Marathi News
51 वर्षाने लहान अभिनेत्रीला Kiss करणं अभिनेत्याला भोवलं, 'धुरंदर'च्या कलाकाराने हे काय केलं?

मल्टीस्टार्स सिनेमा धुरंदरची सगळीकडूनच चर्चा होतेय. असं असताना 71 वर्षीय अभिनेत्याने 20 वर्षीय अभिनेत्रीला ट्रेलर लाँचवेळी केलेली किस चर्चेचा विषय ठरली आहे.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 19, 2025, 08:00 PM IST
51 वर्षाने लहान अभिनेत्रीला Kiss करणं अभिनेत्याला भोवलं, 'धुरंदर'च्या कलाकाराने हे काय केलं?

हिंदी चित्रपटसृष्टीत 2025 हे वर्ष 'धुरंधर' या चित्रपटाने गाजवले आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई करत आहे. त्याच्या कमाईवरून असा अंदाज आहे की, येत्या काळात हा चित्रपट 600-7000 कोटींचा टप्पा सहज ओलांडेल. या मल्टीस्टारर चित्रपटाची सर्वांकडून प्रशंसा होत आहे. राकेश बेदींच्या व्यक्तिरेखेचीही मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे, परंतु अलीकडेच ट्रेलर लाँचच्या वेळी राकेश बेदी यांनी असे काही केले ज्यामुळे ते टीकेच्या भोवऱ्यात सापडले. वयाच्या 71 व्या वर्षी राकेश बेदींनी असं काय केलंय?

ट्रेलर लाँचच्या कार्यक्रमात काय घडले?

अलिकडेच धुरंधर या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला तेव्हा लाँचच्या कार्यक्रमात सर्व स्टार उपस्थित होते. तिथेच राकेश बेदी यांनी 20 वर्षीय अभिनेत्री आणि चित्रपटाची नायिका सारा अर्जुन हिच्या खांद्यावर चुंबन घेतले. यामुळे ते टीकेचे लक्ष्य बनले आणि सोशल मीडियावर त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आले. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर राकेश बेदी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नसली तरी, आता त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

चुंबन घेतल्यानंतर राकेश बेदी काय म्हणाले?

सारा अर्जुनला किस करत असल्याबद्दल राकेश बेदी म्हणाले की, जर लोकांच्या नजरेत दोष असतील तर काहीही करता येणार नाही. हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले. सारा माझ्यापेक्षा खूपच लहान आहे आणि चित्रपटात माझ्या मुलीची भूमिका साकारते. आम्ही जेव्हा जेव्हा सेटवर भेटलो तेव्हा आम्ही वडील आणि मुलीसारखे एकमेकांना मिठी मारली. आमचे नाते खूप चांगले आणि मैत्रीपूर्ण आहे, जे पडद्यावर स्पष्टपणे दिसून येते. कार्यक्रमाच्या दिवशीही मी तिचे स्वागत त्याच प्रेमाने केले.

ती इतर कोणत्याही दिवशीसारखीच होती, परंतु लोकांना एका म्हाताऱ्या माणसाला लहान मुलीबद्दल असलेले प्रेम दिसले नाही. जर दोष पाहणाऱ्याच्या नजरेत असेल तर कोणी काय करू शकते?

राकेश बेदी यांनी साराच्या ...

राकेश बेदी यांनी पुढे स्पष्ट केले की ज्या दिवशी हे घडले त्या दिवशी साराचे पालक देखील उपस्थित होते. राकेश बेदी म्हणाले, "मी तिला चुकीच्या हेतूने सार्वजनिकरित्या का किस करू? म्हणजे, तिचे पालक देखील तिथे होते. लोक असे दावे करून वेडे होतात. ते फक्त सोशल मीडियावर अनावश्यक मुद्दे निर्माण करू इच्छितात."

या चित्रपटात राकेश बेदी जमील जमालीची भूमिका साकारत आहेत, तर सारा अर्जुन त्यांची मुलगी येलिना जमालीची भूमिका साकारत आहे. साराच्या निर्दोषपणाबद्दल आणि रणवीर सिंगसोबतच्या वयातील अंतराबद्दल बऱ्याच बातम्या आल्या आहेत. तथापि, असे म्हटले जात आहे की साराची कास्टिंग ही गोष्ट लक्षात घेऊन करण्यात आली होती. सध्या धुरंदरबद्दल बोलायचे झाले तर, हा चित्रपट चर्चेत आहे आणि त्याने भारतात आधीच ४५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. हा चित्रपट आदित्य धर यांनी दिग्दर्शित केला आहे.

