Video: दमदार फाईटिंग सीनमुळे आदित्य धरची 'ही' चूक लपली; तुम्ही पाहिलंत का? एका सीनमध्ये आरश्यातून स्पष्ट दिसतोय कॅमेरामेन

Dhurandhar: 'धुरंधर 2' चित्रपटाने बारकाईने सगळ्या गोष्टी टिपल्या आहेत असे सांगितले जात असतानाच, चित्रपटातील एक व्हिडिओ क्लिप व्हायरल होत आहे, ज्यामुळे दिग्दर्शक आदित्य धर यांची एक चूक उघड झाली आहे. बारकाईने पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना हमजाच्या एका फाईट सीनदरम्यान आरशात कॅमेरामॅन दिसला. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 22, 2026, 05:59 PM IST
Dhurandhar Movie: धुरंधर 2' चित्रपट सध्या भारतातच नाही तर जगभर चर्चेचा विषय बनला आहे. प्रदर्शित झाल्यापासून या चित्रपटाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या चित्रपटाने अवघ्या दोन दिवसांत 200  कोटींचा टप्पा ओलांडून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. तथापि, या कमाईमध्ये पेड प्रिव्ह्यूमधून मिळालेल्या उत्पन्नाचा समावेश आहे. तिसऱ्या दिवसापर्यंत, हा चित्रपट 300 कोटी रुपये कमावण्याच्या जवळ पोहोचला आहे. चित्रपटातील प्रत्येक फ्रेम आणि तपशिलाची सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे.  दरम्यान, एका व्हायरल व्हिडीओने चर्चेला उधाण आणलं आहे. या व्हिडीओमध्ये आदित्य धरकडून जरा चूक झाल्याचं दिसत आहे.

'धुरंधर 2'मध्ये आदित्य धरची चूक, व्हिडिओ व्हायरल

व्हिडिओमध्ये 'धुरंधर २' मधील एक दृश्य आहे, ज्यात रणवीर सिंग, जो हमजा अली माझारीची भूमिका साकारत आहे, त्याचा मित्र पिंडासोबत भांडत आहे. दृश्याच्या मागे एक आरसा ठेवलेला आहे, ज्यातून एक कॅमेरामॅन दिसतो. तो कॅमेरामॅन त्या भांडणाचे चित्रीकरण करत आहे, पण ते चित्रपटात चित्रित होते आणि एडिटिंगमध्ये तसेच राहते. युझर्स यासाठी आदित्य धरची खिल्ली उडवत आहेत आणि म्हणत आहेत की, इथे त्याचे 'उत्कृष्ट डिटेलिंग नव्हे, तर कमकुवत डिटेलिंग' दिसून येत आहे.

व्हायरल व्हिडीओ पाहुन काय म्हणाले नेटकरी?

काही नेटकऱ्यांनी याला दिग्दर्शकाची अनवधानाने झालेली चूक म्हटले, तर काहींनी हा तांत्रिक बिघाड किंवा व्हिडिओमध्ये बदल केल्याचे सुचवले. काही नेटकऱ्यांनी दावा केला की हा एआय-निर्मित व्हिडिओ होता, कारण आरशातील कॅमेरामॅन चित्रपटात कुठेही दिसत नाही. दरम्यान, आणखी एका युझरने दुसरी चूक निदर्शनास आणली. त्याने कमेंटमध्ये लिहिलंय की, 'दृश्यात बंदुकीचा गोळीबार होतो, पण त्याचा आवाज ऐकू येत नाही.'

'धुरंधर 2' चित्रपटाचं सर्व स्तरावरुन कौतूक केल जातंय

'धुरंधर: द रिव्हेंज'ला प्रेक्षकांच्या एका वर्गाकडून दाक्षिणात्य आणि बॉलिवूडमधील कलाकारांकडूनही प्रशंसा मिळत आहे. रिषभ शेट्टी, करण जोहर, रितेश देशमुख यांच्यासह अनेक नेत्या- अभिनेत्यांनी चित्रपटाचं तोंडभर कौतुक केलं आहे.

रणवीरचा धुरंधर 2 हा चित्रपट हिट ठरला

आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर 2' बद्दल बोलायचे झाल्यास, प्रेक्षक डिसेंबर 2025 पासून या चित्रपटाची वाट पाहत होते. 'धुरंधर' 5 डिसेंबर 2025 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आणि त्याला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. चित्रपटाच्या प्रदर्शनासोबतच, आदित्य धरने त्याच्या दुसऱ्या भागाची, 'धुरंधर: द रिव्हेंज'ची, प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली होती. आता चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला असून, प्रेक्षक त्याचे खूप कौतुक करत आहेत. 

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

