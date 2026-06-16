"पुरुषांमुळे पर्यावरण संकटात...." हवामान बदलावर दीया मिर्झाचे वक्तव्य वादात; नेटिझन्सने दिल्या संतप्त प्रतिक्रिया

Dia Mirza Holds Men Responsible For Climate Change : अभिनेत्री आणि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाची (UNEP) सदिच्छादूत दीया मिर्झा सध्या तिच्या एका वक्तव्यामुळे चर्चेत आली आहे. हवामान बदल आणि पर्यावरणीय संकटांबाबत बोलताना तिने पुरुषप्रधान सामाजिक रचना (पितृसत्ताक व्यवस्था) हीच या समस्यांच्या मुळाशी असल्याचे मत व्यक्त केले. मात्र तिच्या या विधानावर सोशल मीडियावरून जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अभिनेत्री दिया मिर्झा आणि सोहा अली खानच्या पॉडकास्टमध्ये सहभाग घेतला होता. यावेळी हवामान बदल, पर्यावरणीय ऱ्हास आणि निसर्गाशी मानवी नातेसंबंध या विषयांवर चर्चा झाली. याच चर्चेदरम्यान दीयाने पर्यावरणाच्या हानीसाठी पुरुषसत्ताक विचारसरणीला जबाबदार धरले.
तिच्या मते, जगभरात विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचे होणारे शोषण, संसाधनांचा अतिरेक आणि नियंत्रणाची मानसिकता या सर्वांचा संबंध पुरुषप्रधान सत्ताकेंद्रांशी जोडला जाऊ शकतो. हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या अनेक संकटांसाठी अशा विचारसरणीचा मोठा वाटा असल्याचे तिने म्हटले.
Liberal feminist environmentalist Diya Mirza says that patriarchy is the cause of climate change— Tushar (@Tushar_KN) June 13, 2026
Imagine three entitled women sitting in an air conditioned room and blaming climate change on men
Does it require a degree or a course to say such things? pic.twitter.com/b9AUywFkBp
दीयाचे हे वक्तव्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होताच अनेकांनी त्यावर आक्षेप घेतला. काहींनी तिच्या मताला अतिशय सरधोपट आणि एकांगी म्हटले, तर काहींनी सेलिब्रिटींच्या जीवनशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक यूजर्सचे म्हणणे होते की, पर्यावरणीय संकटासाठी केवळ पुरुष किंवा पितृसत्ताक व्यवस्थेला दोष देणे योग्य नाही. औद्योगिकीकरण, जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व, सरकारी धोरणे, आर्थिक मॉडेल्स आणि मोठ्या उद्योगांकडून होणारे प्रदूषण हे हवामान बदलामागील अधिक महत्त्वाचे घटक आहेत. याशिवाय तिने हे व्यक्तव्य स्वतः AC मधून बसून केल्यानेही तिला ट्रोल करण्यात आलं.
Diya Mirza says that Indian patriarchy is the cause of climate change— Rishi Bagree (@rishibagree) June 14, 2026
Same Dia Mirza on other days ... https://t.co/j2LIUS6tC7 pic.twitter.com/qOiA9lUJVe
काही नेटिझन्सनी सेलिब्रिटींच्या आलिशान जीवनशैलीवरही टीका केली. खासगी प्रवास, उच्च ऊर्जा वापर आणि लक्झरी सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करणारे सेलिब्रिटी पर्यावरण संरक्षणाबाबत जनतेला सल्ले देत असल्याचा आरोप करण्यात आला. काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ‘एसीमध्ये बसून पर्यावरण वाचवण्याचे धडे देऊ नका’ अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया देखील पाहायला मिळाल्या.
दीया मिर्झाच्या वक्तव्यामुळे हवामान बदलाच्या मूळ कारणांबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. पर्यावरणीय संकटाच्या मुळाशी सामाजिक रचना आहेत की आर्थिक आणि औद्योगिक धोरणे, यावर आता सोशल मीडिया आणि विविध मंचांवर मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत.
दरम्यान, दीयाच्या विधानाला काही जणांनी पाठिंबा देखील दिला असून, पर्यावरणीय प्रश्नांकडे केवळ वैज्ञानिक नव्हे तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातूनही पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.