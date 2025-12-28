English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
21 दिवसांत 1000 कोटींची कमाई, ‘धुरंधर’चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, शाहरुखचा रेकॉर्ड मोडणार?

रणवीर सिंगचा 'धुरंधर' चित्रपट गेल्या काही दिवसांपासून अनेक चित्रपटांचे रेकॉर्ड मोडताना दिसत आहे. अशातच आता या चित्रपटाने 1000 कोटींच्य क्लबमध्ये एंट्री केली आहे.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 28, 2025, 08:04 AM IST
Dhurandhar Worldwide Collection: आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’ने बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धुमाकूळ घातला असून हा चित्रपट 2025 मधील सर्वात मोठा ब्लॉकबस्टर ठरला आहे. 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने अवघ्या 21 दिवसांत प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत भारतासह परदेशातही जबरदस्त कमाई केली आहे. आता ‘धुरंधर’ने 1000 कोटींच्या क्लबमध्ये अधिकृत एन्ट्री घेत इतिहास रचला आहे.

चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत ‘धुरंधर’च्या 1000 कोटी क्लबमध्ये प्रवेशाची माहिती दिली. या घोषणेनंतर चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. या चित्रपटाने ‘कांतारा: चॅप्टर 1’ आणि ‘छावा’ यांचे रेकॉर्ड मोडत 2025 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट होण्याचा मान पटकावला आहे.

एकूण कमाई किती?

निर्मात्यांनी शेअर केलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या आठवड्यात 218 कोटी रुपये. दुसऱ्या आठवड्यात 261.5 कोटी रुपये. 15 ते 20 दिवसांत 160.70 कोटी रुपये. ख्रिसमसच्या दिवशी 28.60 कोटी रुपये. एकूणच, भारतात ‘धुरंधर’ने 789.18 कोटी तर जगभरात 217.50 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. यामुळे चित्रपटाचा एकूण वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1006.7 कोटी रुपये इतके झाले आहे.

आता ‘धुरंधर’ची नजर शाहरुख खानच्या ‘पठाण’च्या रेकॉर्डवर आहे. ‘पठाण’ने वर्ल्डवाइड 1050.30 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. सध्याचा वेग पाहता येत्या वीकेंडमध्येच ‘धुरंधर’ हा रेकॉर्ड मोडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

1000 कोटी क्लबमधील 9वा चित्रपट

‘धुरंधर’ आता 1000 कोटींच्या क्लबमध्ये सामील होणारा बॉलिवूडचा 9वा चित्रपट ठरला आहे. या यादीत दंगल 2070 कोटी, पुष्पा 2 – 1871 कोटी, आरआरआर 1230 कोटी, केजीएफ चॅप्टर 2 – 1215 कोटी आणि जवान  1160 कोटी यांसारख्या चित्रपटांचा समावेश आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘धुरंधर’मध्ये रणवीर सिंगसोबत अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. दमदार कथा, भव्य मांडणी आणि कलाकारांची तगडी अभिनय कामगिरी यामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरला आहे. या ऐतिहासिक यशानंतर आता प्रेक्षकांना ‘धुरंधर 2’ची उत्सुकता लागून राहिली असून, निर्माते पुढील भागाबाबत काय घोषणा करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

FAQ

‘धुरंधर’ कधी रिलीज झाला?

‘धुरंधर’ हा चित्रपट 5 डिसेंबर 2025 रोजी सिनेमागृहांत प्रदर्शित झाला.

‘धुरंधर’चे दिग्दर्शन कोणी केले आहे?

या चित्रपटाचे दिग्दर्शन आदित्य धर यांनी केले आहे.

‘धुरंधर’ने 1000 कोटींचा टप्पा किती दिवसांत पार केला?

अवघ्या 21 दिवसांत ‘धुरंधर’ने 1000 कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश केला.

