  • धुरंधर’च्या यशावर इम्रान हाश्मीने व्यक्त केलं खंत, बॉलिवूडच्या ‘त्या’ मानसिकतेवर मोकळेपणाने भाष्य

'धुरंधर’च्या यशावर इम्रान हाश्मीने व्यक्त केलं खंत, बॉलिवूडच्या ‘त्या’ मानसिकतेवर मोकळेपणाने भाष्य

Emraan Hasmi : 'धुरंधर’ने बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई केली असून, मोजक्याच कलाकारांनी यशावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 11, 2026, 07:39 AM IST
सध्या बॉक्स ऑफिसवर रणवीर सिंह आणि अक्षय खन्ना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘धुरंधर’ चित्रपट प्रचंड यश मिळवत आहे. प्रदर्शनानंतर अवघ्या काही दिवसांतच या चित्रपटाने कोट्यवधींची कमाई करत प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळवला आहे. मात्र, या मोठ्या यशावर चित्रपटसृष्टीतील मोजक्याच कलाकारांनी उघडपणे प्रतिक्रिया दिली असून, त्यात आता अभिनेता इम्रान हाश्मीचे नाव सामील झाले आहे.

इम्रान हाश्मीने *‘धुरंधर’*च्या यशावर प्रतिक्रिया देताना चित्रपटाचे कौतुक तर केलेच, पण त्याचवेळी बॉलिवूडमधील काही लोकांच्या नकारात्मक मानसिकतेवरही परखड शब्दांत टीका केली. विशेष म्हणजे, इम्रानने अद्याप हा चित्रपट पाहिलेला नसल्याचे त्याने प्रामाणिकपणे कबूल केले. तरीदेखील, साडेतीन तासांचा प्रदीर्घ चित्रपट असूनही प्रेक्षक मोठ्या संख्येने थिएटरमध्ये गर्दी करत असल्याचे पाहून आपण थक्क झाल्याचे त्याने सांगितले.

'हा चित्रपट वणव्यासारखा पसरत आहे,' असे म्हणत इम्रानने ‘धुरंधर’च्या मार्केटिंग रणनीतीचे विशेष कौतुक केले. प्रभावी प्रमोशन, दमदार कथा आणि कलाकारांची ताकद यामुळेच हा चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचला असल्याचे त्याचे मत आहे. चित्रपटाच्या यशामागे केवळ स्टारडम नव्हे, तर ठोस कंटेंट महत्त्वाचा असतो, असे सूचक विधानही त्याने केले.

एका मुलाखतीदरम्यान इम्रानने बॉलिवूडमधील विशिष्ट मानसिकतेवर थेट बोट ठेवले. 'आमच्या इंडस्ट्रीत एक अतिशय वाईट मानसिकता आहे. इथे अनेकांना इतरांचे चित्रपट खाली खेचण्यातच समाधान मिळते. एखादा चित्रपट चालतोय, याचा आनंद साजरा करण्याऐवजी त्यावर टीका केली जाते,” असे तो म्हणाला. पुढे तो म्हणाला, “माझ्या मते, जेव्हा एखादा चित्रपट चांगली कमाई करतो, तेव्हा त्याचा आनंद साजरा व्हायला हवा. कारण चित्रपट चालला तरच इंडस्ट्रीत पैसा येतो आणि त्याचा फायदा तंत्रज्ञ, कलाकार, वितरक अशा सर्वांनाच होतो.'

दरम्यान, आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’ या चित्रपटाने भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात अनेक विक्रम मोडीत काढले आहेत. एकाच भाषेत सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या टॉप पाच चित्रपटांमध्ये या चित्रपटाने स्थान मिळवले असून, तो यंदाच्या सर्वाधिक यशस्वी चित्रपटांपैकी एक ठरत आहे. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त आणि आर. माधवन यांच्या दमदार अभिनयामुळे चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून विशेष दाद मिळत आहे.

यश आणि अपयशाबाबत बोलताना इम्रान हाश्मीने आपली वैयक्तिक भूमिका स्पष्ट केली. 'यश, अपयश किंवा सोशल मीडियावर व्हायरल होणं याकडे मी फार गांभीर्याने पाहत नाही. मी स्वतःला या गोष्टींपासून थोडं अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. यापैकी कोणतीही गोष्ट मला फार त्रास देत नाही,' असे तो म्हणाला. करिअरच्या सुरुवातीलाच ही शिकवण मिळाल्यामुळे आज आपण अधिक संतुलित राहू शकलो, असेही त्याने नमूद केले.

इम्रान हाश्मीच्या आगामी प्रोजेक्ट्सबद्दल बोलायचे झाल्यास, ‘तस्करी : द स्मगलर्स वेब’ ही क्राईम ड्रामा वेब सिरीज 14 जानेवारी 2026 पासून नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय, त्याचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘आवारापन २’ सध्या चित्रीकरणाच्या टप्प्यात असून, हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. इम्रानच्या या आगामी प्रोजेक्ट्सकडे त्याचे चाहते उत्सुकतेने पाहत आहेत.

