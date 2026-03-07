English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
  चित्रपटासाठी Beef खाल्लं होत का? 'द केरल स्टोरी 2' मधील अभिनेत्रीने केला मोठा खुलासा

सध्या बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरलेल्या ‘द केरल स्टोरी 2’ चित्रपटातील अभिनेत्रीवर अभिनयासाठी नॉनव्हेज खाल्ल्याचा आरोप ट्रोल्सकडून केला जात आहे. या आरोपाला तिने खुलासा दिला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 7, 2026, 01:40 PM IST
The Kerala Story 2 : 27 फेब्रुवारीमध्ये प्रदर्शित झालेल्या The Kerala Story 2 या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई सुरू केली आहे. प्रदर्शित होताच हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला असून, चित्रपटाच्या कथाकथनाची आणि कलाकारांच्या अभिनयाची दखल घेतली जात आहे. या चित्रपटात उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा आणि अदिति भाटिया यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. मात्र चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर काही वादग्रस्त चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री उल्का गुप्ता हिने एका मुलाखतीत या सर्व मुद्द्यांवर खुलासा केला आहे.

चित्रपटाची कथा आणि रेड मीट सीन

The Kerala Story 2 मध्ये भारतातील वेगवेगळ्या भागातील तीन तरुणी – सुरेखा, नेहा आणि दिव्या यांच्या आयुष्याभोवती कथा फिरते. या तीन मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवले जाते, नंतर त्यांच्यावर जबरदस्तीने धर्म बदलण्याचा दबाव टाकला जातो, तसेच त्यांच्यावर मानसिक तसेच शारीरिक दबावही निर्माण केला जातो. कथेत असे दाखवले आहे की त्यांना जबरदस्तीने रेड मीट खायला दिले जाते, ज्यामुळे काही प्रेक्षकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला होता की हा सीन करताना अभिनेत्रीने प्रत्यक्षात रेड मीट खाल्ले का?

उल्का गुप्ता हिने या आरोपावर स्पष्टपणे सांगितले की, “मी पूर्णपणे शाकाहारी आहे. मग लोकांना का वाटतं की मी खरंच मांस खाईन? चित्रपट अधिक वास्तववादी दिसावा म्हणून मी असं करेन असं नाही. मला हवा खायला दिलं असतं तरी मी तो सीन तितक्याच प्रभावीपणे केला असता.” त्यांनी हेही स्पष्ट केले की अभिनयात वास्तववाद दाखवण्यासाठी कोणताही गैरप्रकार केलेला नाही.

सोशल मीडियावर ट्रोलिंग आणि धमक्यांचा सामना

चित्रपटाच्या प्रदर्शितीनंतर उल्का गुप्ता हिने सांगितले की तिला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले. काही लोकांनी तिच्या वडिलांनाही धमक्या दिल्या. उल्काने सांगितले, 'लोक विचारत होते की हा रोल करण्यासाठी तुला किती पैसे मिळाले? तू समाजात द्वेष पसरवत आहेस असे आरोपही झाले.'

तिने पुढे सांगितले की तिचे वडीलही अभिनेते आहेत आणि त्यांनी इन्स्टाग्रामवर आपला मोबाईल नंबर शेअर केला होता, कदाचित एखादा कास्टिंग डायरेक्टर कामासाठी फोन करेल अशी अपेक्षा होती. परंतु चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याच नंबरवरून धमकीचे कॉल येऊ लागले. उल्का म्हणाली, 'माझे बाबा निरागसपणे लोकांना समजावत होते की मी फक्त अभिनय करते आहे. एक अभिनेता म्हणून वेगवेगळ्या भूमिका कराव्या लागतात. त्यामुळे कोणताही गैरप्रकार नाही.'

चाहत्यांशी संवाद आणि प्रतिक्रिया

उल्का गुप्ता हिने मुलाखतीत आणखी सांगितले की अभिनय करताना तिला नेहमीच प्रेक्षकांच्या भावना आणि संवेदनशीलता याचा विचार करावा लागतो. 'चित्रपटात दाखवलेल्या प्रत्येक सीनमागे विचार असतो. आपल्याला अभिनय करताना भूमिका खऱ्या आयुष्याशी जुळवून घ्यावी लागते, पण स्वतःला किंवा आपल्या मूल्यांना धोका होऊ देऊ नये,' असे उल्का म्हणाली.

यावेळी अभिनेत्रीने प्रेक्षकांना आणि चाहत्यांना संदेश दिला की ट्रोलिंग आणि टीकेला फार महत्व द्यायचे नाही, कारण अभिनय हा व्यावसायिक कामाचा भाग आहे. त्यांनी सांगितले की समाजातील प्रत्येक भूमिका दाखवताना त्यात वास्तव आणि सर्जनशीलता असावी, पण कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार केलेला नाही.

उल्का गुप्ता हिचा खुलासा चित्रपटातील सीनमागील वास्तव, ट्रोलिंगचा सामना आणि अभिनयाच्या मूल्यांबाबत चाहत्यांसमोर स्पष्टता आणतो. तिने सिद्ध केले की अभिनयाच्या माध्यमातून संदेश पोहोचवला जाऊ शकतो, तरीही स्वतःच्या मूल्यांशी न तुटता काम करणे शक्य आहे.

