नेटफ्लिक्सवर Unedited'धुरंधर 2' दाखवला जाणार, भारतीय मात्र मुकणार; कारण काय?

Dhurandhar 2 : 'धुरंधर 2' या सिनेमाने प्रेक्षकगृहातून भरभरुन मनोरंजन केलं आहे. आता रणबीर सिंहचा सिनेमा OTT वर. मात्र भारतीयांना पाहता येणार नाही कारण काय?
बॉक्स ऑफिसवर जवळरास 1800 कोटी रुपयांचा गल्ला कमावणारा Ranveer Singh स्टार Dhurandhar 2 ओटीटीवर रिलीज होणार आहे. याला Dhurandhar: The Revenge (Raw and Undekha) असं म्हटलं जात आहे. नावावरुनच सिनेमाच्या या भागात काय दिसणार आहे, याचा अंदाज लावला जात आहे. यामध्ये दिग्दर्शकांना काही Unseen फुटेज पाहता येणार आहे. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे हा सिनेमा परदेशातील नेटफ्लिक्सवर दिसणार आहे. पण भारतीयांना मात्र हा सिनेमा OTT वर दिसणार नाही.
'धुरंधर:1' नेटफ्लिक्सवर OTT च्या रुपात प्रदर्शित झाला होता. दुसऱ्या भागासाठी निर्मात्यांनी जिओ हॉटस्टारसोबत भागीदारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता, निर्माते हा सिनेमा नेटफ्लिक्सवरही आणत असल्याची बातमी अचानक समोर आली आहे. सिनेमाबाबत झालेल्या घोषणेचा एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यानुसार, 'धुरंधर 2' ची मूळ आणि न पाहिलेली आवृत्ती 15 मे रोजी प्रदर्शित होईल. चित्रपटाच्या थिएटरमधील आवृत्तीचा कालावधी 3 तास 49 मिनिटे होता, तर ओटीटीवरील हा सिनेमा 3 तास 52 मिनिटे असल्याचे म्हटले जात आहे.
या 3 मिनिटाच्या ओटीटी एक्सटेंशनमध्ये काय जोडला जामार आहे, याबाबत प्रेक्षक उत्सुक असणार आहेत. मात्र असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, शिव्यांचा अनसेंसर्ड वर्जन दाखवला जाणार आहे. सेंसर सर्टिफिकेशन दरम्यान सिनेमातील कापलेला भाग OTT वर दाखवला जाणार आहे. बॉलिवूड हंगामाने दिलेल्या माहितीनुसार, नेटफ्लिक्स वर्जन हा केवळ इंटरनॅशनल ऑडियंससाठी असणार आहे. यामुळे OTT वरील हा सिनेमा भारतीयांना दिसणार नाही.
असे वृत्त आहे की निर्माते हा चित्रपट भारतात लवकरच प्रदर्शित करतील. तो केवळ जिओ हॉटस्टारवर स्ट्रीम केला जाईल. त्यात कोणतेही रॉ किंवा न पाहिलेले फुटेज समाविष्ट असेल की नाही, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. बॉक्स ऑफिस कलेक्शनबद्दल बोलायचे झाल्यास, 'धुरंधर 2' ने जगभरात1791 कोटी रुपये कमावले आहेत. या कालावधीत, चित्रपटाने भारतात 1365.2 कोटी रुपये आणि परदेशात 426.65 कोटी रुपये कमावले आहेत. या चित्रपटाने 'पुष्पा 2' आणि 'बाहुबली 2' ला मागे टाकून भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासातील दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट बनण्याचा मान मिळवला आहे. हा चित्रपट केवळ आमिर खानच्या 'दंगल'च्या मागे आहे, ज्याने जगभरात 2070.3 कोटी रुपये कमावले होते.