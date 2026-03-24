English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • धुरंधर 2 मुळे पाकिस्तानात खळबळ, पोलीस घेत आहेत भारतीय गुप्तहेराचा शोध, व्हायरल व्हिडीओ मागचं सत्य काय?

धुरंधर 2 मुळे पाकिस्तानात खळबळ, पोलीस घेत आहेत भारतीय गुप्तहेराचा शोध, व्हायरल व्हिडीओ मागचं सत्य काय?

Fact Check News: धुरंधर 2 चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून पाकिस्तानमधील एक व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये चित्रपटाच्या परिणामी तेथील पोलीस जागोजागी भारतीय गुप्तहेराचा तपास करत आहेत. पण हे व्हिडीओ खरे आहेत की खोटे? हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी एकदा वाचाच.  

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 24, 2026, 03:49 PM IST
धुरंधर 2 मुळे पाकिस्तानात खळबळ, पोलीस घेत आहेत भारतीय गुप्तहेराचा शोध, व्हायरल व्हिडीओ मागचं सत्य काय?

Dhurandhar Impact On Pakistan Viral Video Fact Check: धुरंधर 2 या चित्रपटाने भारतात सर्वांनाच वेड लावलं आहे. चित्रपटातील बारकाई, फाइटींग सीन आणि मुख्य म्हणजे अभिनेता रणवीर सिंहच्या हमजा अली मजारी या भूमिकेमुळे बॉक्स ऑफिसवर धमाल माजवली आहे. असे सांगितले जाते आहे की, हा चित्रपट वास्तविक घटनांवर आधारित आहे. सोशल मीडियावर चित्रपटाचे तथ्य सांगणारे अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. अशात पाकिस्तानमधील एक व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये, असा दावा करण्यात आला आहे की, धुरंधर 2 पाहिल्यानंतर तेथील पोलीस आणि नागरिक पाकिस्तानमधील ल्यारीमध्ये जागोजागी भारतीय गुप्तहेरांचा तपास घेत आहेत. पण काहीजण असेही सांगत आहेत की, हे व्हिडीओ खोटे आहेत. मग नेमके सत्य काय आहे? व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडीओंचा आणि धुरंधर 2 चा काय संबंध आहे? पुढे  जाणून घ्या.  

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Now India (@thenowindia)

धुरंधर 2 मुळे पाकिस्तान पोलीस भारतीय गुप्तहेराच्या शोधात? 

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह अभिनीत धुरंधर 2 या चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर भारतीय गुप्तहेर आणि त्यांच्या कामाबाबात अनेक तथ्य सांगणारे व्हिडीओ समोर येत आहेत. तसेच सध्या आणखी एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये, पोलिसांचा एक गट रस्त्यावर लोकांना थांबवताना दिसत आहे. या दरम्यान, एक वृद्ध व्यक्ती रस्त्याच्या कडेला झोपलेला असताना, त्याचे पांघरूण बाजूला सारून त्याची ओळख विचारतात आणि त्याची सगळी चौकशी करतात. यानंतर काहीही संशयास्पद न आढळल्याने ते निघून जातात. हा व्हिडीओ चित्रपटाशी संबंधित असून, परिणामी पाकिस्तानी पोलीस अधिक सतर्क झाले आहेत आणि भारतीय गुप्तहेरांचा तपास घेत आहेत याची माहिती देणारा आहे. असे सांगितले जात आहे. पण यात कोणतेही तथ्य नसून ही फक्त एक अफवा आहे. 

 

व्हायरल झालेले व्हिडीओ धुरंधर चित्रपटाशी संबंधित आहेत का? 

एका रिपोर्टनुसार, हा व्हिडीओ कोणत्याही प्रकारे धुरंधर चित्रपटाशी संबंधित नाही. तर, हा व्हिडीओ कराची पोलिसांच्या एका जुन्या कारवाईतील असल्याचे मानले जात आहे. जी बहुधा ल्यारी भागातील असावी, जी मूळतः एका इंस्टाग्राम क्रिएटरने शेअर केला आहे. खरं तर हे सर्व व्हिडीओ जुने आहेत. जे 2025 मधील किंवा त्यापूर्वीच्या कराची पोलिसांच्या रुटीन ऑपरेशनचे आहेत. धुरंधर 2 चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर पुन्हा हे व्हिडीओ शेअर करून मिम्स आणि ट्रोलिंगसाठी वापरले जात आहेत. मुख्य म्हणजे पाकिस्तामध्ये हा चित्रपट पाहण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. अधिकृत रिपोर्टमध्ये देखील भारतीय गुप्तहेर तपासाची कोणतीही मोहिम सुरू असल्याची माहिती नाही. 

 

 

 

धुरंधर 2 सत्य घटनांवर आधारित आहे का? 

दरम्यान, दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन इतक्या बारकाईने केले आहे की, त्यात दाखवल्या गेलेल्या सर्व घटना वास्तविक आहेत असे अनेकांना वाटते. पण चित्रपटाच्या सुरुवातीलाच डिस्क्लेमरमध्ये स्पष्टपणे सांगितले आही की, 'हा चित्रपट कोणत्याही डॉक्युमेंटरी नाही आणि त्याला ऐतिहासिक तथ्य किंवा घटनांचे अचूक चित्रण मानले जाऊ नये. यामधील काही भूमिका, संस्था, संवाद आणि घटनांना सिनेमॅटिक कारणांसाठी काल्पनिक आणि नाटकीय रूप देण्यात आले आहे. यामध्ये प्रदर्शित केल्या गेलेल्या व्यक्ती, संस्था, घटना किंवा ठिकाणांशी कोणतीही सामानता किंवा साम्य केवळ योगायग आहे.' भारतातील काही वास्तविक घटनांची प्रेरणा घेऊन चित्रपट तयार केला गेला आहे. त्यामुळे हा पूर्णपणे सत्य घटनेवर आधारित आहे असे सांगता येत नाही. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Dhurandhar 2Impact On PakistanViral VideoFact Check News

