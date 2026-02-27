कॉमेडियन तन्मय भट्ट वजन कमी वापरलं ड्रग्ज? म्हणाला '75 किलोपेक्षा जास्त वजन कमी करणे फार...’

प्रसिद्ध कॉमेडियन तन्मय भट्ट बऱ्याच दिवसांपासून वाढलेल्या वजनामुळे आणि त्यातून उद्भवलेल्या आरोग्याच्या समस्यांमुळे त्रस्त होता. गेल्या काही वर्षांत त्याचे वजन इतके वाढले होते की, रोजच्या कामकाजावर आणि दैनंदिन आयुष्यातही त्याला अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्याच्या फॅन्ससाठी ही गोष्ट नेहमीच चिंता आणि चर्चेचा विषय होती.
अचानक तन्मयने केलेल्या शॉकिंग ट्रान्सफॉर्मेशनने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. थोडं-थोडं नाहीतर त्याने तब्बल 110 किलो वजन कमी केलं आहे. यामुळे सोशल मीडियावर त्याचे फोटोज आणि ट्रान्सफॉर्मेशनची माहिती व्हायरल झाली आहे. त्याचे अचानक बदललेले शरीर पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं, तर काहीजण म्हणतात की त्याने कठोर परिश्रम करून हे साध्य केलं आहे.
परंतु काही लोकांनी तन्मयनं औषधांचा वापर करून वजन कमी केल्याचेही आरोप केले. यावर तन्मयनं स्वतः स्पष्ट उत्तर देऊन चर्चांना समाप्त केले आहे. तन्मयने कबूल केलं की त्याने वजन कमी करण्यासाठी GLP-1 ड्रग्स वापरले आहेत आणि त्याने आपल्या ट्रान्सफॉर्मेशनचा अनुभवही उघड केला.
तन्मयनं सांगितलं की, भूक कमी करण्यासाठी आणि वजन कमी करण्यासाठी GLP-1 ड्रग्सचा तो वापर करतो. यापूर्वी त्याने आपल्या वजन कमी करण्याच्या जर्नीबद्दल उघडपणे माहिती दिली होती. त्याला त्याच्या शरीराला काय आवडतं आणि काय नापसंत आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे.
Twitter वर तन्मयने लिहिलं की, GLP-1 ड्रग्स घेतल्यानंतरही भूक कमी झाल्याची जाणीव त्याला झाली नाही. या कॅटेगरीतील औषधांमध्ये Ozempic आणि Mounjaro सारखी औषधं देखील येतात. जेव्हा त्याला त्याच्या भूकेत फरक जाणवला नाही, तेव्हा त्याने काही टेस्ट केल्या. त्याच्या जीन रिपोर्टमध्ये BDNF जीनचा एक व्हेरियंट असल्याचं दिसलं, जो पोट भरल्याचा सिग्नल कमकुवत करू शकतो.
तन्मयच्या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट करून सुचवलं की, पूर्वीसारखं कोणतेही ड्रग्ज न घेता वजन कमी करावं. यावर तन्मयनं स्पष्ट केलं की, पूर्वी त्याने GLP-1 इंजेक्शनशिवाय 75 किलोपेक्षा जास्त वजन कमी केलं आहे. परंतु आता तो नवीन हेल्थ टेक्नॉलॉजी वापरून एक्सपेरिमेंट करतोय आणि त्याचा उद्देश फक्त आपल्या शरीराचे प्रतिसाद पाहणे आहे.
तन्मयने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलंय 'अरे, रिलॅक्स यार, मी वर्कआउट करतो, चांगले पदार्थ खातो आणि गेल्या पाच वर्षांपासून नियमित ब्लड टेस्ट करतोय. मला योग्य मार्गदर्शन मिळतंय आणि मी काय करतोय हे मला माहीत आहे. प्लीज मला नैतिक भाषण नका देऊ.'
एका युजरनं त्याला आठवण करून दिली की तो प्रेरणादायी आहे. यावर तन्मयनं उत्तर दिलं, 'यामुळे काही हरकत नाही. मला काय आवडतं आणि काय नाही हे पाहण्यासाठी मी फक्त नवीन टेक्नॉलॉजी वापरतो. मला नवीन टेक्नॉलॉजी खूप आवडते.'
तन्मय भट्टच्या या खुलाश्यानं एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, वजन कमी करणे आणि आरोग्य सुधारणा ही केवळ परिश्रमावरच नाही, तर योग्य मार्गदर्शन, वैज्ञानिक साधने आणि व्यक्तिगत निर्णयावर देखील अवलंबून असते. त्याच्या अनुभवातून फॅन्सना प्रेरणा मिळते की, आपल्या शरीराच्या गरजा ओळखून योग्य निर्णय घेणं किती महत्त्वाचं आहे.