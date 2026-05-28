महिलेला हॉटेलवर बोलावून दारुच्या नशेत...; 'धुरंधर' फेम कलाकाराकडून हे काय घडलं?

Dhurandhar Production Designer: रणवीर सिंगची मध्यवर्ती भूमिका असणाऱ्या आणि अनेक सहकलाकारांच्या उल्लेखनीय भूमिका असणाऱ्या 'धुरंधर' या चित्रपटाला उत्तम प्रेक्षकपसंती मिळाली. मात्र आता हे नाव वेगळ्याच कारणामुळं चर्चेत आलं आहे.
Dhurandhar Production Designer: मागील दोन वर्षांपासून हिंदी कलाविश्वात किंबहुना संपूर्ण भारत आणि भारताबाहेरील बॉलिवूड चाहत्यांमध्ये एकाच चित्रपटाची चर्चा पाहायला मिळाली आहे. या चित्रपटाचं नाव आहे 'धुरंधर'. आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर अनेक विक्रम मोडित काढले. रणवीर सिंगनं केलेल्या अभिनयानं त्याच्याच चित्रपटांचे विक्रम मोडले. मात्र आता हाच चित्रपट एका वेगळ्या कारणामुळं चर्चेचा विषय ठरत आहे, जे कारण भुवया उंचावून जात आहे.
चंदिगढमध्ये एका महिलेनं 'धुरंधर' या चित्रपटाच्याच टीममधील एका व्यक्तीवर काही गंभीर आरोप लावले आहेत. प्रोडक्शन डिझायनर सॅनी एस जोहरे असं नाव असणाऱ्या व्यक्तीविरोधात पोलिसांत लैंगिक छळ आणि मारहाणीप्रकरणी तक्रार नोंदवण्यात आली. कामाच्या बहाण्यानं त्यानं आपल्याला हॉटेलमध्ये बोलवून तिथं मारहाण केली आणि लैंगिक छळसुद्धा केला असा आरोप या महिलेनं केला.
मुळची दिल्लीला राहणारी ही महिला सॅनीला भेटण्यासाठी त्याच्या बोलावण्यावरून चंदीगढ इथं असणाऱ्या ताज हॉटेलमध्ये गेली. तिथं गुंगीचं औषध मिसळलेलं पेय पाजून तिच्यावर अतिप्रसंग करण्यात आला. पोलिसांनी सदर प्रकरणी एफआयआर नोंदवून घेतली असून, भारतीय दंडसंहितेच्या विविध कलमांअंतर्गत पुढील तपास सुरू केला.
दरम्यान, तक्रारदार महिलेच्या माहितीनुसार ती एका सरकारी महाविद्यालयात शिकत असून, तिथंच शिकवणाऱ्या एका Faculty नं तिचा बायोडाटा 'धुरंधर'च्या टीमकडे पाठवला होता. जिथं, तिला असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून कामही मिळालं. चित्रीकरणादरम्यानच Dhurandhar Production Designer, Saini S Johre याच्यासोबत तिची ओळख झाली, भेटीगाठी वाढल्या आणि याचदरम्यान त्यानं तिचा विश्वास जिंकला.
महिलेनं पोलिसांत केलेल्या तक्रारीनुसार 10 सप्टेंबर 2025 ला, रात्री 8.30 वाजता कामासंदर्भातील काही गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी म्हणून त्यानं या महिलेला चंदिगढच्या सेक्टर 17 इथं असणाऱ्या हॉटेल ताज इथं बोलवलं. ताजच्या एका रुममध्ये जेव्हा ती पोहोचली तेव्हा तिथं इतर कोणीही क्रू मेंबर नव्हता. सैनीनं महिलेवर दारुच्या नशेत अतिप्रसंग केला, तिच्या पेयामध्ये नशेचा पदार्थ असल्यामुळं अचानकच तिला उलट्या होऊ लागल्या. मात्र वॉशरुममध्येही सैनी तिच्यामागं येऊन अशील चाळे करु लागला.
रात्रभर या महिलेला त्यानं खोलीत बंद ठेवलं आणि कसाबसा अखेर तिनं जीव वाचवून तिथून पळ काढला. यादरम्यान मॅनेजर महिलेला सतत काही ना काही कारणानं धमकावत राहिला, ज्यामुळं ती मानसिक तणावात गेली. प्रकरणाचं गांभीर्य पाहता पोलिसांनी तातडीनं यात लक्ष घालत पुढील तपास सुरू केला.