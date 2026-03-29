  • Marathi News
  • तुमचा विश्वास बसणार नाही पण हे खरंय! Dhurandhar 2 रिलीज होण्याच्या एक दिवस आधी...; गायिकेनेच केला खुलासा

तुमचा विश्वास बसणार नाही पण हे खरंय! Dhurandhar 2 रिलीज होण्याच्या एक दिवस आधी...; गायिकेनेच केला खुलासा

धुरंधर 2 मधील जय्ये सजना या गाण्याने चित्रपटगृहात सर्वांच्याच डोळ्यात अश्रू आणले होते. दरम्यान गायिकेने गाण्याबाबत एक मोठा खुलासा केला आहे. जे ऐकून तुम्हाला विश्वासही बसणार नाही.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 29, 2026, 03:04 PM IST
तुमचा विश्वास बसणार नाही पण हे खरंय! Dhurandhar 2 रिलीज होण्याच्या एक दिवस आधी...; गायिकेनेच केला खुलासा

Dhurandhar 2 Singer Revelation About Jaiye Sajna Song: धुरंधर या चित्रपटाच्या पहिल्या भागाच्या प्रदर्शनानंतर सर्वजण दुसऱ्या भागाची आतूरतेने वाट पाहत होते. आता धुरंधर 2 नुकताच प्रदर्शित झाला असून अवघ्या काही दिवसांतच त्याने बॉक्सऑफिसवर धमाल माजवली आहे. आज दहाव्या दिवशीही चित्रपटाची मोठी कमाई झाली आहे. चित्रपटाची कथा, बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंहचा अभिनय आणि आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाशिवाय चित्रपाटातील गाण्यांनीही प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळेच स्थान निर्माण केले आहे. आरी आरी, फिर से, रंग दे लाल असो किंवा मग आखरी इश्क, पण धुरंधर 2 मधील एका गाण्याने चित्रपटगृहात सर्वांच्याच डोळ्यांमध्ये अश्रू आणले; ते म्हणजे 'जय्ये सजना'. या गाण्याच्या निर्मिती मागे एक रंजक किस्सा दडला आहे.

चित्रपट प्रदर्शनाच्या एक दिवस आधी रेकॉर्ड केले गाणे

धुरंधर 2 मधील जय्ये सजना हे गाणे पंजाबी गायिक जास्मिन सँडलस आणि गायक सतिंदर सरताज यांनी गायले आहे. या गाण्याला मोठ्या प्रमाणात पसंती दिली जात आहे. सोशल मीडियावर देखील अनेकांनी या गाण्यावर रिल्स बनवल्या आहेत. गायिका जास्मिनने या गाण्याच्या निर्मितीबाबत मोठा खुलासा केला आहे. ह्युमन्स ऑफ बॉम्बे च्या एका वृत्तात तिने सांगितल्याप्रमाणे, हे गाणे धुरंधर 2- द रिवेंज प्रदर्शित होण्याच्या बरोबर एक दिवसाआधी तयार केले गेले होते. ती म्हणाली, 'ज्या दिवशी चित्रपटाचा म्यूजिक अल्बम लाँच केला गेला, त्याच दिवशी तयार केले गेले होते. मी पहाटे 4 वाजता शाश्वत सचदेवासोबत स्टुडिओमध्ये होती, आम्ही या गाण्याची रेकॉर्डिंग करत होतो, तोवर चित्रपाटाचा एक अल्बम प्रदर्शित केला जात होता. ज्या दिवशी आम्ही हे गाणे मंचावर सादर केले त्याच दिवशी ते रेकॉर्डही केले होते.'  

धुरंधर 2 मधील सर्वात महत्त्वाच्या कथानकातील गाणे

तसेच ती पुढे म्हणाली, 'या गाण्याचा काही भाग तीन महिन्यांपूर्वीच लिहिला आणि रेकॉर्ड केला गेला होता. पण संपूर्ण गाणं शेवटीच तयार झाले. जेव्हा पूर्ण म्यूझिक अल्बम बनून तयार झाला. आम्हाला आणि आमच्या टीमला या गाण्याबाबत इतकी आशा नव्हती पण फक्त भारतातच नाही तर, जगभरात या गाण्याचे कौतुक केले जाते आहे.' जय्ये सजना हे गाणे चित्रपटातील एका महत्त्वपूर्ण कथानकाचा भाग आहे. हमजा ची भूमिका साकारणारा रणवीर सिंह आलम या त्याच्या साथीदाराला मारतो. त्यानंतर तो चहावाल्याच्या दुकानात बसून आलमच्या मृत्यूचे दुःख व्यक्त करत असतो. तेव्हा जास्मिन आणि सतिंदरने गायलेले हे गाणे त्या वातावरणात जादू भरते. 

 

गायिका जास्मिन आणि गायक सितंदर बद्दल 

जास्मिन सँडलस बद्दल बोलायचे झाले तर ती एक प्रसिद्ध भारतीय वंशाची अमेरिकन गायिका, गीतकार आणि परफॉर्म आहे, जी पंजाबी संगीत आणि बॉलीवूडमधील तिच्या वैशिष्ट्यपूर्ण आवजासाठी ओळखली जाते. किक (2014) या चित्रपटातील तिच्या 'यार ना मिले' या गाण्याला मोठी पसंती मिळाली होती. त्यानंतर आता धुरंधर 2 मधील तिच्या गाण्याला मोठ्या प्रमाणात पसंत केले जात आहे. तसेच सतिंदर सरताज हा त्याच्या भावपूर्ण सुफी संगीतासाठी ओळखला जातो. तो देखील जास्मिन प्रमाणे एक प्रसिद्ध भारतीय पंजाबी गायक, गीतकार, कवी आणि एक अभिनेताही आहे. त्याच्या 'साई' आणि 'उदारियां' या गाण्यामुळे त्याला लोकप्रियता मिळाली, आता तो धुरंधर 2 च्या गाण्याने प्रेक्षकांचे भरपूर प्रेम मिळवत आहे.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

Dhurandhar 2, Singer Jasmine Sandlas, Jaiye Sajna Song

