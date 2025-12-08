Dhurandhar Box Office Collection Day 3: रणवीर सिंहची जबरदस्त बाजी! स्वतःचा विक्रम मोडत ‘धुरंधरा’ची कमाई झाली दणाणून

धुरंधर सध्या थिएटरमध्ये जोरदार धुमाकूळ घालत आहे. रणवीर सिंह, आर. माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, राकेश बेदी आणि अर्जुन रामपाल यांसारख्या तगड्या कलाकारांनी सजलेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. तीन दिवसांपूर्वीच प्रेक्षकांच्या भेटीस आलेल्या या सिनेमाने रविवारी चांगली कमाई करत विकेंडचा हिशेब दमदार केला आहे. तर, या तीन दिवसांत धुरंधरने नेमकी किती कमाई केली, पाहूया.
रणवीर सिंहच्या या स्पाय-ऍक्शन थ्रिलरची सुरुवात कंधार हायजॅकच्या घटनांनी होते. त्यानंतर संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्याचाही यात उल्लेख दिसतो. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार एक गुप्त मोहीम आखते आणि पाकिस्तानातील अंडरवर्ल्डचा नायनाट करण्यासाठी एक माणूस पाठवते. ही प्रमुख भूमिका रणवीर सिंहने साकारली आहे. कराचीतील लियारी भागात पोहोचलेल्या रणवीरचा सामना रहमान डकैती म्हणजेच अक्षय खन्नाशी होतो, त्याचा विश्वास संपादन करण्याचे काम त्याच्यासमोर असते.
आदित्य धर यांनी चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रभावीपणे पार पाडले आहे. विशेषतः अॅक्शन सिक्वेन्सेस आणि रणवीर–अक्षय या जोडीचा स्क्रीन प्रेझेन्स प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरला आहे.
धुरंधर भारतात तब्बल 5 हजार स्क्रीन्सवर प्रदर्शित झाला. रिलीजच्या तिसऱ्याच दिवशी, म्हणजे रविवारी, चित्रपटाने 43 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला आहे.
पहिला दिवस: 28 कोटी
दुसरा दिवस: 32 कोटी
तिसरा दिवस: 43 कोटी
एकूण तीन दिवसांची भारतातील कमाई 103 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. 280 कोटींच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटासाठी हा आकडा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
परदेशातही सिनेमाने चांगली कमाई केली असून दोन दिवसांतच तो 90 कोटींच्या आसपास पोहोचला. तीन दिवसांत या आकड्याने तब्बल 130–140 कोटींचा टप्पा गाठला आहे. फक्त परदेशात दोन दिवसांत 18 कोटी रुपयांची कमाई नोंदवली गेली.
कथानक काय सांगते?
दिग्दर्शनाचा ठसा
पहिल्या तीन दिवसांची कमाई
रणवीर सिंहचा सर्वाधिक ओपनिंग विकेंड असलेला चित्रपट पद्मावत होता. पद्मावतने तीन दिवसांत 83 कोटींची कमाई केली होती, तर पेड प्रीमियरमधून 5 कोटींचा गल्ला जमा झाला होता. परंतु धुरंधरने केवळ तीन दिवसांत हा विक्रम मोडत रणवीरसाठी नवा रेकॉर्ड रचला आहे. एकंदर, जोरदार अॅक्शन, दमदार दिग्दर्शन आणि कलाकारांच्या भारी परफॉर्मन्सच्या जोरावर धुरंधरने बॉक्स ऑफिसवर खऱ्या अर्थाने धडाका घातला आहे.
FAQ
'धुरंधर' चित्रपटाची तीन दिवसांची एकूण कमाई किती आहे?
चित्रपटाने तीन दिवसांत भारतात 103 कोटी आणि जगभरात अंदाजे 130–140 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
'धुरंधर'ची मुख्य कथा कोणत्या घटनांवर आधारित आहे?
चित्रपटाची सुरुवात कंधार विमान अपहरण आणि संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर होते. त्यानंतर भारत पाकिस्तानातील अंडरवर्ल्डचा नायनाट करण्यासाठी एक स्पाय मोहीम राबवतो.
या चित्रपटात कोणत्या कलाकारांच्या भूमिका विशेष चर्चेत आहेत?
रणवीर सिंह आणि अक्षय खन्ना यांच्या भूमिका विशेष कौतुकास्पद ठरल्या आहेत, तसेच आर. माधवन, संजय दत्त आणि अर्जुन रामपाल यांचेही अभिनय प्रेक्षकांना भावले आहेत.