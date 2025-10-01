English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'तो मुंबईतील अर्ध्या मुलींसोबत झोपला...', एक्स बॉयफ्रेंडबाबत अनुषाचा धक्कादायक खुलासा, Video समोर

नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये अनुषा दांडेकरने तिच्या एक्स बॉयफ्रेंडबाबत धक्कादायक खुलासा केला आहे. नेमकं तिने आरोप काय केला? पाहूयात सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 1, 2025, 04:23 PM IST
'तो मुंबईतील अर्ध्या मुलींसोबत झोपला...', एक्स बॉयफ्रेंडबाबत अनुषाचा धक्कादायक खुलासा, Video समोर

Bollywood Actress: अभिनेत्री आणि होस्ट अनुषा दांडेकर हिने नुकतेच आपल्या YouTube चॅनलवर पॉडकास्टद्वारे भूतकाळातील नातेसंबंधाविषयी धक्कादायक खुलासे केले आहेत. अनुषाने या पॉडकास्टमध्ये आपल्या एक्स-बॉयफ्रेंडने केलेल्या फसवणुकीबद्दल काही खुलासे केले आहेत. यासोबत तिने बोलताना अप्रत्यक्षरित्या करण कुंद्रावर टीका केल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे.

करण कुंद्रा आणि अनुषा हे दोघे काही वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते आणि MTV च्या 'लव्ह स्कूल' या शोमध्ये दोघेही होस्ट म्हणून एकत्र काम करत होते. मात्र काही वर्षांपूर्वी दोघांचं नातं तुटलं.

कॅम्पेनदरम्यान उघडकीस आला धक्का

अनुषाने पॉडकास्टमध्ये सांगितले की, 'माझा डेटिंग अॅपबरोबर एक कॅम्पेन झाला होता. त्यात मी माझ्या बॉयफ्रेंडलाही सहभागी करून घेतलं होतं. त्याला त्या कॅम्पेनमुळे आयुष्यातली सगळ्यात मोठी रक्कम मिळाली होती. पण त्याच वेळी तोच बॉयफ्रेंड त्याच डेटिंग अॅपवर इतर मुलींशी चॅट करत होता, त्यांना भेटत होता आणि आम्ही दोघं मिळून त्या अॅपचे ब्रँड फेस झालो होतो'.

पुढे तिने सांगितलं की, 'खूप उशिरा मला कळलं की तो संपूर्ण मुंबईतील मुलींशी रिलेशनमध्ये होता. खरं तर त्या कॅम्पेनमधून मिळालेल्या पैशांमधील हिस्सा मलाच मिळायला हवा होता. लोकांना तो म्हणायचा की मी फक्त कामासाठी त्याच्यासोबत आहे. पण खरी गोष्ट वेगळीच होती. मी या सगळ्यातून बाहेर पडले. याचाच अर्थ म्हणजेच वाचले!' असं तिने यावेळी सांगितलं. 

सोशल मीडियावर चर्चा

अनुषाच्या या वक्तव्यांवर चाहत्यांच्या आणि प्रेक्षकांच्या अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. यावेळी प्रतिक्रिया देताना काहींनी म्हटलं की 'ब्रेकअपला पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे, आता तिने पुढे जायला हवं.' मात्र, अनुषाने केलेल्या या आरोपावर करण कुंद्राने अजूनपर्यंत काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

करण-तेजस्वीचं नातं

अनुषासोबतचं नातं संपल्यानंतर करण कुंद्रा बिग बॉस 15 मध्ये सहभागी झाला होता. या शोमध्ये जाताच त्याची अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाशशी ओळख झाली आणि त्यांचं प्रेमसंबंधात रुपांतर झालं. 2021 पासून करण कुंद्रा आणि तेजस्वी प्रकाश एकमेकांना डेट करत आहेत. त्यामुळे आता अनुषाने केलेल्या आरोपांवर आता करण काय उत्तर देतो हे बघावे लागणार आहे. 

FAQ

अनुषा दांडेकरने पॉडकास्टमध्ये काय खुलासा केला?

अनुषा दांडेकरने YouTube चॅनलवरील पॉडकास्टमध्ये एक्स-बॉयफ्रेंडने केलेल्या फसवणुकीबद्दल सांगितले. तिने डेटिंग अॅप कॅम्पेनमध्ये बॉयफ्रेंडला सहभागी करून मोठी रक्कम मिळवली, पण तोच बॉयफ्रेंड अॅपवर इतर मुलींशी चॅट करत आणि भेटत होता.

अनुषाने कॅम्पेनबाबत काय म्हटले?

कॅम्पेनमधून बॉयफ्रेंडला आयुष्यातील सर्वांत मोठी रक्कम मिळाली, पण त्याचा हिस्सा तिलाच मिळायला हवा होता. लोकांना तो म्हणायचा की अनुषा फक्त कामासाठी त्याच्यासोबत आहे, पण खरी गोष्ट वेगळी होती. तिने सांगितले की, या सगळ्यातून बाहेर पडून ती ‘वाचली’.

अनुषाच्या खुलास्यात करण कुंद्राची अप्रत्यक्ष टीका कशी?

अनुषा आणि करण कुंद्रा ‘लव्ह स्कूल’ शोमध्ये होस्ट म्हणून एकत्र होते आणि काही वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते. तिच्या वर्णनाशी जुळणारे हे किस्से असल्याने अनेकांना वाटते की ही अप्रत्यक्ष टीका करणवर आहे, जरी नाव न घेता.

