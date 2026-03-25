  'धुरंधर' अभिनेता आपला स्वतःचा चित्रपट पाहू शकत नाही; तिकिट खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत, महिन्याची कमाई फक्त 2500

‘धुरंधर’ अभिनेता आपला स्वतःचा चित्रपट पाहू शकत नाही; तिकिट खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत, महिन्याची कमाई फक्त 2500

रणवीर सिंहची ‘धुरंधर: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिसवर हिट आहे, पण चित्रपटात दिसलेला एक ऑटो चालक स्वतःचा चित्रपट पाहू शकला नाही. तिकिटं महाग असल्यामुळे संपूर्ण कुटुंबासाठी 2,500 रुपये खर्च करणे त्याच्यासाठी कठीण झाले.    

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 25, 2026, 02:09 PM IST
आदित्य धर निर्मित फिल्म ‘धुरंधर’ गेल्या वर्षी बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवून सर्वाधिक चर्चेतली चित्रपटांमध्ये गणली गेली होती. ५ डिसेंबरला रिलीज झालेल्या पहिल्या भागाने अनेक कमाईचे रेकॉर्ड मोडले आणि प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान मिळवले. पहिल्या भागाच्या यशानंतर चाहत्यांना सिक्वेलची आतुरतेने वाट पाहावी लागली. अखेर १९ मार्च रोजी ‘धुरंधर: द रिवेंज’ सिनेमात प्रदर्शित झाली आणि रिलीज होताच बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालून अनेक रेकॉर्ड्स आपल्या नावावर केले.

फिल्ममध्ये रणवीर सिंहच्या दमदार अभिनयाची चर्चा होत असली, तरी सोशल मीडियावर प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतला आहे एक छोटासा पात्र ऑटो चालक, जो फिल्मच्या शेवटच्या सीनमध्ये दिसतो. या पात्राची खास गोष्ट म्हणजे तो प्रत्यक्ष जीवनातही खरा ऑटो चालक आहे.

‘धुरंधर 2’ मधील ऑटो चालकाचा खरा अनुभव

अलीकडेच या ऑटो चालकाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला, ज्यात त्याने आपल्या जीवनातील सत्य आणि अडचणी मोकळेपणाने सांगितल्या. त्यानुसार, तो अद्याप स्वतःचा चित्रपट पाहू शकला नाही. त्याने सांगितले की, चित्रपटाची तिकिटे सध्या खूप महाग आहेत. प्रत्येक तिकिट सुमारे ५०० रुपये आहे आणि त्याच्या कुटुंबात पाच जण असल्याने संपूर्ण कुटुंबासोबत चित्रपट पाहण्याचा खर्च सुमारे 2,500 रुपये होतो, जो त्याच्या आर्थिक परिस्थितीसाठी सध्या अशक्य आहे.

ऑटो चालकाने सांगितले की, आर्थिक तंगीमुळे तो आपल्या मुलांना चित्रपट दाखवू शकत नाही. तरीही त्याला आशा आहे की, काही वेळाने जेव्हा तिकिटांचे दर कमी होतील, तेव्हा तो कुटुंबासोबत हे अनुभव घेईल.

मुलांच्या उत्साह आणि अपेक्षा

त्याचे मुले त्याला मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी खूप उत्साहित आहेत. जेव्हा त्यांना कळले की त्यांचा वडील चित्रपटाचा भाग आहेत, त्यांनी लगेचच चित्रपट पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली. मात्र आर्थिक अडचणीमुळे त्यांच्या या अपेक्षेला प्रत्यक्षात साकार करता आले नाही. ऑटो चालकाने सांगितले की, त्याचे कुटुंब दर महिन्याला फक्त 2,500 रुपये बचत करू शकते, त्यामुळे एकाच वेळी इतका खर्च करणे त्यांच्या सध्या परिस्थितीसाठी कठीण आहे.

प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया आणि सोशल मीडियावर चर्चा

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. लोकांनी ऑटो चालकाची साधी, प्रामाणिक आणि सत्यप्रिय व्यक्तिमत्त्वाची प्रशंसा केली आहे. अनेक यूजर्सनी लिहिले की, ही कथा साध्या माणसाच्या जीवनातील खरी हकीकत दर्शवते, जिथे स्वप्ने आणि जबाबदाऱ्या अनेकदा एकमेकांशी भिडतात.

प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रियांनुसार, चित्रपटातील हा छोटासा प्रसंग आणि त्याचा वास्तविक अनुभव प्रेक्षकांसाठी भावनिकदृष्ट्या अत्यंत स्पर्शक ठरला आहे. अनेकांनी हा व्हिडिओ शेअर करत त्याचा भावनिक संदर्भ दिला आहे, ज्यामुळे चित्रपट आणि त्यातील पात्र यांच्याशी प्रेक्षकांचे अधिक नाते प्रस्थापित झाले आहे.

बॉक्स ऑफिस आणि फिल्मची लोकप्रियता

चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जोरदार गाजत असून, पहिले पाच दिवसात 800 कोटींचा टप्पा पार केला आहे. रणवीर सिंहच्या दमदार अभिनयामुळे आणि आदित्य धरच्या दिग्दर्शकीय कौशल्यामुळे प्रेक्षकांना चित्रपटाचा अनुभव आवडतो आहे. तसेच चित्रपटात दाखवलेल्या छोट्या-छोट्या पात्रांमुळेही कथा अधिक वास्तवदर्शी आणि प्रभावी झाली आहे. ‘धुरंधर 2’ केवळ मनोरंजनापुरती मर्यादित नाही तर ती सामाजिक आणि आर्थिक वास्तवाशी निगडित कथा देखील प्रेक्षकांपुढे मांडते, जिथे साध्या माणसाचे स्वप्ने आणि त्याच्या जबाबदाऱ्या एकमेकांशी भिडतात.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

