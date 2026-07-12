'धुरंधर' फेम जैस्मिन सँडलसने दिले LIVE कॉन्सर्टमध्ये चाहत्यांना सरप्राईज; होणाऱ्या नवऱ्याला आणलं फॅन्ससमोर

Jasmine Sandlas announces engagement : प्रसिद्ध गायिका जस्मिन सँडलस हिने मागील काही महिन्यांमध्ये तिच्या गायनाने चाहत्यांच्या हृदयावर राज्य करत आहे. 'धुरंधर' सारख्या दमदार सिनेमातील गाण्यांनी तिने चाहत्यांची मने जिंकली आणि लाखो चाहत्यांच्या हृदयावर करत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये जस्मिनने आपल्या कारकिर्दीत इंडस्ट्रीला अनेक सुपरहिट गाणी दिली आहेत. सध्या गायिका जस्मिन सँडलस हिची भारतामध्ये 'द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर' सुरु आहे, यामध्ये गायिका प्रत्येक राज्यामध्ये जाऊन भव्यदिव्य शो करते. नवी दिल्लीत आयोजित तिच्या 'द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर'च्या भव्य शुभारंभादरम्यान, जस्मिनने अचानक तिच्या प्रेमजीवनातील सर्वात मोठे रहस्य उघड केले.
दिल्लीतील या कॉन्सर्टमध्ये इंडो-अमेरिकन जस्मिनने तिच्या नेहमीच्याच दिमाख आणि ऊर्जेने परफॉर्म केले. तिला पाहण्यासाठी आणि तिच्या गाण्यांचा आनंद घेण्यासाठी लाखो प्रेक्षक जमा झाले होते. 'द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर'चा नवी दिल्लीमध्ये शो झाला आणि जस्मिनने अचानक तिच्या वैयक्तिक जीवनातील मोठे रहस्य तिच्या चाहत्यांसमोर आणले. त्याचबरोबर तिने तिच्या साखरपुड्याची घोषणा देखील स्टेजवर केली आणि तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याची ओळखही करून दिली. आता हा क्षण जास्मिनचा तुम्हाला सविस्तर सांगतो.
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कॉन्सर्टमध्ये जस्मिनने प्रत्येक गाणे पूर्ण उत्साहाने गायले यावेळी, तिने अचानक माईक घेतला आणि तिच्या चाहत्यांना तिच्या आयुष्यातील या नवीन प्रवासाबद्दल सांगायला सुरुवात केली. तिने तिच्या साखरपुड्याची घोषणा केली आणि सर्वांना तिचा होणारा नवरा, शेखर चौधरी याची ओळख करून दिली. जस्मिनच्या चाहत्यांना तिच्याकडून या सरप्राईजची अपेक्षा नव्हती. या कॉन्सर्टचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. सोशल मिडियावर आता या दोघांचे अनेक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहेत. आता हा शेखर चौधरी कोण आहे अशी सर्वांना उत्सुकता लागली आहे यासंदर्भात देखील तुम्हाला सांगणार आहोत.
Jasmine Sandlas, Dhurandhar Singer surprised everyone— Chota Don (@choga_don) July 12, 2026
She just introduced her fiancé on stage during live performance. pic.twitter.com/Hibh9g66oK
जस्मिन सँडलस सोशल मीडियावर आणि सार्वजनिक जीवनात बरीच सक्रिय असली तरी, शेखर चौधरी प्रसिद्धीपासून दूर राहणे पसंत करतात. ते मनोरंजन उद्योगात सामील नाहीत आणि आपले वैयक्तिक आयुष्य खाजगी ठेवण्यास प्राधान्य देतात. जास्मिनने अद्याप तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याबद्दल जास्त माहिती दिलेली नाही. त्याचे काम, पार्श्वभूमी किंवा त्यांची भेट कशी झाली याबद्दल कोणतीही माहिती उघड झालेली नाही. खरे तर, या गायिकेने त्यांचे नाते गुप्त ठेवले होते आणि रंगमंचावरचा पहिल्यांदा दोघे दिसले आहेत.