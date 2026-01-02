English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  मनोरंजन
Dhurandhar Box Office Collection :नवीन वर्षात डबल डिजिटमध्ये कमाई करणारा पहिला हिंदी सिनेमा

धुरंधर दुहेरी अंकी कमाई करणारा पहिला हिंदी चित्रपट बनला आहे. धुरंधरने जवान आणि स्त्री २ सारख्या चित्रपटांना मागे टाकून दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट आणि पहिला हिंदी चित्रपट बनला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 2, 2026, 12:55 PM IST
आदित्य धर दिग्दर्शित 'स्पाय थ्रिलर धुरंधर'ने नवीन वर्षाची सुरुवात धमाकेदारपणे केली आहे. 2025 मध्ये रेकॉर्ड तोडल्यानंतर, या चित्रपटाने आता नवीन वर्षात प्रवेश केला आहे आणि त्याच्या कमाईने एक नवीन इतिहास रचला आहे. रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल सारख्या कलाकारांच्या अभिनयाने, धुरंधर रिलीज झाल्यापासून समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून प्रशंसा मिळवत आहे. चित्रपटाची लोकप्रियता त्याच्या कमाईवरून मोजता येते. 28 दिवसांनंतरही, त्याची कमाई कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

धुरंधर दुहेरी अंकी कमाई करणारा पहिला हिंदी चित्रपट बनला आहे. धुरंधरने जवान आणि स्त्री २ सारख्या चित्रपटांना मागे टाकून दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट आणि पहिला हिंदी चित्रपट बनला आहे. धुरंधर तिथेच थांबला नाही, विक्रम प्रस्थापित केले. हा चित्रपट 28 व्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर दोन अंकी कमाई करणारा पहिला हिंदी चित्रपट ठरला.

धुरंधर सिनेमाची कमाई

सॅकनिल्कच्या मते, धुरंधरने नवीन वर्षाच्या दिवशी देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर ₹15.75 कोटी कमावले, 27 व्या दिवशी देखील सुमारे ₹12 कोटी कमावले. चित्रपटाची एकूण कमाई आता ₹781 कोटींच्या जवळ पोहोचली आहे.

धुरंधर पुष्पा २ पेक्षा खूप मागे 

दुहेरी अंकी कमाई करणारा मागील चित्रपट तेलुगू थ्रिलर पुष्पा 2 होता. या चित्रपटाने धुरंधरपेक्षा कमी कमाई केली. पुष्पा 2 ने त्याच्या 28 व्या दिवशी (१ जानेवारी २०२५) हिंदीमध्ये ₹10.50 कोटी (अंदाजे $1.2 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) कमावले.

सध्या, धुरंदरने दिवसागणिक हिंदी कलेक्शनमध्ये पुष्पा 2 ला मागे टाकले आहे. आता हा चित्रपट पुष्पा  ला मागे टाकून केव्हा ऑलटाइम कलेक्शनमध्ये नंबर वन स्थान मिळवेल हे पाहणे बाकी आहे. पुष्पा २ चे ऑलटाइम कलेक्शन ₹830.10 कोटी (आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Dhurandhar box office collectionRanveer Singh's Dhurandhardouble-digit daily net collectionsHindi movie box officeHindi Movie

