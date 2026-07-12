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'धुरंधर' फेम जैस्मिन सँडलसने दिले LIVE कॉन्सर्टमध्ये चाहत्यांना सरप्राईज; होणाऱ्या नवऱ्याला आणलं फॅन्ससमोर

Jasmine Sandlas  engagement : 'धुरंधर' सारख्या दमदार सिनेमातील गाण्यांनी तिने चाहत्यांची मने जिंकली आणि लाखो चाहत्यांच्या हृदयावर करत आहे. आता तिने 'द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर'चा नवी दिल्लीमध्ये शो झाला आणि जस्मिनने अचानक तिच्या वैयक्तिक जीवनातील मोठे रहस्य तिच्या चाहत्यांसमोर आणले.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 12, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:59 PM IST
'धुरंधर' फेम जैस्मिन सँडलसने दिले LIVE कॉन्सर्टमध्ये चाहत्यांना सरप्राईज; होणाऱ्या नवऱ्याला आणलं फॅन्ससमोर
Image Credit: Social Media

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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'धुरंधर' फेम जैस्मिन सँडलसने दिले LIVE कॉन्सर्टमध्ये चाहत्यांना सरप्राईज; होणाऱ्या नवऱ्याला आणलं फॅन्ससमोर
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