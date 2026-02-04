English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • Dhurandhar 2 : सलमान खानची ‘धुरंधर 2’मध्ये दमदार एंट्री, टिझर नंतर सेटवरील Photo Viral

Dhurandhar 2 : सलमान खानची ‘धुरंधर 2’मध्ये दमदार एंट्री, टिझर नंतर सेटवरील Photo Viral

Salman Khan makes a powerful entry in ‘Dhurandhar 2' : ‘धुरंधर 2’च्या सेटवरील सलमान खानचा खास फोटो आता सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे।

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 4, 2026, 01:25 PM IST
Dhurandhar 2 : सलमान खानची ‘धुरंधर 2’मध्ये दमदार एंट्री, टिझर नंतर सेटवरील Photo Viral

मुंबई: रणवीर सिंहच्या बहुप्रतीक्षित ‘धुरंधर 2’ चित्रपटाच्या टीझर रिलीजननंतर चाहत्यांमध्ये उत्सुकतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोशल मीडियावर सेटवरचा एक फोटो व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये अर्जुन रामपाल (मेजर इक्बाल) आणि संजय दत्त (एसपी अस्लम) यांच्या सोबत सलमान खान दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या फोटोमुळे चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे की, धुरंधरच्या सीक्वेलमध्ये भाईजानची भूमिका असेल की फक्त कॅमिओ.

Add Zee News as a Preferred Source

3 जानेवारी 2025 रोजी ‘धुरंधर : द रिव्हेंज’ या चित्रपटाचे पोस्टर आणि टीझर रिलीज झाले होते. त्यानंतर लगेच सोशल मीडियावर सेटवरील फोटो व्हायरल झाला. फोटोमध्ये अर्जुन रामपाल आणि संजय दत्त बाल्कनीत उभे आहेत, तर त्यांच्या समोर सलमान खान दिसत असल्याचे म्हटले जात आहे. या फोटोमुळे चाहत्यांना धुरंधरच्या आगामी भागात सलमान खानची भूमिका कशी असेल, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

सोशल मीडियावर फोटो शेअर केलेल्या अकाऊंटमध्ये असा अंदाज व्यक्त केला गेला की सलमान खान ‘मोठ्या साहेब’च्या भूमिकेत दिसू शकतात. काहींनी मात्र असा अंदाज वर्तवला की त्यांचा रोल फक्त कॅमिओ असू शकतो. परंतु, पोस्टच्या शेवटी स्पष्ट करण्यात आले आहे की हा फोटो एआय जनरेटेड आहे आणि तो मनोरंजनासाठी तयार केला गेला आहे, चुकीच्या माहितीपुरता नाही.

तथापि, चाहत्यांच्या उत्सुकतेवर याचा परिणाम झाला आहे. अनेकांनी फोटोवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी ‘भाईजानची प्रत्यक्ष भेट पाहण्यासाठी’ उत्सुकता व्यक्त केली आहे, तर काहींनी फोटोवर टीका केली आहे आणि याची सत्यता शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

‘धुरंधर 2’ हा चित्रपट ‘धुरंधर’ फ्रँचायझीचा सीक्वेल आहे. पहिल्या भागात रणवीर सिंहने मुख्य भूमिका साकारली होती. दुसऱ्या भागात अर्जुन रामपाल, संजय दत्त यांसारख्या दिग्गज कलाकारांच्या भूमिकांनी कथेला भरभराट दिली आहे. सलमान खानच्या संभाव्य सहभागीमुळे चित्रपटाच्या मार्केटिंगला मोठा बूस्ट मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणाऱ्या टीमने अद्याप याबाबत अधिकृत विधान केलेले नाही. मात्र, सोशल मीडियावर व्हायरल फोटोने चाहत्यांमध्ये चर्चेला वेग दिला आहे आणि आगामी रिलीजच्या आधीच चित्रपटाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

चित्रपटाच्या टीझरमध्ये ज्या थ्रिलिंग आणि अ‍ॅक्शन सीन दाखवले आहेत, त्यानंतर सलमान खानच्या सेटवरच्या फोटोने चाहत्यांची अपेक्षा आणखी वाढवली आहे. सोशल मीडियावर #Dhurandhar2 #SalmanKhan #Bollywood आणि #ViralPhoto सारख्या हॅशटॅगवर चर्चा जोरात सुरु आहे.

अंततः, चाहत्यांचे लक्ष आता धुरंधर 2 च्या कथानकावर आणि सलमान खानच्या भूमिकेवर आहे. सध्या चित्रपटाच्या अधिकृत घोषणेसाठी आणि पुढील टीझरच्या प्रतीक्षेत चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Dhurandhar 2salman khanentryTeaserSet Photo

इतर बातम्या

'प्रफुल्ल पटेलांना पवार कुटुंबाचे प्रमुख केलं आहे का?...

महाराष्ट्र बातम्या