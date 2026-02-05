मृणाल ठाकूरचा अहिराणी संवाद पाहिला का? अभिनेत्रीला अहिराणीत बोलताना पाहताच चाहत्यांना धक्का!

मुंबई: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल ठाकूर ने अभिनयाच्या माध्यमातून नेहमीच प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे. हिंदी चित्रपटांसह साऊथ इंडस्ट्रीमध्येही आपले अभिनय कौशल्य सिद्ध केलेले मृणाल अलीकडच्या काळात तिच्या अभिनयाची चुणुक दाखवत आहे. मराठी भाषेशी तिचा घट्ट नाळ अजूनही कायम आहे आणि ती अनेकदा स्थानिक भाषेत किंवा मराठीत व्हिडिओ शेअर करून चाहत्यांना थक्क करते.
नुकतेच मृणालने एका व्हिडिओत अहिराणी भाषा बोलून मैफिल लुटली. मृणाल आणि सिद्धांत चतुर्वेदी नुकतंच त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘दो दिवाने सहर मै’ च्या एका इव्हेंटला उपस्थित होते. त्या वेळी समोर असलेल्या रिपोर्टरने मृणालशी अहिराणी भाषेत संवाद साधला. त्याने विचारले,
'तुला सर्वात जास्त काय आवडतं? वांग्यानं भरीत, बट्टी गोटी, वांग्यानं भाजी की शेव भाजी?'
हा प्रश्न ऐकून मृणालला हसू आवरता आले नाही. हसत-हसत तिने उत्तर दिले 'काय बोली राह्यली. अडीच वाजीगयना, जेवायना शे मले. वांग्यानं भरीत पहिले. एखादी बट्ट जोडे.'
मृणालचे हे उत्तर अहिराणी भाषेत असून सर्व उपस्थितांना चकीत करून सोडले. जेव्हा ती अहिराणी बोलत होती, तेव्हा सिद्धांत चतुर्वेदी देखील आश्चर्यचकित झाल्याचे पाहायला मिळाले. तिच्या या मजेदार आणि मनमोहक अंदाजामुळे इव्हेंटमधील वातावरणही उत्साही झाले.
मृणालच्या चाहत्यांमध्येही हा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल झाला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चाहत्यांनी मृणालच्या अहिराणी बोलण्याचे कौतुक केले आहे आणि अनेकांनी तिच्या या नैसर्गिक आणि विनोदी अंदाजाची तारीफ केली आहे.
‘दो दिवाने सहर मै’ या सिनेमात मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांची रोमँटिक जोडी पाहायला मिळणार आहे. सिनेमाची कथा आणि या दोघांची केमिस्ट्री चाहत्यांना खूप आवडणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. हा सिनेमा २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
सिनेमाच्या प्रमोशनदरम्यान मृणाल आणि सिद्धांत दोघांनाही विविध कार्यक्रमांमध्ये पाहायला मिळणार आहे, जिथे त्यांची जोडी आणि अभिनयाची मजा प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळेल. मृणालने अभिनयासोबतच भाषेच्या माध्यमातूनही चाहत्यांवर प्रभाव टाकल्याचे दिसून आले, जे तिच्या बहुआयामी प्रतिभेचे दर्शन घडवते.