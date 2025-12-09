English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतच नाही तर जगभरात 'धुरंधर' चित्रपटाचा डंका, 4 दिवसात कमावले तब्बल इतके कोटी

रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर' चित्रपटाने प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. या चित्रपटाने चार दिवसांमध्ये जगभरात किती कमाई केली? जाणून घ्या सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 9, 2025, 02:53 PM IST
Dhurandhar Worldwide Collection: बॉलिवूडचा सुपरस्टार रणवीर सिंग सध्या आपल्या नवीन चित्रपट ‘धुरंधर’मुळे सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहे. 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेला हा थ्रिलर चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः धमाका करत आहे. रिलीजनंतर काही तासांतच प्रचंड प्रतिसाद मिळालेल्या या चित्रपटाने आता केवळ चार दिवसांमध्ये अफाट कमाई करून अनेक मोठ्या चित्रपटांना मागे टाकण्याच्या तयारीत आहे.

चार दिवसांमध्ये या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. या चित्रपटामध्ये रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, संजय दत्त आणि सारा अर्जुन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटाने वर्ल्डवाइड कलेक्शनमध्ये मोठी झेप घेतली आहे.

पहिल्या चार दिवसांचे कलेक्शन (वर्ल्डवाइड)

रणवीर सिंगच्या धुरंधर या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी 32 कोटी, दुसऱ्या दिवशी 44.85 कोटी, एकूण दोन दिवसांमध्ये या चित्रपटाने 77 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. तर तिसऱ्या दिवशी या चित्रपटाच्या कमाईत वाढ झाली असून या चित्रपटाने 140 कोटींची कमाई केली आहे. चौथ्या दिवशी या चित्रपटाने अंदाजे 45 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.  एकूण चार दिवसांमध्ये या चित्रपटाने जगभरात 185.5 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. 

यामुळे ‘धुरंधर’ आता 200 कोटी रुपयांच्या क्लबमध्ये प्रवेश करण्यापासून फक्त 15 कोटी दूर आहे. या आकड्यांवरून चित्रपट लवकरच हा टप्पा गाठेल अशी खात्री व्यक्त केली जात आहे.

भारतासह परदेशातही धूम

चित्रपटातील दमदार अॅक्शन, रणवीरचा तीव्र अभिनय, अक्षय खन्नाचे 'रहमान डकैत' पात्र आणि संजय दत्तची उपस्थिती प्रेक्षकांना खूप पसंत पडत आहे.
विशेष म्हणजे, परदेशातही चित्रपटाने चांगली पकड घेतली असून ‘धुरंधर’ भारतीय सिनेमाच्या 2025 मधील सर्वाधिक वेगाने कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरत आहे.

धुरंधर या चित्रपटाचे एकूण बजेट 250 कोटी रुपये इतके आहे. कमाईच्या स्पीडवरून अशी अपेक्षा आहे की चित्रपट 7 दिवसांमध्ये आपले बजेट वसूल करून नफा कमावण्याच्या मार्गावर जाईल.

रणवीर सिंगचा आणखी एक सुपरहिट?

रणवीर सिंगच्या कारकिर्दीतील हा आणखी एक मोठा हिट चित्रपट ठरण्याची चिन्हे आहेत. तगडे अॅक्शन, दमदार कथानक आणि स्टारकास्टमुळे चित्रपटाला ‘पॉवरफुल पॅकेज’ म्हटले जात आहे.

FAQ

1) ‘धुरंधर’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?

‘धुरंधर’ 5 डिसेंबर 2024 रोजी जगभरातील सिनेमाघरांत प्रदर्शित झाला.

2) चित्रपटात कोणकोण प्रमुख भूमिकेत आहेत?

चित्रपटात रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, संजय दत्त आणि सारा अर्जुन प्रमुख भूमिकेत आहेत. दिग्दर्शक आदित्य धर आहेत.

3) ‘धुरंधर’ने चार दिवसांत किती कमाई केली?

चार दिवसांत चित्रपटाने वर्ल्डवाइड 185.5 कोटी रुपये कमावले आहेत.

