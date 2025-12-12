3 लग्न, 13 मुलं, जन्मदात्या आईची हत्या, गँगस्टर रहमान डकैतची REAL STORY आणखीच डेंजर

राजकारणी, पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या उच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत रहमानचे संबंध होते. त्याचा दरारा कधीकाळी देशभर असायचा. त्यानं वयाच्या अवघ्या 13 व्या वर्षी गुन्हेगारीला सुरुवात केली आणि अनेक हत्या, खंडणी आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये तो सामील होऊ लागला. अखेरीस, 9 ऑगस्ट 2009 रोजी एका पोलीस चकमकीत तो मारला गेला.
त्याचं आयुष्य, जगण्याच्या पद्धती सगळंच भयंकर होतं. रहमान डकैतला सरदार अब्दुल रहमान बलोच म्हणूनही ओळखलं जायचं. त्याचे वडिल दाद मोहम्मद उर्फ़ दादल असून त्याचा जन्म 1976 मध्ये झाला. रहमानची आई, दादल याची दुसरी पत्नी होती. त्याच्या वडिलांचे चार भाऊ होते आणि ते चारही गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सामील होते. या भावंडांचं आणि इतर गुंडं जसेकी अशफाक पप्पु फैजु बलोच यांचं कराचीच्या ल्यारी भागात गुन्हेगारीचे मोठं साम्राज्य होतं आणि रहमान त्या साम्राज्याचा एक महत्त्वाचा भाग होता.
पहिला गुन्हा शुल्लक वादावरु अन्...
कराची पोलिसांच्या रेकॉर्डनुसार, रहमाननं वयाच्या 13 व्या वर्षी 6 नोव्हेंबर 1989 ला कलाकोटच्या हाजी पिक्चर रोडवर असलेल्या गुलाम हुसैनच्या दुकानाजवळ फटाके फोडण्यास मनाई केल्यामुळे मोहम्मद बक्श नावाच्या व्यक्तीला चाकू मारून जखमी केलं होतं. कुमार वयात गुन्हेगारीत पडलेलं हे पहिलं पाऊल हळुहळु गुंडगिरीचं साम्राज्य झालं. कराची पोलिसांनुसार, 1992 मध्ये अंमली पदार्थांच्या धंद्यात रहमानचं भांडण नदीम अमीन आणि त्याचा साथीदार नन्नू यांच्याशी झालं. हे दोघेही अंमली पदार्थांचा पुरवठा करायचे. शुल्लक वादावरुन त्याने नदीमला गोळ्या झाडून जागीच ठार केलं.
जन्मदात्या आईची निर्घृण हत्या
रहमान संशय आला होता की त्याची आई पोलिसांना त्यांच्या बद्दल माहिती पूरवत आहे आणि म्हणून त्याने हत्या केली. काही अहवालातील माहितीनुसार, ही हत्या करण्यामागचं खरं कारण म्हणजे रहमानला 'त्याच्या आईच्या चारित्र्याविषयी संशय' होता. त्याच्या आईचे शत्रू टोळीतील एका सदस्याबरोबर 'संबंध असल्यामुळे त्यानं ही हत्या केली होती'. कारण कोणतंही असो मात्र रहमानने जन्मदात्या आईचीचं हत्या केली होती.
तीन पत्नींपासून त्याला 13 अपत्यं
पाकिस्तानच्या सरकारी कागदपत्रांनुसार, रहमाननं फरजाना, शहनाज आणि सायरा बानो नावाच्या तीन महिलांशी वेगवेगळ्या वेळेस लग्नदेखील केलं. 2006 पर्यंत रहमाननं मोठी संपत्ती उभी केली होती. कराची आणि बलुचिस्तानातील अनेक भागात त्याच्या मालकीची 34 दुकानं, 33 घरं, 12 प्लॉट्स आणि दीडशे एकर शेतजमीन होती. त्यानं इराणमध्ये देखील काही मालमत्ता खरेदी केली होती. अर्थात 2006 नंतर त्यानं गोळा केलेली मालमत्ता यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. रहमानचे बलुचिस्तानमधील राजकीय संघटनांशी देखील संबंध होते.
काटेकोर बंदोबस्त असतानाही फरार
अमली पदार्थ, खंडणी आणि हत्येच्या आरोपांवरुन त्याला अटक करण्यात आली मात्र दीड वर्षाच्या तुरुंगवासानंतर तो फरार झाला. त्यानंतर देखील रहमानने बऱ्याच खंडणी आणि हत्या प्रकरणात सामिल झाला अखेर पोलिस चकमकीत तो मारला गेला. रहमानच्या मृत्युनंतर उजैर बलोचने त्याच्या गुन्हेगारीचा वारसा पुढे नेला. पण तुम्हाला माहित आहे का, हा उजैर बलोच कोण? तो या सगळ्या गॅंगस्टरपेक्षा खूप जास्त खतरनाक आणि वेगळा होता. आता 'धुरंधर 2' मध्ये दिग्दर्शक या ल्यारी वॉरचा कोणता पैलू दाखवतील हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. मात्र 'धुरंधर'ने सध्या बॉक्स ऑफिस गाजवलंय. मग तुम्ही पाहिलात का धुरंधर?