‘धुरंधर’ चित्रपटाला मोठा धक्का! एकाच वेळी सहा देशांत प्रदर्शनावर बंदी

बॉलिवूडचा अपेक्षित एक्शन-थ्रिलर ‘धुरंधर’ रणवीर सिंहच्या मुख्य भूमिकेत आल्यानंतर तिकीटबारीवर जबरदस्त यश मिळवत आहे. अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल आणि माधवन यांच्या दमदार अभिनयासह हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. 5 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झालेल्या ‘धुरंधर’ ला पहिल्या सहा दिवसांतच प्रेक्षकांचा जोरदार प्रतिसाद मिळाला आहे. चित्रपटाची एक्शन सीन्स, थ्रिलर आणि गाणी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे आणि प्रत्येक शोभरभरून पाहायला मिळतोय. ‘धुरंधर’ ने सहा दिवसांत जागतिक स्तरावर 274.25 कोटी रुपयांची ग्रॉस कमाई केली आहे, त्यापैकी भारतातूनच 180.25 कोटी रुपयांची नेट कमाई झाली आहे. ही आकडेवारी दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि बॉक्स ऑफिसवर पुढील आठवड्यांतही या चित्रपटाची जोरदार गर्दी अपेक्षित आहे.
‘धुरंधर’ सध्या चर्चेत असतानाच प्रेक्षकांसाठी एक वाईट बातमी आली आहे. बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) या सहा देशांमध्ये चित्रपटाला प्रदर्शनाची परवानगी मिळालेली नाही. या देशांतील सिनेमागृहांमध्ये प्रेक्षकांना ‘धुरंधर’ पाहता येणार नाही. बॉलिवूड हंगामानुसार, या देशांमध्ये काही संवेदनशील विषय किंवा राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या चित्रपटांना थेट बंदी दिली जाते. ‘धुरंधर’ च्या टीमने या देशांमध्ये रिलीज करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले, परंतु अखेर चित्रपट या देशांमध्ये प्रदर्शित होऊ शकला नाही.
भारतात आणि इतर देशांमध्ये ‘धुरंधर’ ची कामगिरी दमदार असल्यामुळे चित्रपटाचे यश अजूनही सुरू आहे. भारतातील प्रेक्षकांनी चित्रपटाला भरपूर प्रतिसाद दिला आहे, आणि सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या गाणी, एक्शन सीन आणि स्टार्सची केमिस्ट्री चर्चेत आहे. जरी सहा देशांमध्ये बंदी आहे, तरी ‘धुरंधर’ चे प्रेक्षकांच्या मनावर परिणाम होत नाहीयेत. भारतीय बॉक्स ऑफिसवर चित्रपट सतत झळकतोय आणि आगामी आठवड्यांत ही कामगिरी अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
रणवीर सिंहच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना थक्क केले आहे, तर अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल आणि माधवन यांनी चित्रपटाला अजून भरभराट दिली आहे. सोशल मीडियावर या स्टार्सच्या सीन, डायलॉग्स आणि म्यूजिक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रियेनुसार, चित्रपटाची कहाणी आणि एक्शन सीन्स खूप आवडले आहेत, ज्यामुळे बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट मजबूत कामगिरी करत आहे. ‘धुरंधर’ हा चित्रपट भारतात आणि अनेक देशांमध्ये प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे, मात्र सहा देशांमध्ये बंदीमुळे जागतिक पातळीवर थोडा अडथळा येऊ शकतो. तरीही, बॉक्स ऑफिसवर चित्रपटाची कामगिरी जोरदार चालू आहे, आणि सोशल मीडियावरचा व्हायरल ट्रेंड चित्रपटाच्या यशाची खात्री देतो.
FAQ
