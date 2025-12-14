English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'धुरंधर'चा नवा पराक्रम, पहिल्या दिवसापेक्षा दुसऱ्या आठवड्यातील शनिवारच्या कमाईने रचला इतिहास

'धुरंधर' चित्रपटाच्या Box Office Collectionने चकित करणारा टप्पा गाठला आहे. या धमाकेदार चित्रपटाच्या कमाईचे आकडे मोठमोठ्या चित्रपटांना मागे सारत ऐतिहासिक कामगिरीकडे वळले असून चित्रपटाची एकूण कमाई जाणून घ्या.

Updated: Dec 14, 2025, 11:57 AM IST
'धुरंधर' मध्ये रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त, सारा अर्जुन आणि इतर अनेक मोठमोठे कलाकार आहेत. या चित्रपटातील रणीवीर आणि साराची केमीस्ट्री चर्चेचा विषय होतीच त्याशिवाय अक्षय खन्नाच्या लक्षणीय स्वॅगने चाहत्यांना चांगलंच आकर्षीत केले. दरम्यान या चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आजपर्यंतच्या सुपरहिट चित्रपटांना धुळ चारली आहे. चला तर मग चित्रपटाचं वर्ल्डवाइड कलेक्शन किती? जाणून घ्या.  

आदित्य धरचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट
या चित्रपटाने आता आदित्य धरच्या मागील चित्रपट 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक'  244.14 कोटींच्या भरघोस कलेक्शनला मागे टाकले आहे. यासह, हा आदित्य धरचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट बनला आहे. या चित्रपटाने दुसऱ्या शुक्रवारी सर्वाधिक कमाई करण्याचा विक्रमही मोठ्या फरकाने केला. हा विक्रम यापूर्वी 'पुष्पा 2' च्या नावावर असून त्याने अंदाजे 24.50 कोटी कमाई केली होती. तर 'धुरंधर' ने सुमारे 32.5 कोटींची कमाई करून हा विक्रम मोडला.

नवव्या दिवशी नवा विक्रम 
आदित्य धरच्या 'धुरंधर' चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई करत सलग नवव्या दिवशी रेकोर्डतोड कामगिरी केली आहे. चित्रपटाने दुसऱ्या आठवड्यात प्रवेश केला आहे असून त्याची कमाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या वर्षी प्रदर्शित झालेल्या अनेक चित्रपटांचे रेकॉर्ड धुरंधरने आधीच मोडले आहेत. आता दुसऱ्या शुक्रवारी, चित्रपटाने पहिल्या दिवसाच्या कलेक्शनमध्ये तब्बल 20. 37% वाढ केली. दुसऱ्या शनिवारी, 'धुरंधर'ने आतापर्यंतच्या हिट चित्रपटांना मात दिली आहे. 

धुरंधरने मारली बाजी
या वर्षी बऱ्याच चित्रपटांनाना बॉक्स ऑफिसवर फारसं यश मिळालेलं नाही. पण 'धुरंदर'ने रग्गड कमाई केली. दुसऱ्या आठवड्यात 50 कोटींचं कलेक्शन गाठणारा पहिला चित्रपट ठरला आहे. 'धुरंधर'ने 9 दिवसांत जगभरात 380 कोटींची कमाई केली आहे. 10 व्या दिवसापर्यंत हा आकडा 390 कोटी किंवा त्याहून अधिकचा आकडा पार करेल अशी अपेक्षा आहे. त्याशिवाय या चित्रपटाविषयी जगभरातील क्रेझ पाहता हा चित्रपट लवकरच 400 कोटींच्या घरत पोहचेल यात शंका नाही.  

थोडक्यात...
थोडक्यात या चित्रपटाने बिग बजेट चित्रपटांचाही धुव्वा उडवला आसून हा आता लवकरच वर्ल्डवाइड 400 चा टप्पा पार करेल. धुरंधर आत्तापर्यंत 380ची कमाई करुन हिट चित्रपट ठरला आहे.  

तिसऱ्या आठवड्यात 'अवतार'शी लढत 
'धुरंधर' दुसऱ्या आठवड्यात अनेक विक्रम मोडेल असून तिसऱ्या आठवड्यात 'अवतार' या चित्रपटाशी स्पर्धा करेल. धुरंधरच्या तिकिटांच्या किमती आतापर्यंत सर्वाधिक उच्चांकावर आहेत.

