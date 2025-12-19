English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर'चा नवा पराक्राम, 14 व्या दिवशीही घातला धुमाकूळ; फॅन क्रेझने रचला इतिहास

'धुरंधर' चित्रपटाच्या Box Office Collectionने चकित करणारा टप्पा गाठला आहे. या धमाकेदार चित्रपटाच्या कमाईचे आकडे मोठमोठ्या चित्रपटांना मागे सारत ऐतिहासिक कामगिरीकडे वळले असून चित्रपटाची एकूण कमाई जाणून घ्या.

Updated: Dec 19, 2025, 09:28 AM IST
'धुरंधर' मध्ये रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त, सारा अर्जुन आणि इतर अनेक मोठमोठे कलाकार आहेत. या चित्रपटातील रणीवीर आणि साराची केमीस्ट्री चर्चेचा विषय होतीच त्याशिवाय अक्षय खन्नाच्या लक्षणीय स्वॅगने चाहत्यांना चांगलंच आकर्षीत केलं. दरम्यान या चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आजपर्यंतच्या सुपरहिट चित्रपटांना धुळ चारली आहे. चला तर मग चित्रपटाचं वर्ल्डवाइड कलेक्शन किती? जाणून घ्या.  

धुरंधरने मारली बाजी
या वर्षी बऱ्याच चित्रपटांनाना बॉक्स ऑफिसवर फारसं यश मिळालेलं नाही. पण 'धुरंदर'ने रग्गड कमाई केली. दुसऱ्या आठवड्यात 50 कोटींपेक्षा जास्तीचं कलेक्शन गाठणारा पहिला चित्रपट ठरला आहे. 

या आठवड्यात 'अवतार'शी लढत
'धुरंधर' दुसऱ्या आठवड्यात अनेक विक्रम मोडेल असून तिसऱ्या आठवड्यात 'अवतार' या चित्रपटाशी स्पर्धा करत आहे. धुरंधरच्या तिकिटांच्या किमती आतापर्यंत सर्वाधिक उच्चांकावर आहेत. पण अवतारमुळे धुरंधरला काहीसा तोटा झालाच.

500 कोटींच्या क्लबमध्ये सामील होणारा 16 वा भारतीय चित्रपट
पाहिल्या आठवड्यानंतर, 'धुरंधर' ने देशभरात 460 कोटी रुपयांचा निव्वळ गल्ला जमवला आहे, तर एकूण  कमाई रक्कम 552 कोटी रुपये होती 'धुरंधर' ने दुसऱ्या बुधवारीच भारतात 500 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आणि अवघ्या 13 दिवसांत हे यश मिळवले. आता हा चित्रपट सर्वात कमी वेळात हा टप्पा गाठणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक बनला आहे. इतकेच नाही तर 'धुरंधर' हा 500 कोटींच्या क्लबमध्ये सामील होणारा 16 वा भारतीय चित्रपट बनला आहे. 

धुरंधर' जगभरातील चकित करणारं कलेक्शन
दरम्यान, जगभरातील कमाईच्या बाबतीत, 'धुरंधर' ने 700 कोटींची भरारी घेतली आहे.  या चित्रपटाने परदेशातही असाधारण कामगिरी केली आहे. दुसऱ्या आठवड्याच्या अखेरीस, चित्रपटाचा जगभरातील कलेक्शन तब्बल 702 कोटींवर पोहोचला आहे. चित्रपटाची क्रेझ पाहता हा चित्रपट लवकरच 1000 कोटींच्या घरात पहोचेल यात शंका नाही.

आदित्य धरचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट
या चित्रपटाने आता आदित्य धरच्या मागील चित्रपट 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक'  244.14 कोटींच्या भरघोस कलेक्शनला मागे टाकले आहे. यासह, हा आदित्य धरचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट बनला आहे. या चित्रपटाने दुसऱ्या शुक्रवारी सर्वाधिक कमाई करण्याचा विक्रमही मोठ्या फरका मोडला. हा विक्रम यापूर्वी 'पुष्पा 2' च्या नावावर असून त्याने अंदाजे 24.50 कोटी कमाई केली होती. तर 'धुरंधर' ने सुमारे 32.5 कोटींची कमाई करून हा विक्रम मोडून काढला. धुरंधर चित्रपट आता सर्वात वेगाने कमाई करणारा चित्रपटही बनला आहे. 

थोडक्यात...
थोडक्यात या चित्रपटाने बिग बजेट चित्रपटांचाही धुव्वा उडवला आसून हा आता लवकरच वर्ल्डवाइड 1000 चा टप्पा पार करेल. धुरंधर आत्तापर्यंत 702कोटींची कमाई करुन 6 रेकोर्ड मोडले आहेत.  

