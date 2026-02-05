English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • धुरंधर 2 च्या AAAHH MEN गाण्याचा अर्थ काय? FA9LA नंतर या नवीन गाण्याने घातलाय धुमाकूळ

'धुरंधर 2' च्या AAAHH MEN गाण्याचा अर्थ काय? FA9LA नंतर या नवीन गाण्याने घातलाय धुमाकूळ

AAAHH MEN Song: 'धुरंधर 2' च्या टीझरमधील एक आंतरराष्ट्रीय गाणे सध्या प्रेक्षकांचे लक्ष वेधत आहे. हे गाणे आधीच जगभर गाजलेले आहे. मात्र ते चित्रपटात का आणि कसे वापरले गेले, हे जाणून तुम्ही थक्क व्हाल.

प्रिती वेद | Updated: Feb 5, 2026, 08:36 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Dhurandhar 2 New Song: धुरंधर या चित्रपटाने रिलीज होताच वेगळी ओळख निर्माण केली होती. दमदार कथा, कलाकारांची अभिनयशैली आणि खास करून पार्श्वसंगीतामुळे हा सिनेमा चर्चेत राहिला. पहिल्या भागात वापरलेले आंतरराष्ट्रीय गाणे प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसले होते. आता धुरंधर 2 च्या टीझरने पुन्हा एकदा तसाच प्रभाव निर्माण केला आहे. नव्या टीझरमध्ये ऐकू येणारे गाणे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. प्रेक्षकांना या गाण्याबद्दल आणि त्यामागील गायिकेबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता लागली आहे.

धुरंधर 2 च्या टीझरमधील गाण्याची चर्चा
धुरंधर 2 च्या टीझरमध्ये जे गाणे ऐकू येते त्याचे नाव AAAHH MEN आहे. टीझर रिलीज होताच या गाण्याने साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. मेकर्सनी हे गाणे चित्रपटात योग्य परवानगीसह वापरले असून त्याचे ओरिजिनल स्वरूप कायम ठेवले आहे. यूट्यूबवर टीझरसोबत गाण्याचे पूर्ण क्रेडिट्सही दिले आहेत. त्यामुळे चित्रपटाची म्युझिक निवड पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

FA9LA पासून AAAHH MEN पर्यंतची म्युझिक लेगेसी
धुरंधरच्या पहिल्या भागात बहरीनच्या रॅपरचे FA9LA हे गाणे वापरण्यात आले होते. त्या गाण्याने केवळ भारतातच नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लोकप्रियता मिळवली. इतकेच नाही तर या गाण्याने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डमध्येही स्थान मिळवले होते. Billboard Arabia Charts मध्ये सर्वाधिक काळ नंबर 1 वर राहण्याचा विक्रमही या गाण्याने केला. आता दुसऱ्या भागात AAAHH MEN सारखे गाणे वापरून मेकर्सनी ही म्युझिक परंपरा पुढे नेली आहे.

AAAHH MEN गाणं
AAAHH MEN हे गाणे आधुनिक बीट्स आणि दमदार साउंडसाठी ओळखले जाते. हे गाणे September 2025 मध्ये रिलीज झाले होते. आधी या गाण्याचे नाव Amen असे होते. हे गाणे आंतरराष्ट्रीय प्रेक्षकांमध्ये आधीच लोकप्रिय आहे आणि आता धुरंधर 2 मुळे ते भारतीय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत आहे. टीझरमध्ये या गाण्याचा वापर केल्यामुळे चित्रपटाला इंटरनॅशनल टच मिळाल्याचे अनेकांचे मत आहे.

कोण आहे AAAHH MEN ची गायिका?
AAAHH MEN हे गाणे प्रसिद्ध रॅपर आणि सिंगर Doja Cat यांनी गायले आहे. Doja Cat यांचे खरे नाव Amala Ratna Zandile Dlamini आहे. त्या अमेरिकेतील लोकप्रिय गायिका, रॅपर आणि सॉन्गरायटर आहेत. त्यांना पॉप रॅपची क्वीन असेही म्हटले जाते. त्यांच्या संगीताने जागतिक स्तरावर मोठी ओळख निर्माण केली आहे.

Doja Cat चा करिअर आणि यश
Doja Cat यांनी लहान वयातच संगीत क्षेत्रात पाऊल ठेवले. 2018 ते 2022 या काळात त्यांच्या 34 million पेक्षा जास्त रेकॉर्ड्सची विक्री झाली. 2023 मध्ये Time Magazine ने त्यांचा समावेश जगातील प्रभावी व्यक्तींमध्ये केला होता. आतापर्यंत त्यांनी Grammy Award, Billboard Music Awards, American Music Awards आणि MTV Music Video Awards असे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार जिंकले आहेत. त्यांच्या यशस्वी करिअरमुळे AAAHH MEN गाण्याची चर्चा अधिकच वाढली आहे.

