  • रणवीर नव्हे तर चित्रपटात हा अभिनेता आहे खरा धुरंधर, शेवटच्या 5 मिनिटात होतो उलगडा, तुम्हाला अंदाजही लागणार नाही

रणवीर नव्हे तर चित्रपटात 'हा' अभिनेता आहे खरा धुरंधर, शेवटच्या 5 मिनिटात होतो उलगडा, तुम्हाला अंदाजही लागणार नाही

Dhurandhar 2 Climax : 'धुरंधर 2' या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवून दिली आहे. बडे साहेबाचे रहस्य उघड झाले असताना, चित्रपटाच्या शेवटच्या 20 मिनिटांत असे काहीतरी धक्कादायक समोर येते, ज्यामुळे प्रेक्षकांचा स्वतःवरचा विश्वास उडेल.  चित्रपटाचा सर्वात मोठा क्लायमॅक्स अखेर समोर आला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 26, 2026, 05:44 PM IST
रणवीर नव्हे तर चित्रपटात 'हा' अभिनेता आहे खरा धुरंधर, शेवटच्या 5 मिनिटात होतो उलगडा, तुम्हाला अंदाजही लागणार नाही

Dhurandhar 2 Big Secret: रणवीर सिंगचा2026 मधील सर्वात मोठा चित्रपट आणि चर्चेत चित्रपट म्हणजे 'धुरंधर 2', अखेर चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. १९ मार्च रोजी देशभरात प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाबद्दलची क्रेझ गेल्या काही वर्षांतील अभूतपूर्व आहे. निर्मात्यांच्या सुनियोजित धोरणाचा भाग म्हणून, १८ मार्च रोजी दिल्ली, मुंबई आणि भोपाळसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये पेड प्रिव्ह्यू आयोजित करण्यात आले होते, ज्यामुळे चित्रपटाने अधिकृत प्रदर्शनापूर्वीच ₹75 कोटी इतकी ऐतिहासिक कमाई केली. आता, चित्रपटाचे सर्वात मोठे रहस्य उघड झाले आहे. जर तुम्ही सस्पेन्सचे चाहते असाल, तर हा चित्रपट तुमचे मन नक्कीच जिंकून घेईल.

धुरंधर 2 चे मोठे रहस्य उलघडले

चित्रपटगृहांबाहेर 'हाऊसफुल'च्या पाट्या लावल्या आहेत आणि रणवीर सिंगचे चाहते प्रत्येक दृश्यावर शिट्ट्या वाजवत आहेत. चित्रपटाच्या क्लायमॅक्सवर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. लोकांचे म्हणणे आहे की, चित्रपटाची सुरुवात जितकी दमदार आहे, तितकाच त्याचा शेवट धक्कादायक आणि विचार करायला लावणार आहे.

चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी, सर्वात मोठा प्रश्न होता की 'बडे साहेब' कोण आहेत? चित्रपट सुरू होताच या रहस्याचा उलगडा होतो, पण खरा थरार 'बडे साहेब'च्या रूपात नसून, चित्रपटाच्या शेवटच्या 20 मिनिटांमध्ये आहे. क्लायमॅक्समध्ये, 'हमजा' म्हणून ओळखला जाणारा रणवीर सिंग, एका भारतीय गुप्तहेराचा सामना करतो, जो अनेक वर्षांपासून शत्रूच्या निशाण्यावर होता, तरीही कोणीही त्याला ओळखू शकले नव्हते.

अतिशय थरारक क्लायमॅक्स दृश्य 

चित्रपटाच्या शेवटच्या दृश्यांमध्ये हमजा (रणवीर सिंग) मेजर इक्बालला (अर्जुन रामपाल) भेटायला मुरीदकेला जाताना दिसतो. तिथे मेजर इक्बालला हमजाची खरी ओळख कळते, की तो एक भारतीय गुप्तहेर आहे. दोघांमधील रक्तरंजित संघर्ष आणि लढाई आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आहे. या लढाईत हमजा मेजर इक्बालवर वरचढ ठरतो, पण अखेरीस पाकिस्तानी सैन्याकडून त्याला अटक केली जाते.

रणवीरसमोर भारतीय गुप्तहेराचा खुलासा 

जेव्हा हमजाचा छळ होत असतो, तेव्हा अजय सन्यालच्या एका रहस्यमय फोन कॉलमुळे त्याची सुटका होते. इथेच सर्वात मोठा खुलासा होतो: जमील जमाली, जो अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानी राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्ती आणि येलिनाचा वडील आहे, तो खरं तर एक भारतीय गुप्तहेर आहे. हा ट्विस्ट प्रेक्षकांसाठी पूर्णपणे थक्क करणारा होता.

'धुरंधर 3' येणार का? 

चित्रपटाच्या क्लायमॅक्सने एका नवीन अध्यायाची पायाभरणी केली. जेव्हा जमील जमाली हमजाला सुखरूप भारतात पाठवतो, तेव्हा तो त्याला म्हणतो, "तुला अजून बऱ्याच लढाया लढायच्या आहेत." या एका संवादावरून हे स्पष्ट होते की, दिग्दर्शक आदित्य धर 'धुरंधर 3' ची तयारी आधीच सुरू करत आहेत. त्यानंतर हमजा सन्यालसोबत पुन्हा एकत्र येतो आणि अखेरीस पंजाबमधील आपल्या गावी परततो, जिथे तो आपल्या कुटुंबासोबत पुन्हा एकत्र येतो. मात्र, कथेचा शेवट अनिर्णित ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे तो आपल्या कुटुंबासोबत राहील की गुप्तहेर म्हणून आपल्या जुन्या आयुष्यात परत जाईल, याबद्दल प्रेक्षकांच्या मनात अनिश्चितता राहते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

प्राध्यापकाने क्लासरुममध्ये विद्यार्थिनीला म्हटलं I Love Yo...

भारत