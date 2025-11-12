एका काळी सनी देओलने धर्मेंद्रशी लग्न केल्याच्या रागातून हेमा मालिनीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता का?

बॉलिवूडमधील धर्मेंद्र हे नाव ऐकले की, एक रोमँटिक, डॅशिंग आणि करिष्माई अभिनेता डोळ्यासमोर उभा राहतो. 60 आणि 70 च्या दशकात लाखो चाहत्यांच्या हृदयावर राज्य करणारा हा अभिनेता त्याच्या अभिनयाइतक्याच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहिला. धर्मेंद्र यांचे दोन विवाह, त्यातून निर्माण झालेलं कौटुंबिक नात्यांचं गुंतागुंतीचं जाळं आणि त्या काळातील समाजाची प्रतिक्रिया हे सगळं आजही बॉलिवूडच्या इतिहासात एक वादग्रस्त पण भावनिक अध्याय म्हणून ओळखलं जातं.
धर्मेंद्र यांनी 1954 साली प्रकाश कौर यांच्याशी लग्न केलं. त्यावेळी धर्मेंद्र फक्त १९ वर्षांचे होते, आणि चित्रपटसृष्टीत नुकताच प्रवेश करत होते. प्रकाश कौर या पारंपरिक पंजाबी घरातील साध्या स्वभावाच्या स्त्री होत्या. लग्नानंतर दोघांनी एकत्र शांत आयुष्य जगायला सुरुवात केली आणि त्यांना चार अपत्यं झाली सनी, बॉबी, विजेता आणि अजीता देओल. धर्मेंद्र तेव्हा चित्रपटांमध्ये व्यस्त असायचे, पण घरी आल्यानंतर ते पूर्णपणे कुटुंबवत्सल वडील म्हणून ओळखले जायचे.
1970 च्या दशकात धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांची भेट झाली. दोघांनी एकत्र ‘शोले’, ‘सीता और गीता’, ‘तुम हसीन मैं जवान’ यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. सेटवरून सुरू झालेली त्यांची जवळीक हळूहळू प्रेमात बदलली. त्या काळात हेमा मालिनी बॉलिवूडची ‘ड्रीम गर्ल’ म्हणून ओळखली जायची, आणि धर्मेंद्र आधीच एक विवाहित सुपरस्टार होते. दोघांचं नातं सार्वजनिक झालं तेव्हा चाहत्यांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली.
1970 मधील वादग्रस्त लग्न
१९८० साली धर्मेंद्र यांनी धर्मांतर करून इस्लाम स्वीकारला आणि त्यानंतर हेमा मालिनीशी विवाह केला. कारण हिंदू धर्मात दुसरं लग्न करण्याची परवानगी नव्हती. या निर्णयामुळे देओल कुटुंबात तणाव निर्माण झाला.
त्या वेळी सनी देओल वयाच्या २४ व्या वर्षी होते, आणि काही अहवालांनुसार ते वडिलांच्या या निर्णयामुळे अत्यंत दुखावले गेले. काही मीडियात तर अशीही अफवा पसरली की सनीने संतापाच्या भरात हेमा मालिनीवर सुरीने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता.
या अफवांवर प्रतिक्रिया देताना धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांनी ‘स्टारडस्ट’ मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत सर्व दावे फेटाळून लावले. त्या म्हणाल्या 'हे पूर्णपणे खोटं आहे. प्रत्येक मूल आपल्या आई-वडिलांचं एकत्र राहणं इच्छितं. पण याचा अर्थ असा नाही की एखादं मूल दुसऱ्या स्त्रीवर हल्ला करेल. माझी मुलं संस्कारित आहेत. त्यांनी कधीही कोणाला दुखावेल असं काही करणार नाहीत. मी शिकलेली नाही, पण माझ्या मुलांना माझ्याबद्दल अभिमान आहे. त्यांना वाटतं मी जगातील सर्वात सुंदर स्त्री आहे.'
'धर्मेंद्र कदाचित सर्वोत्तम नवरा नसेल, पण तो सर्वोत्तम वडील आहे. त्याची मुलं त्याच्यावर खूप प्रेम करतात. तो रोज संध्याकाळी घरी येतो, मुलांसोबत वेळ घालवतो आणि त्यांना कधीच दुर्लक्षित करत नाही.'
धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनीचं लग्न समाजाच्या रूढींपेक्षा वेगळं होतं. पण दोघांनीही आपलं वैवाहिक आयुष्य फारसं उघड केलं नाही. हेमा मालिनीने आपल्या आत्मचरित्रात ‘Hema Malini: The Dream Girl’ मध्ये लिहिलं 'मी कधीही धर्मेंद्रच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौरना भेटले नाही. मला कुणाचं आयुष्य विस्कटायचं नव्हतं. धर्मेंद्रजींनी माझ्यासाठी आणि आमच्या मुलींसाठी जे काही केलं, त्यात मी आनंदी आहे. त्यांनी एक जबाबदार वडिलांची भूमिका चोख बजावली.'
धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांना दोन मुली आहेत ईशा देओल आणि आहना देओल, तर प्रकाश कौर यांच्या संसारात सनी आणि बॉबी देओल हे दोघे आज यशस्वी अभिनेते म्हणून ओळखले जातात. वर्षानुवर्षांनंतरही दोन्ही कुटुंबांमध्ये आदराचं आणि अंतराचं नातं टिकून आहे. धर्मेंद्र आज आपल्या दोन्ही संसारांवर सारखं प्रेम करतात, आणि त्यांच्या सर्व मुलांनीही आपापल्या आयुष्यात यश मिळवलं आहे.
आज धर्मेंद्र वयाच्या उत्तरार्धात असूनही उद्योगातील सर्वांच्या आदराचे पात्र आहेत. त्यांनी आपलं आयुष्य दोन वेगवेगळ्या जगांमध्ये विभागलं असलं, तरी दोन्ही कुटुंबांनी त्यांच्याबद्दल कायम सन्मान राखला आहे. धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी आणि बॉबी हे सगळे आज एकाच फ्रेममध्ये कमी दिसतात, पण त्यांच्या नात्यात एक अदृश्य पण मजबूत बंध आहे, जो काळानेही तोडू शकलेला नाही.
FAQ
धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनीचं लग्न कधी आणि कसं झालं?
1970 साली धर्मेंद्र यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारून हेमा मालिनीशी लग्न केलं. हिंदू धर्मात दुसरं लग्न करण्यास परवानगी नसल्यामुळे त्यांनी धर्मांतर केलं होतं.
सनी देओलने खरोखरच हेमा मालिनीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता का?
नाही. ही केवळ अफवा होती. धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर यांनी स्वतः स्पष्ट केलं की, सनी देओलने कधीच असा प्रकार केला नाही. त्यांची मुलं संस्कारित आहेत आणि अशा गोष्टींवर विश्वास ठेवू नये.
धर्मेंद्र आपल्या दोन्ही कुटुंबांशी आज काय संबंध ठेवतात?
धर्मेंद्र आजही दोन्ही कुटुंबांशी प्रेम आणि आदराने जोडलेले आहेत. ते आपल्या सर्व मुलांशी — सनी, बॉबी, ईशा आणि आहना — समान आपुलकीने वागतात आणि प्रत्येकाचं यश पाहून आनंदी असतात.