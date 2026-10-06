/‘तुला AIDS आहे का?’ बॉयफ्रेंडच्या प्रश्नाने हादरली होती अभिनेत्री; टॉक्सिक सिचुएशनशिपबद्दल केला धक्कादायक खुलासा

मल्याळम अभिनेत्री गायत्री सुरेश सध्या ‘बिग बॉस 8 मल्याळम’मुळे चर्चेत आहे. शोमधून बाहेर पडण्यापूर्वी एका टास्कदरम्यान तिने आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील एका कटू अनुभवाचा खुलासा केला. 2021 मध्ये ती एका व्यक्तीसोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याचे समजत होती. मात्र, नंतर तिला जाणवले की ते नाते प्रत्यक्षात ‘सिचुएशनशिप’ होते. गायत्रीने सांगितले की, त्या नात्याच्या सुरुवातीलाच तिच्या पार्टनरने तिला, “तुला AIDS आहे का?” असा धक्कादायक प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नामुळे ती प्रचंड दुखावली आणि तिने त्याच्याशी बोलणेही बंद केले होते. मात्र, त्यानंतरही तिने त्या नात्याला आणखी एक संधी दिली.
बिग बॉसने गायत्रीला विचारले होते की, तिच्या आयुष्यात सर्वाधिक दुःख देणाऱ्या व्यक्तीशी पुन्हा बोलण्याची संधी मिळाली तर ती त्याला काय सांगेल? या प्रश्नाचे उत्तर देताना गायत्रीने 2021 मधील प्रसंग आठवला. तिच्या मते, त्या काळात ती एका व्यक्तीसोबतच्या नात्यात होती. सुरुवातीला तिला ते प्रेमसंबंध वाटत होते, मात्र काळानुसार तिच्या लक्षात आले की त्या नात्याला कोणतेही ठोस स्वरूप नव्हते. गायत्री म्हणाली की, ती एखाद्या व्यक्तीमधील चुकीच्या गोष्टी किंवा ‘रेड फ्लॅग्स’ पटकन ओळखते. तरीही ती समोरच्या व्यक्तीला तीन संधी देण्यावर विश्वास ठेवते. या नात्यातही तिने तसेच केले.
मात्र, काही काळानंतर तिला समजले की तो व्यक्ती एकाच वेळी दुसऱ्या मुलीसोबतही रिलेशनशिपमध्ये होता. गायत्री त्रिशूरमध्ये राहत होती, तर तो एर्नाकुलममध्ये राहत होता आणि तिथे त्याचे दुसऱ्या एका मुलीसोबतही नाते होते.
गायत्रीने 2021 मध्ये झालेल्या कार अपघाताच्या वादग्रस्त घटनेबद्दलही सांगितले. त्या काळात ती मानसिकदृष्ट्या खूप कठीण परिस्थितीतून जात होती. तिच्या म्हणण्यानुसार, तिने त्या व्यक्तीला भेटण्याचा आग्रह केला आणि त्यानंतर दोघे कारमधून एकत्र प्रवास करत असताना अपघात झाला. या घटनेनंतर पोलिसांनी तिच्यासोबत असलेल्या पुरुषाला ताब्यात घेतले. काही काळानंतर तो बाहेर आला. मात्र, त्याने गायत्रीला एका कॅफेमध्ये एकटी सोडले आणि स्वतः आपल्या गर्लफ्रेंडला भेटण्यासाठी निघून गेला.
गायत्रीच्या मते, तो क्षण तिच्यासाठी त्या संपूर्ण नात्यातील सर्वात वेदनादायक अनुभवांपैकी एक होता.
या अनुभवाकडे आता ती वेगळ्या नजरेने पाहते. गायत्रीच्या मते, त्या नात्यामुळे तिला स्वतःला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता आले आणि आयुष्यात पुढे जाण्याची प्रेरणाही मिळाली. ती म्हणाली की, जर आज त्या व्यक्तीला पुन्हा भेटण्याची संधी मिळाली, तर त्याच्यावर राग व्यक्त करण्याऐवजी ती त्याचे आभार मानेल. कारण त्याने आयुष्यातून निघून गेल्यामुळे तिला पुढे जाण्याची आणि स्वतःमध्ये सकारात्मक बदल करण्याची संधी मिळाली. गायत्रीने हेही मान्य केले की ती स्वतःला परिपूर्ण व्यक्ती मानत नाही. तिच्यातही काही त्रुटी आणि वाईट सवयी आहेत. मात्र, तिचा हेतू कधीही जाणीवपूर्वक कोणाला दुखावण्याचा नसल्याचे तिने स्पष्ट केले.
तिने या नात्याचे वर्णन ‘टॉक्सिक’ आणि ‘नार्सिसिस्टिक अब्यूज’चा अनुभव म्हणून केले. तिच्या मते, त्या काळातील वेदनादायक प्रसंगांनी तिला आयुष्याबद्दल आणि नात्यांबद्दल अधिक परिपक्व बनवले.
दरम्यान, गायत्री सुरेश ‘बिग बॉस 8 मल्याळम’च्या आठव्या सीझनमध्ये सहभागी झाली होती. शोच्या सुरुवातीलाच ती बाहेर पडली होती; मात्र काही दिवसांनी तिचे पुन्हा घरात पुनरागमन झाले. त्यानंतर झालेल्या मोठ्या एलिमिनेशनमध्ये गायत्रीसह आठ स्पर्धकांना घराबाहेर करण्यात आले. त्यापैकी काही स्पर्धकांना सीक्रेट रूममध्ये ठेवण्यात आल्याचेही समोर आले. शोमधून बाहेर पडण्यापूर्वी गायत्रीने केलेल्या या वैयक्तिक खुलाशामुळे तिच्या जुन्या नात्याची आणि 2021 मधील वादग्रस्त घटनेची पुन्हा चर्चा सुरू झाली.