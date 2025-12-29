‘शरारत’ गाण्यात तमन्ना नाही, क्रिस्टल डिसूझा! जाणून घ्या अभिनेत्रीने काय म्हटलं?

आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' हा चित्रपट या वर्षीच्या सुपरहिट चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. रणवीर सिंगच्या दमदार अभिनयासोबतच सिनेमातील अॅक्शन आणि थ्रिलिंग सीनमुळे हा चित्रपट पहिल्याच दिवसापासून बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई करत आहे. सिनेरसिकांमध्ये या चित्रपटाबाबतची चर्चा इतकी जोरदार आहे की, सोशल मीडियावर प्रेक्षक आपल्या प्रतिक्रिया शेअर करण्यास मागे राहत नाहीत.
चित्रपटासोबतच या सिनेमातील संगीत देखील प्रेक्षकांना वेड लावणारे ठरत आहे. विशेषत: 'शरारत' हे गाणे प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय ठरले आहे. गाण्यातील जलद आणि धमाकेदार डान्स नंबरमुळे अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूजा आणि आयेशा खान यांनी चाहत्यांचे लक्ष पूर्णपणे वेधले आहे. सोशल मीडियावर लाखो लोक या गाण्यावर डान्स करत रील्स व्हिडीओ तयार करत आहेत, ज्यामुळे गाण्याची लोकप्रियता दुपटीने वाढली आहे.
मात्र, काही दिवसांपूर्वी गप्पांमध्ये अशी माहिती समोर आली होती की, या गाण्यासाठी सुरुवातीला साऊथ स्टार तमन्ना भाटिया यांचं नाव विचाराधीन होतं, परंतु नंतर त्याऐवजी क्रिस्टल डिसूजा आणि आयेशा खान यांना संधी मिळाली. यावर क्रिस्टलने नुकतीच आईएएनएसला मुलाखत देत आपली प्रतिक्रिया दिली.
क्रिस्टल डिसूजा म्हणाली, 'जे व्हायचं असतं ते होतंच. तमन्ना भाटियाच्या रिजेक्शनबद्दल मला काहीच माहिती नाही. कोणाच्या नशिबात जर काही लिहिलं असेल तर ते त्याला नक्कीच मिळते. मला वाटतं की हे माझ्या आणि आयशाच्याही नशिबात लिहिले होते, म्हणूनच आम्हाला ते मिळालं.'
तिने पुढे तमन्ना भाटियाच्या कौशल्याचेही कौतुक केले: 'तमन्ना एक उत्कृष्ट अभिनेत्री आणि नृत्यांगना आहे. तिचं नृत्यकौशल आणि स्टाइल अत्यंत प्रशंसनीय आहे. अशा कलाकारांचा मला कायम अभिमान वाटतो. तिने नक्कीच या गाण्यातून प्रेक्षकांवर आपली छाप सोडली असती.'
सध्या 'शरारत' गाण्यावर प्रेक्षकांचा क्रेझ प्रचंड आहे. सोशल मीडियावर लाखो लोक या गाण्यावर रील्स बनवत आहेत, ज्यामुळे गाण्याची व्हायरलता दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसेच, चित्रपटाच्या इतर गाण्यांनाही प्रेक्षकांनी भरभरून पसंती दिली असून, संगीताला सुद्धा तितकाच प्रतिसाद मिळतो आहे.
चित्रपटाच्या यशाबाबत बोलताना सिनेमाप्रेमींमध्ये असे मत आहे की, रणवीर सिंगच्या अभिनयासोबतच क्रिस्टल डिसूजा आणि आयेशा खान यांच्या नृत्याचा जलवा चित्रपटाची आकर्षकता अधिक वाढवतो. चित्रपटाच्या प्रमोशन दरम्यानही कलाकारांनी गाण्यावर आधारित थ्रिलिंग आणि आकर्षक डान्स स्टेप्स प्रेक्षकांसमोर सादर केल्या, ज्यामुळे 'धुरंधर'चा क्रेझ फक्त सिनेमावरच नाही तर सोशल मीडियावरही आहे.
'धुरंधर' चित्रपटाच्या यशामुळे रणवीर सिंगचा अभिनय, क्रिस्टल आणि आयेशा यांच्या नृत्य कौशल्याचा जादू आणि आदित्य धरच्या दिग्दर्शनाची गुणवत्ता सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरली आहे. 'शरारत' गाण्याने तर प्रेक्षकांना अक्षरशः भुरळ घातली आहे, आणि त्याचे सोशल मीडिया व्हायरल व्हिडीओ हे याचे प्रमाण आहेत. तमन्ना भाटियाच्या सुरुवातीच्या संधीविषयी चर्चेला क्रिस्टल डिसूजा यांनी दिलेली मद्धत आणि कौतुकाचे शब्द ही चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांमधील आपुलकी आणि सन्मान दर्शवतात