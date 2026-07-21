/अरिजित सिंगने इमरान हाशमीमुळे घेतला यु टर्न? या चित्रपटासाठी करणार पार्श्वगायन

अरिजित सिंगचे निवृत्तीतून पुनरागमन: 'आवारापन २' बाबतच्या चर्चेदरम्यान एक आश्चर्यकारक बातमी समोर आली आहे. 'पिंकविला'च्या (Pinkvilla) वृत्तानुसार, अरिजित सिंग या चित्रपटातील "ये आवारापन" या गाण्यासाठी आवाज देणार आहे. या गायकाने यापूर्वी निवृत्तीची घोषणा केली असली तरी, आता तो पुन्हा गाण्यासाठी सज्ज झाला आहे. "ये आवारापन" हे गाणे गाण्यास त्याने सहमती दर्शवल्यामुळे, इम्रान हाश्मीच्या 'आवारापन २' द्वारे तो पुनरागमन करेल असे संकेत मिळत आहेत.
'पिंकविला'च्या मते, 'आवारापन' ही फ्रँचायझी विशेष भट्ट (Vishesh Bhatt) यांची आहे. त्यांनी 'आवारापन २' ला एक वेगळी ओळख देण्यासाठी त्याचे संगीत तयार केले आहे. "ये आवारापन" या गाण्याद्वारे त्यांनी शिवम पंडितच्या विश्वाचे खरे सार मांडले असून, यात अरिजित सिंगचा आवाज ऐकायला मिळणार आहे.
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गेल्या पंधरा वर्षांत हिंदी चित्रपटसृष्टीत अरिजित सिंग आणि विशेष फिल्म्स यांच्यातील संबंध अत्यंत महत्त्वाचे राहिले आहेत. विशेष फिल्म्सनेच सर्वप्रथम अरिजित सिंगवर विश्वास दाखवला आणि त्याला 'मर्डर २' (Murder 2) मधील "फिर मोहब्बत" (Phir Mohabbat) हे गाणे दिले. या सहयोगामुळे एका संपूर्ण पिढीला असा आवाज मिळाला जो वर्षानुवर्षे त्यांच्या हृदयाच्या जवळ राहिला आहे. या भागीदारीने हिंदी चित्रपटसृष्टीला अशी अविस्मरणीय गाणी दिली आहेत जी नेहमीच जपली जातील—उदा. 'आशिकी २' (Aashiqui 2) मधील "तुम ही हो" (Tum Hi Ho), 'सिटीलाइट्स' (CityLights) मधील "मुस्कुराने" (Muskurane), 'खामोशियां' (Khamoshiyan) आणि 'हमारी अधूरी कहानी' (Hamari Adhuri Kahani) ची शीर्षक गीते, तसेच 'जलेबी' (Jalebi) मधील "पल" (Pal). २१ जुलै रोजी सर्व स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर प्रदर्शित होत आहे
'आवारापन २' (Aawarapan 2) या चित्रपटाबाबत 'पिंकविला'च्या (Pinkvilla) एका वृत्तात म्हटले आहे की, विशेष भट्ट 'ये आवारापन' (Yeh Aawarapan) हे गाणे गाण्यासाठी अरिजित सिंगला पुन्हा एकदा घेऊन येत आहेत. अत्यंत उत्सुकता असलेल्या या गाण्याला अमाल मलिकने संगीत दिले असून, त्याचे बोल रश्मी-विराग यांनी लिहिले आहेत. हे गाणे उद्या, २१ जुलै रोजी सर्व स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर प्रदर्शित होणार आहे. मात्र, अरिजितने आपला आधीचा निर्णय बदलला आहे की त्याने हे गाणे काही काळापूर्वीच रेकॉर्ड केले होते आणि त्यामुळेच ते आता प्रदर्शित होत आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.