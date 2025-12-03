English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bollywood News : साधारण 24 वर्षांपूर्वी सिनेसृष्टीमध्ये पदार्पण करणाऱ्या अभिनेत्रीनं कलाविश्वातील एका समीकरणावर स्पष्टपणे भाष्य करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.   

सायली पाटील | Updated: Dec 3, 2025, 12:53 PM IST
वयस्कर अभिनेत्यांना रोमान्ससाठी...; मोठा हिरो अन् कमी वयाची हिरोईन समीकरणावर देखण्या अभिनेत्रीकडून सिनेजगताची पोलखोल!
Bollywood News : सिनेसृष्टीमध्ये अनेक कलाकृती पाहिल्या असता मध्यवर्ती भूमिकांमध्ये दिसणारे अभिनेते साधारण चाळीशी किंवा पन्नाशीतले असतात. तर, त्यांच्यासोबत रुपेरी पडद्यावर झळकणाऱ्या अभिनेत्री मात्र पंचवीशी ओलांडलेल्या तिशीपर्यंतच्या असतात. पण हे असं चित्र नेमकं का आणि आणखी किती वर्ष दिसणार? सिनेजगतात याकडे नेमकं कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं या साऱ्यावर एका अभिनेत्रीनं आपलं मत ठेवलं आहे. कायमच संवेदनशील मुद्द्यांवर भाष्य करणाऱ्या या भूमिकेमुळं बॉलिवूडची पोलखोलच झाली आहे असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

2000 मध्ये फेमिना मिस इंजिया एशिया पॅसिफिक किताब जिंकलेली ही अभिनेत्री आहे दिया मिर्झा. 2001 मध्ये तिनं 'रहना है तेरे दिल मे' या चित्रपटापासून सिनेविश्वातील कारकिर्दीची सुरुवात केली. दियानं अनेक अभिनेत्यांसोबत काम केलं, मात्र याच कलाजगतातील त्रुटींवरही ती मोकळेपणानं बोलताना दिसली. आता दियानं बॉलिवूडमधील कलाकारांच्या वयांमध्ये असणाऱ्या मोठ्या अंतरावर भाष्य केलं. 

महिला कलाकारांचं वय जसजसं वाढत जातं, तसतसं त्या या जगतापासून दुरावल्या जातात. पण, पुरूष कलाकारांच्या बाबतील मात्र याउलट स्थिती पाहायला मिळते. पुरुष कलाकारांचं वाढतं वय ग्लॅमर आहे, मग महिलांना वाढत्या वयात रोमँटीक पात्र का साकारू दिली जात नाहीत? असा प्रश्न दियानं उपस्थित केला आहे. हल्लीच एका कार्यक्रमात बोलताना तिनं 'कास्टींग'मध्ये फारसा बदल झाला नसल्याचं स्पष्ट केलं. 

दियाच्या मते, सहसा महिला कलाकारांना त्यांच्याहून वयानं मोठ्या अभिनेत्यांसोबत स्क्रीन शेअर करावी लागते. इथं अभिनेत्यांचं वय 50, 60 किंवा 70 सुद्धा असतं. बरं, तरीही प्रेक्षकांनी अशा जोडीकडे 'रोमँटिक कपल' म्हणून पाहावं अशी अपेक्षा असते. ही अतिशय दुटप्पी भूमिका असल्याचं ती स्पष्ट म्हणाली. चित्रपटांमध्ये 50, 60 किंवा सत्तरीतील महिला कलाकाराला चाळीशीतल्या पुरुष कलाकाराशी रोमॅन्स करताना दाखवण्याची कल्पनाही कोणी करु शकत नाही, मात्र पुरुषांच्या बाबतीत ही स्थिती अतिशय वेगळी आहे असं दीयानं सांगितलं. एका ठराविक वयानंतर महिला कलाकारांना सिनेजगतामध्ये  ‘डिजायरेबल’ किंवा आकर्षक मानलं जात नाही, त्यांच्यासाठीची दारंच बंद होतात हे दाहक वास्तव तिनं मांडलं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दियानं समोर आणला चित्रपट जगताचा खरा चेहरा... 

खूप कमी चित्रपट असे असतात जिथं महिला कलाकारा पुरुषांहून वयानं मोठ्या असतात असं म्हणत महिलांचं वय जसजसं वाढत जातं, तसतसं त्यांना चित्रपटांमध्ये मध्यवर्ती भूमिकाही मिळत नाही आणि तितकं महत्त्वंही मिळत नाही जितकं पुरूष कलाकारांना मिळतं हे दियानं सांगितलं. पुरुषांच्या वाढत्या वयावर आपल्याला आक्षेप नसून, महिलांना वाढत्या वयामुळं मिळणाऱ्या दुय्यम दर्जावर आक्षेप असल्याचं दियानं सांगितलं. ही बाब फक्त रुपेरी पडद्यापुरता सीमित नसून, इथं महिलांना वाढत्या वयासमवेत सन्मान आणि ओळखही मिळावी हाच मुद्दा तिनं अधोरेखित केला. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

