Dhurandhar Box Office Collection :नवीन वर्षात डबल डिजिटमध्ये कमाई करणारा पहिला हिंदी सिनेमा

आदित्य धर दिग्दर्शित 'स्पाय थ्रिलर धुरंधर'ने नवीन वर्षाची सुरुवात धमाकेदारपणे केली आहे. 2025 मध्ये रेकॉर्ड तोडल्यानंतर, या चित्रपटाने आता नवीन वर्षात प्रवेश केला आहे आणि त्याच्या कमाईने एक नवीन इतिहास रचला आहे. रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल सारख्या कलाकारांच्या अभिनयाने, धुरंधर रिलीज झाल्यापासून समीक्षक आणि प्रेक्षकांकडून प्रशंसा मिळवत आहे. चित्रपटाची लोकप्रियता त्याच्या कमाईवरून मोजता येते. 28 दिवसांनंतरही, त्याची कमाई कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
धुरंधर दुहेरी अंकी कमाई करणारा पहिला हिंदी चित्रपट बनला आहे. धुरंधरने जवान आणि स्त्री २ सारख्या चित्रपटांना मागे टाकून दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट आणि पहिला हिंदी चित्रपट बनला आहे. धुरंधर तिथेच थांबला नाही, विक्रम प्रस्थापित केले. हा चित्रपट 28 व्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर दोन अंकी कमाई करणारा पहिला हिंदी चित्रपट ठरला.
सॅकनिल्कच्या मते, धुरंधरने नवीन वर्षाच्या दिवशी देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर ₹15.75 कोटी कमावले, 27 व्या दिवशी देखील सुमारे ₹12 कोटी कमावले. चित्रपटाची एकूण कमाई आता ₹781 कोटींच्या जवळ पोहोचली आहे.
दुहेरी अंकी कमाई करणारा मागील चित्रपट तेलुगू थ्रिलर पुष्पा 2 होता. या चित्रपटाने धुरंधरपेक्षा कमी कमाई केली. पुष्पा 2 ने त्याच्या 28 व्या दिवशी (१ जानेवारी २०२५) हिंदीमध्ये ₹10.50 कोटी (अंदाजे $1.2 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) कमावले.
सध्या, धुरंदरने दिवसागणिक हिंदी कलेक्शनमध्ये पुष्पा 2 ला मागे टाकले आहे. आता हा चित्रपट पुष्पा ला मागे टाकून केव्हा ऑलटाइम कलेक्शनमध्ये नंबर वन स्थान मिळवेल हे पाहणे बाकी आहे. पुष्पा २ चे ऑलटाइम कलेक्शन ₹830.10 कोटी (आहे.