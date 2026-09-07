'मुघल काळात स्त्रिया ब्रा किंवा ब्लाउज घालत नव्हत्या...' मिर्झा यांची त्या पोशाखावरील टिप्पणी वादात

अभिनेत्रीने क्रिती सॅनॅान मागील काही दिवसांपूर्वी वादात सापडली होती, रक्षाबंधनसाठी अभिनेत्रीची एक जाहीरात प्रदर्शित झाली होती यावेळी बरीच खळबळ उडाली होती. फेस्टिव्हल जाहीरातीमध्ये अभिनेत्रीने ब्रॅलेट टॉपसह इंडो-वेस्टर्न पोशाख घालून राखी बांधताना दिसली. यामुळे मोठा वाद पाहायला मिळाला होता, लोकांनी या जाहिरातीवर मोठ्या टीका केली होती. अभिनेत्री कंगणा रणौतने देखील यावर टिपणी केली होती, आणि अभिनेत्री कंगणाने तुलना बिकिनी घालून सण साजरा करण्याशी केली. हा वाद इतका वाढला होता की कंपनीला ही जाहीरात मागे घ्यावी लागली होती, आता आणखी दोन अभिनेत्रींनी कपड्यांवर चर्चा करताना दिसल्या आहेत आणि त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य देखील केले आहे.
आता, एका मुलाखतीत दिया मिर्झा आणि रिचा चड्ढा कपड्यांवर चर्चा करताना दिसल्या आणि त्यांनी विचारले की कपड्यांवरून इतका वाद का होतो. आपल्या देशात साडीवर ब्लाउज घालण्याची संस्कृती कधीच नव्हती असे वक्तव्य केले आहे. सध्या एक मुलाखत सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये सूत्रसंचालक दोन्ही अभिनेत्रींना प्रश्न विचारतात की महिलांनी कमी कपडे घालण्याने संस्कृती कशी नष्ट होत आहे. यावर अभिनेत्री दिया मिर्झाने सांगितले की, मुघल काळात भारतातील महिला साडीखाली काहीही घालत नसत, मग यामुळे संस्कृती कशी नष्ट होत आहे? यावर अनेक नेटकऱ्यांच्या अनेक तीव्र प्रतिक्रिया आल्या होत्या.
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सोशल मिडियावर एका नेटकऱ्याने अभिनेत्री दिया मिर्झाला प्रश्न केला होता की, "जेव्हा कपड्यांचा शोध लागला नव्हता, तेव्हा माणसे कपड्यांशिवाय फिरत असत. मग त्यांनी कपडे घालायला का सुरुवात केली? ते आजही भटक्या जमातींप्रमाणे कपड्यांशिवाय का राहत नाहीत?" कपड्यांबद्दल बोलताना अभिनेत्री रिचा चड्डा म्हणाली होती की, चड्ढा म्हणते, "जे लोक कपड्यांबद्दल बोलतात, त्यांनी कदाचित धर्म किंवा इतिहासाचा अभ्यास केलेला नसावा. ते खजुराहो सुटण्याबद्दल विसरूनच गेले आहेत."
Everyone must listen to the nonsense spoken by Dia Mirza and Richa Chadha!!— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) September 6, 2026
The host talks about how a culture gets destroyed by women wearing less clothes.
Dia Mirza says, “In India, women used to wear nothing under the saree during the Mughal era, so how is culture getting… pic.twitter.com/llJzQIrtXj
दिया मिर्झाही याच मताने पुढे म्हणते की, जर आपण संस्कृती, वस्त्रे, कपडे आणि इतिहासाबद्दल बोलत असू, तर त्यांनी हे विसरता कामा नये की जेव्हा साड्या पहिल्यांदा विणल्या गेल्या तेव्हा ब्लाउज घातले जात नव्हते. आजही, निसर्गाच्या सान्निध्यात राहणाऱ्या आदिवासी जमाती ब्लाउज घालत नाहीत. आपण नक्की कशाबद्दल बोलत आहोत? मी मुघल काळातील चित्रे आणि कलाकृती पाहिल्या आहेत, ज्यात स्त्रिया पारदर्शक कुर्ते घालत असत. त्या काळात ब्रा सुद्धा प्रचलित नव्हती. स्तन झाकण्याची ही संस्कृती व्हिक्टोरियन आहे. ही ब्लाउज संस्कृती व्हिक्टोरियन संस्कृतीचेच उत्पादन आहे. ही आपली भारतीय संस्कृती नाही असे अभिनेत्रीने स्पष्ट सांगितले.