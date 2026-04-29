Ishq Vishk सिनेमातील 'या' लाल टोपीतल्या अभिनेत्याला ओळखलंत का? आज आहे मराठीचा सुपरस्टार

Siddharth Jadhav : अभिनेता सिद्धार्थ जाधवची सध्या सगळीकडेच चर्चा आहे. सिद्धार्थ जाधवने 'मटका किंग' या वेब सीरिजमध्ये काम केलं आहे. पण सिद्धार्थचं तुम्हाला हिंदीतील पहिलं काम माहित आहे का?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 29, 2026, 10:26 PM IST
'मटका किंग' या वेब सीरिजमधून OTT प्लॅटफॉर्मवर पदार्पण करणारा अभिनेता सिद्धार्थ जाधव सध्या सगळीकडेच चर्चेत आहेत. अतिशय सामान्य चेहरा पण आपल्या अभिनयाने सगळ्यांना दखल घ्यायला लावणारा अभिनेता सिद्धार्थ जाधव. मराठीतील एक असा कलाकार ज्याने आपल्या अभियाने हिंदी सिनेसृष्टीत स्वतःचं वेगळं असं स्थान निर्माण केलं. पण तुम्ही सिद्धार्थचं बॉलिवूडमधील पहिलं काम पाहिलंय का? हा सिनेमा आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिला असेल पण सिद्धार्थ जाधवला तुम्ही ओळखलं नसेल. 

सिद्धार्थचा पहिला बॉलिवूड सिनेमा

मॅशेबल इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सिद्धार्थ जाधवने सांगितलं की, सिद्धार्थ जाधवने सगळ्यात पहिला एक रिऍलिटी शो केला होता. जो अभिनेता चंकी पांडे यांनी होस्ट केला होता. त्याशोमध्ये डान्स, गायन आणि अभिनय अशा तिन्ही गोष्टी सादर करायच्या होत्या. त्या शोचा फायनल विनर सिद्धार्थ जाधव होता. शोचा विनर जर अभिनय करणार असेल तर Tips या सिनेमात काम मिळेल. गायक असेल तर त्याला जतिन भाईसोबत गाण्याची संधी तसेच डान्सर असेल तर राजू सरांसोबत कोरिओग्राफी अशी बक्षिसे होती. यावेळी सिद्धार्थ जाधवला शाहीद कपूरच्या 'इश्क विश्क' या सिनेमातील एका गाण्यात झळकण्याची संधी मिळाली. 

या सिनेमातील 'लव करो' या गाण्यात सिद्धार्थ जाधव हा शाहीद कपूरच्या बाजूला असलेल्या मित्रांच्या घोळक्यात आहे. यामध्ये लाल रंगाची टोपी आणि डंगरीमध्ये वेटरच्या भूमिकेत दिसला आहे. हे गाणं तुम्ही अनेकदा पाहिलं असेल पण सिद्दार्थ जाधवला आता नीट पाहाल यात शंका नाही. 

मटका किंगमुळे चर्चेत 

सिद्धार्थ जाधव सध्या 'मटका किंग' या वेब सीरिजमुळे चर्चेत आला आहे. सिद्धार्थने विजय वर्मा मुख्य भूमिकेत असतानाही स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. सिद्धार्थने बॉलिवूडमध्ये स्वतःच वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. 'गोलमाल' सिनेमात सिद्धार्थ सत्तू सुपारीची भूमिका साकारली आहे. त्यानंतर रोहित शेट्टीच्या प्रत्येक सिनेमात सिद्धार्थ जाधव दिसला. 

झोपडपट्टी ते आलिशान घर 

सिद्धार्थ जाधवचं बालपण हे शिवडी परिसरात गेलं आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या सिद्धार्थ जाधवने स्वतःची वेगळी ओळख आपल्या कामातून निर्माण केली. अतिशय हलाकीच्या परिस्थितीमधून त्याने आज एवढं नाव कमावलं आहे. सिद्धार्थ जाधवने दादर परिसरात मोठं आलिशान घर खरेदी केलं आहे. ज्या परिसरात आपलं बालपण गेलं. ज्या एरियाने आपल्याला एवढं नाव दिलं त्या परिसरात आपलं घर असावं अशी त्याची इच्छा होती. अखेर ती इच्छा पूर्ण झाली आहे. 

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

