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'मुघल काळात स्त्रिया ब्रा किंवा ब्लाउज घालत नव्हत्या...' मिर्झा यांची त्या पोशाखावरील टिप्पणी वादात

रक्षाबंधनसाठी अभिनेत्री क्रिती सॅनॅानची एक जाहीरात प्रदर्शित झाली होती यावेळी बरीच खळबळ उडाली होती. आता आणखी दोन अभिनेत्रींनी कपड्यांवर चर्चा करताना दिसल्या आहेत आणि त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य देखील केली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 07, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:51 PM IST
'मुघल काळात स्त्रिया ब्रा किंवा ब्लाउज घालत नव्हत्या...' मिर्झा यांची त्या पोशाखावरील टिप्पणी वादात
Image Credit: दिया मिर्झा रिचा चढ्ढा कपड्यांचा वाद (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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