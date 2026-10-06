Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /‘तुला AIDS आहे का?’ बॉयफ्रेंडच्या प्रश्नाने हादरली होती अभिनेत्री; टॉक्सिक सिचुएशनशिपबद्दल केला धक्कादायक खुलासा

‘तुला AIDS आहे का?’ बॉयफ्रेंडच्या प्रश्नाने हादरली होती अभिनेत्री; टॉक्सिक सिचुएशनशिपबद्दल केला धक्कादायक खुलासा

या अभिनेत्रीने आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका दुःखद घटनेबद्दल भाष्य केले. तिने २०२१ मधील एका 'सिच्युएशनशिप'बद्दल आणि एका वादग्रस्त अपघाताविषयीही चर्चा केली. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Oct 06, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 04:35 PM IST
‘तुला AIDS आहे का?’ बॉयफ्रेंडच्या प्रश्नाने हादरली होती अभिनेत्री; टॉक्सिक सिचुएशनशिपबद्दल केला धक्कादायक खुलासा
Image Credit: Instagram

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
शिवसेने प्रकरणाची सुनावणी धक्कादायक वळणावर? चिन्हाचा निकाल शिंदेच्या विरोधात गेला तर काय करणार? शिंदेच्या वकिलांनी काय उत्तर दिले?
2
3
4
5