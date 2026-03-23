'भररस्त्यात झाडल्या 19 गोळ्या ..; 'धुरंधर'मधील अतीक अहमदविषयी कधीही समोर न आलेल्या 'या' भयंकर गोष्टी जाणून बसेल धक्का

Atik Ahemad Story: कोणतेही शहर किंवा लोकसभा मतदारसंघ अनेकदा तिथल्या प्रसिद्ध चित्रपट व्यक्तिमत्त्व, साहित्यिक किंवा राजकारण्यामुळे ओळखला जातो, पण एक काळ असा आला की, कधीकाळी माजी पंतप्रधानांचा लोकसभा मतदारसंघ असलेला फुलपूर एका माफियामुळे ओळखला जाऊ लागला. "अहो, फुलपूर म्हणजे अतीकची सीट ना..." अशाप्रकारे लोक फुलपूरला ओळखत असत. त्या काळी, एका पांढऱ्या टाटा सुमोमधून डझनहून अधिक गाड्या जात असत. चौकात शांतता पसरायची. लोक गोंधळून गाड्या मोजायला लागायचे. गाडीच्या काचा अर्धवट उघड्या असायच्या, ज्यातून दुनाली गाड्या दिसायच्या. लोक म्हणायचे, " अतीक ... अतीक भाईंचा ताफा... बघा, अतीक अहमद येतोय." त्याची दहशत म्हणा की, सत्ताधाऱ्यांनी त्याला डोक्यावर उचलून ठेवलं होतं असं म्हणा, पण त्या खूंखार गुंडाची ओळख अशा प्रकारेच होती. ही आहे उत्तर प्रदेशातील एका माफियाची कहाणी, ज्यातील एक दृश्य 'धुरंधर 2' मध्येही दिसते.
2004 मध्ये समाजवादी पक्षाच्या तिकिटावर फुलपूरमधून लोकसभा निवडणूक जिंकून ते संसदेत पोहोचले. यापूर्वी ते अलाहाबाद पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून पाच वेळा विजयी झाले होते. पुढे वाचण्यापूर्वी, 'धुरंधर 2' चित्रपटातील तो प्रसंग पाहा.
त्यांच्या खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर, अलाहाबाद सिटी वेस्टची जागा रिक्त झाली आणि पोटनिवडणूक जाहीर झाली. अतीकने आपला धाकटा भाऊ, खालिद अझीम उर्फ अश्रफ याला उमेदवारी दिली. अतीक अलाहाबाद वेस्ट विधानसभा मतदारसंघाला आपली वडिलोपार्जित मालमत्ता मानत असे. निवडणुकीत आपल्या भावाला कोणीही हरवू शकणार नाही, असाही त्याचा विश्वास होता. दरम्यान, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला राजू पाल बहुजन समाज पक्षात सामील झाला. मायावतींनी त्याला अलाहाबाद वेस्टमधून उमेदवारी दिली.
राजू पालने अश्रफचा 4000 हून अधिक मतांनी पराभव केला. अतीक अहमद यांना मोठा राजकीय धक्का बसला, कारण खासदार म्हणून त्याला शहराच्या पश्चिम विधानसभा मतदारसंघावरील आपली पारंपरिक पकड कायम ठेवायची होती. ते प्रचंड संतापले आणि त्याने राजू पाल याच्या हत्येचा कट त्वरीत रचला.
त्या दिवशी हल्ल्याचे थेट वार्तांकन करण्यासाठी रस्त्यावर असलेले ज्येष्ठ पत्रकार आलोक मालवीय सांगतात, "तो दिवस मला चांगलाच आठवतो. तारीख होती 25 जानेवारी 2005. आणि अलाहाबादच्या रस्त्यांवर राजू पालचा पाठलाग करून खून करण्यात आला. दुपारी ३ वाजता, राजू पाल सिव्हिल लाइन्समधील एका कॉफी हाऊसमधून बाहेर पडला. सुलेम सराई जीटी रोडवर त्याच्या गाडीसमोर एक मारुती व्हॅन थांबली. दोन गाड्यांनी पाठलाग करत त्याला घेरले आणि गोळ्या झाडल्या. थोड्या वेळाने, जेव्हा लोक राजू पालला घेऊन एसआरएन हॉस्पिटलकडे पळून जाऊ लागले, तेव्हा पुन्हा हल्ला झाला. वाटेत दोन-तीन ठिकाणी गाडी थांबवून गोळ्या झाडण्यात आल्या. तो जिवंत नाही याची खात्री करण्यासाठी अतीकच्या हस्तकांना मृतदेहाची तपासणी करता आली ."
आलोकने सांगितले की, ही बातमी संपूर्ण शहरात पसरली होती. वातावरण तणावपूर्ण होते. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि एका दूरच्या नातेवाईकामार्फत सकाळी 6 वाजता अंत्यसंस्काराची व्यवस्था केली. राजू पालवर एकूण 19 गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. अतीक अहमदची दहशत अशी होती. खरे तर, राजू पालच्या हत्येनेच अतीकच्या पतनाची सुरुवात झाली.
आता, जेव्हा 'धुरंधर 2' मध्ये आतिफ अहमदचा सीन प्रसारित झाला, तेव्हा लोक अतीकबद्दल बोलू लागले. आतिफ अहमदचे पात्र पाहून लोकांना धक्काच बसला. तोच पेहराव, तोच खास अलाहाबादी आवाज... सोशल मीडियावर कास्टिंग डायरेक्टरचे कौतुक झाले. भाऊ, त्याला कुठून शोधून काढलं? खरं तर, आतिफची भूमिका अभिनेता सलीम सिद्दिकीने साकारली आहे, ज्याने '12th फेल', 'रक्षाबंधन' आणि 'इंडिया लॉकडाऊन' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. जेव्हा चित्रपटात अतीकचे आयएसआय कनेक्शन दाखवण्यात आले, तेव्हा काही लोकांनी आक्षेपही घेतला होता. मात्र हे सत्य आहे की समाजवादी पार्टीने त्या काळात अनेक माफिया किंवा गुंडांना उमेदवारी दिली होती.
माजी डीजीपी विक्रम सिंह यांनी सांगितले की, अतीक अहमदने स्वतः कबूल केले आहे की, पाकिस्तानी ड्रोनमार्फत पंजाबमध्ये त्याच्यासाठी पिस्तूल, एके-47 आणि आरडीएक्स टाकण्यात आले होते. अतीकच्या घराच्या झडतीत पाकिस्तान ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये तयार केलेला दारुगोळा सापडला. त्याचे लश्कर-ए-तोयबा आणि आयएसआयशीही संबंध होते.
सरकार बदलताच अतीकच्या मालमत्ता बुलडोझरने पाडण्यास सुरुवात झाली. सर्व लपवलेली मालमत्ता उघडकीस येऊ लागली. पोलिसांनी शेकडो कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. अतीकला साबरमती तुरुंगात आणि अश्रफला बरेलीमध्ये कैद करण्यात आले. त्यानंतर, 15 एप्रिल 2023 रोजी, अतीक अहमद आणि त्याचा भाऊ अश्रफ यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी प्रयागराजमधील एका रुग्णालयात नेले जात होते. माध्यम प्रतिनिधी असल्याचे भासवणाऱ्या तीन हल्लेखोरांनी त्यांच्या डोक्यात गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली.