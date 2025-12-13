English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ज्या ओशोंमुळे विनोद खन्ना कुटूंब-इंडस्ट्रीपासून दूर गेले, अक्षय खन्ना त्या ओशोंना मानतो का? स्वतः सांगितलं उत्तर

अक्षय खन्ना 'धुरंदर' या सिनेमातील आपल्या अभिनयामुळे चर्चेत आला आहे. यानंतर अक्षय खन्नाच्या खासगी आयुष्याबद्दल चर्चा होऊ लागली. अक्षय खन्ना ओशोंना मानतो का? या प्रश्नावर त्याने स्वतः उत्तर दिलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 13, 2025, 08:30 PM IST
अक्षय खन्नाचा 'धुरंदर' हा सिनेमा आणि सिनेमातील त्याची रहमान डकैत ही भूमिका सध्या चर्चेचा विषय आहे. धुरंदर या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर देखील अफलातून कामगिरी केली आहे. असं असताना अक्षय खन्नाचं खासगी आयुष्य पुन्हा एकदा चर्चेत आलं. अक्षय खन्नाने या सिनेमातील एका गाण्यात केलेलं नृत्य किंवा ऍक्शन ही अभिनेता आणि त्याचे वडिल विनोद खन्ना यांच्याप्रमाणे असल्याचं म्हटलं जातंय. अक्षय खन्ना हा विनोद खन्ना यांचा मुलगा. विनोद खन्ना हे बॉलिवूडमधील ताकदीचे अभिनेते. पण एक काळ असा आला जेव्हा त्यांनी आपलं कुटुंब आणि अभिनयापासून दूर राहणं पसंत केलं. त्याचं कारण होतं ओशो. 

विनोद खन्ना यांनी त्यांच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना चित्रपटसृष्टी सोडली. ते ओशोंचे अनुसरण करत होते आणि त्यांचे कुटुंबही सोडले. त्यांचा मुलगा अक्षय खन्ना याने एकदा याबद्दल भाष्य केलं. वडिलांप्रमाणे अक्षय खन्ना ओशोंना मानतो की नाही?

बॉलीवूड अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या आदित्य धर यांच्या "धुरंधर" चित्रपटातील कामामुळे चर्चेत आहे. जरी तो सामान्यतः स्वतःला प्रसिद्धीपासून दूर ठेवतो, तरी काही वर्षांपूर्वी त्यांनी त्यांचे वडील विनोद खन्ना यांच्या रजनीशपुरम येथील काळाबद्दल बोलले. ओशोंचे भक्त विनोद खन्ना यांनी त्यांच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर चित्रपटसृष्टी सोडली आणि ते ओशोंंचे अनुयायी झाले. त्यांनी त्यांची पत्नी आणि दोन मुले भारतात सोडली आणि ओरेगॉनला गेले.

मिड डेला दिलेल्या मुलाखतीत अक्षय खन्ना म्हणाले, "फक्त कुटुंब सोडणे नव्हे तर 'सन्यास' घेणे. सन्यास म्हणजे तुमचे जीवन पूर्णपणे सोडून देणे; कुटुंब हा त्याचाच एक भाग आहे. हा एक जीवन बदलणारा निर्णय होता, जो त्यावेळी त्यांना आवश्यक वाटला." पाच वर्षांचा असताना, मला हे समजणे अशक्य होते. आता मी ते समजू शकतो.

नक्कीच काहीतरी असावं ज्याने त्यांना खोलवर हादरवून टाकलं असेल. तो पुढे म्हणाला, "असं काहीतरी असावं ज्याने त्यांना इतकं हादरवून टाकलं असेल की त्यांना असा निर्णय घेणे योग्य वाटलं, विशेषतः जेव्हा आयुष्यात सगळं चुकीचं घडत असेल. असा निर्णय घेण्यासाठी, स्वतःमध्ये एक मूलभूत दोषरेषा/भूकंप झाला असावा. पण त्यावर ठाम राहायला हवं. माणूस निर्णय घेऊ शकतो आणि म्हणू शकतो, 'मला हे आवडत नाही, चला परत जाऊया.' पण तसं झालं नाही. आणि ओशो आणि अमेरिकेतील वसाहतीची परिस्थिती, अमेरिकन सरकारशी संघर्ष - हेच तो परत येण्याचे कारण होते."

ते का कुटुंबाकडे आले?

विनोद खन्ना कुटुंबात परतले असते का, की त्याचा ओशोच्या शिकवणींवरील विश्वास कमी होऊ लागला होता? या प्रश्नाच्या उत्तरात अक्षय म्हणाला, "माझ्या वडिलांच्या आयुष्यातील त्या काळातील आठवणींवरून, मला वाटत नाही की ते कारण होतं." फक्त कम्यून तुटला आणि नष्ट झाला आणि प्रत्येकाला स्वतःचा मार्ग शोधावा लागला. तेव्हाच ते परत आले. अन्यथा, मला वाटत नाही की ते कधीच परत आले असते.

अक्षय ओशोवर विश्वास ठेवतो

तो पुढे म्हणाला, "मी ओशोची अनेक प्रवचने वाचली आहेत आणि लाखो व्हिडिओ पाहिले आहेत. मी त्यांच्यावर खूप प्रेम करतो. मला माहित नाही की मी संन्यास घेऊ शकेन की नाही. पण याचा अर्थ असा नाही की मी त्यांच्या प्रवचनांचा आनंद घेऊ शकत नाही आणि त्यांच्या विचारांचा आदर करू शकत नाही. मला त्यांच्याबद्दल खूप आदर आहे. 2017 मध्ये विनोद खन्ना यांचं निधन झालं. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

