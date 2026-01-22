English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • मनोरंजन
  • सिकंदर खेरने वडील अनुपम खेर यांना मारली कानाखाली? व्हिडीओ व्हायरल

सिकंदर खेरने वडील अनुपम खेर यांना मारली कानाखाली? व्हिडीओ व्हायरल

Anupam Kher video Viral : अनुपम खेर–सिकंदर खेर यांचा गंमतीशीर व्हिडीओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे.    

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 22, 2026, 12:06 PM IST
सिकंदर खेरने वडील अनुपम खेर यांना मारली कानाखाली? व्हिडीओ व्हायरल

बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ आणि बहुआयामी अभिनेते अनुपम खेर आणि त्यांचा मुलगा अभिनेता सिकंदर खेर यांच्यातील नाते नेहमीच चाहत्यांसाठी आकर्षणाचा विषय ठरले आहे. वडील-मुलामधील जिव्हाळा, आपुलकी आणि विनोद यामुळे हे दोघे सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असतात. दोघेही अनेकदा मजेशीर आणि हलक्याफुलक्या व्हिडिओद्वारे चाहत्यांचे मनोरंजन करत असतात.

अलीकडेच सिकंदर खेरने अनुपम खेर यांच्यासोबत एक व्हिडिओ शेअर केला असून, तो सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये सिकंदर खेर वडिलांच्या गालावर चापट मारताना दिसतो, ज्यामुळे नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. मात्र हा प्रकार गंभीर नसून, पूर्णपणे मजेशीर आणि विनोदी स्वरूपाचा आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये अनुपम खेर यांनी नुकतीच दाढ काढल्याचे दिसते. दाढ काढल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्याच्या एका बाजूला सूज आली असून, त्या भागात औषध देऊन भूल दिलेली आहे. त्यामुळे त्या बाजूला वेदना कमी जाणवत असल्याचेही ते सांगताना दिसतात. हीच बाब लक्षात घेऊन सिकंदर खेर वडिलांची थोडी फिरकी घेण्याचा प्रयत्न करतो.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SK (@sikandarkher)

व्हिडिओमध्ये सिकंदर आपल्या वडिलांना विचारतो, 'मी या सुजलेल्या भागावर मारले तर तुम्हाला कळेल का?' हे ऐकताच अनुपम खेर चिडलेल्या पण पूर्णपणे विनोदी अंदाजात उत्तर देतात. 'काय करणार आहेस? जरा जास्त जोरात लागलं, तर मी उलट्या हाताने तुझ्या नाकावर मारीन आणि तुझं नाक तोडीन,' अशी धमकी देत ते हसवतात.

वडिलांनी दिलेल्या ताकीदीनंतरही सिकंदर थांबत नाही आणि हळूच त्यांच्या गालावर चापट मारतो. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे अनुपम खेर काही क्षण थक्क होतात. यानंतर सिकंदर पुन्हा एकदा चापट मारण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा अनुपम खेर लगेच म्हणतात, 'नाही नाही बेटा, असं करत नाहीत. करू नकोस.' हा संवाद पाहून नेटकऱ्यांना चांगलाच हशा फुटतो.

सिकंदरची मस्ती सुरूच राहिल्यानंतर अनुपम खेर आपल्या एका जुन्या चित्रपटातील प्रसिद्ध संवाद म्हणत संपूर्ण प्रसंग अधिकच रंगवतात. शेवटी सिकंदर प्रेमाने वडिलांच्या गालावरून हात फिरवतो आणि हा व्हिडिओ हसतमुख वातावरणात संपतो.

हा व्हिडिओ शेअर करताना सिकंदर खेरने त्याला एक मजेशीर कॅप्शनही दिले आहे. त्याने जावेद अख्तर, बोनी कपूर, अनिल कपूर आणि शेखर कपूर यांना टॅग करत 'खेर साहेबांची दाढ काढल्यानंतरची अवस्था पाहा,' असे गंमतीशीरपणे लिहिले आहे.

या व्हिडिओवर चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेकांनी हसण्याचे इमोजी शेअर केले असून, काहींनी या बाप-लेकाच्या केमिस्ट्रीचे कौतुक केले आहे. 'खरे बाप-लेक असेच असतात,' 'खूपच क्युट व्हिडिओ,' अशा कमेंट्स सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहेत.

दरम्यान, कामाच्या आघाडीवर बोलायचे झाले तर अनुपम खेर सध्या त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘खोसला का घोसला 2’ मुळे चर्चेत आहेत. या चित्रपटाकडे प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष असून, अनुपम खेर पुन्हा एकदा आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

