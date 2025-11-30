English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रणवीरच्या चाहत्यांसाठी खुशखबर, 'धुरंधर' निर्माते देत आहे अभिनेत्याला Face To Face पाहण्याची संधी

Dhurandhar Movie Event: रणवीरच्या धुरंधर चित्रपटाचा ग्रेंड अल्बम शो तुमच्याचं शहरात,  यामध्ये रणवीरला समोरासमोर पाहण्याची संधी आहे. जाणून घ्या तुम्ही कधी आणि कसे सहभागी होऊ शकता?  

Updated: Nov 30, 2025, 11:45 AM IST
रणवीरच्या चाहत्यांसाठी खुशखबर, 'धुरंधर' निर्माते देत आहे अभिनेत्याला Face To Face पाहण्याची संधी

Dhurandhar Movie Musical Event रणवीर सिंहचा  धुरंधर चित्रपट प्रदर्शित होण्यपूर्वीच सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. काहीशा वादात अडकलेल्या या चित्रपटाची चाहते आतुरतेने वाट पाहते आहेत. अशात एक आनंदाची बातमी आली आहे ती म्हणजे तुम्ही अभिनेता रणवीर सिंगला समोरासमोर पाहू शकता. निर्मात्यांनी या चित्रपटातील गाण्यांचा म्युझिक शो आयोजित केला आहे. जाणून घ्या, कुठे पाहता येईल?

या वर्षातील सर्वात मोठा कार्यक्रम 
चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर या भव्य कार्याक्रमाची घोषणा केली आहे.  जिओ स्टुडिओझने इंस्टाग्रामवर लिहिले "मुंबईचे धुरंधर तयार व्हा! या वर्षातील सर्वात मोठा म्युझिक अल्बम तुमच्या शहरात लॉंच होत आहे. कार्यक्रम अमेझॉन म्युझिक, सारेगमा, जिओ स्टुडिओज आणि बी 62 यांच्या सहकार्याने एक्सक्लुझिव्ह असून सर्वांसाठी मोफत आहे.'

तुम्ही कधी आणि कसे सहभागी होऊ शकता?
सदर पोस्टमध्ये लिहिले आहे की हा कार्यक्रम 1 डिसेंबर रोजी दुपारी 4 वाजता जिओ वर्ल्ड ड्राइव्ह, बीकेसी येथे होईल. "चाहत्यांनी धुरंधरमधील त्यांचं आवडतं गाण टेग करुन किंवा शेअर करुन प्रतिसाद  द्यावा" असे देखील सांगितले आहे. रणवीर सिंगचा धुरंधर चित्रपट 5 डिसेंबर रोजी थिएटरमध्ये येणार आहे.

अशोक चक्र आणि सेना पदक मिळालेल्या शहीद मेजर मोहित शर्मा यांच्या कुटुंबाने रणवीरच्या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यांना वाटत आहे की हा चित्रपट भारतीय सैन्याकडून आणि शर्मा यांच्या कुटुंबाकडून परवानगी घेतल्या शिवाय बनवला आहे.

FAQ

1. म्युझिकल लॉंच इव्हेंट कधी आणि कुठे आहे?
१ डिसेंबर २०२५, दुपारी ४ वाजता, जिओ वर्ल्ड ड्राइव्ह, बीकेसी, मुंबई.

2. हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी तिकीट लागेल का?
नाही, हा कार्यक्रम सर्वांसाठी पूर्णपणे मोफत आहे.

3. चित्रपटावर बंदीची मागणी का केली आहे?
शहीद मेजर मोहित शर्मा (अशोक चक्र, सेना पदक विजेते) यांच्या कुटुंबाच्या मते हा चित्रपट त्यांच्या जीवनावर आधारित आहे आणि त्यांची किंवा भारतीय सैन्याची परवानगी घेतली नाही.

 

