English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पळुन जाण्याचा होता प्लान...वडिलांनी सर्व संपत्ती... सुष्मितानं उलगडलं खासगी आयुष्याचा एक कोपरा...

Sushmita Sen: तीन वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनी... सुष्मिता सेनच्या जीवनातील या दिवसांची कोणाला कल्पनाही नव्हती. पाहा पुढे काय घडलं...

Updated: Oct 15, 2025, 12:42 PM IST
पळुन जाण्याचा होता प्लान...वडिलांनी सर्व संपत्ती... सुष्मितानं उलगडलं खासगी आयुष्याचा एक कोपरा...
(photo credit - Social Media)

Sushmita Sen: अलीकडेच एका मुलाखतीत सुष्मिता सेनने तिच्या खासगी जीवनातील अशा काही गोष्टींवर भाष्य केले ज्याची कल्पना फक्त तिच्या कुटुंबालाच असावी. कारकिर्दीत एक वळण असेही होते, जिथे तिला पळून जायचे होते. पण का? याचे कारणही तिनेच सांगितले. 

Add Zee News as a Preferred Source

एकल मातृत्त्वं हा टप्पा तिच्यासाठी सोपा नव्हता. मूल दत्तक घेण्यासाठी कोणकोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला, याविषयीचा खुलासा सुष्मिताने केला. कोर्टाने परवागनी नाकारल्यास मुलीला घेऊन पळून जाण्याचाही विचार केला होता. बॉलिवूड अभिनेत्री आणि माजी मिस युनिव्हर्स सुष्मिता सेन आज रेने आणि अलिशा या दोन मुलींची आई आहे. पण, सुष्मिताने अजूनपर्यंत लग्न केलेले नाही आणि एक सिंगल मदर म्हणून ती आपल्या दोन्ही मुलींचं उत्तम रित्या संगोपन करत आहे. अलीकडेच एका मुलाखतीत तिने मातृत्व आणि मोठी मुलगी रेनीला दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेबद्दल खुलासा केला आहे.

सुष्मिताने सांगितले की, रेनीला दत्तक घेण्याची लढाई तिने 21 वर्षाची असताना सुरू केली होती आणि ती तब्बल तीन वर्षे, म्हणजेच 24 व्या वर्षापर्यंत चालली. त्या काळात रेनी तिच्यासोबत फोस्टर केअरमध्ये होती. पण सुष्मिताला नेहमी भीती वाटायची की न्यायालयाने जर तिच्या बाजूने निर्णय दिला नाही, तर रेनीला तिच्यापासून दूर नेले जाईल. ती म्हणाली, “मी माझ्या वडिलांना सांगितलं होतं की कोर्टाच्या सुनावणीच्या दिवशी कार न्यायालया बाहेर उभीच ठेवा. काही झालंच तर तूम्ही रेनीला घेऊन निघुन जा.” त्यावर तिच्या वडिलांनी तिला समजावलं, "की आपण असं काही नाही करायचं", पण सुष्मिता ठाम होती. तिला काहीही करुन मुलीला गमवायच नव्हतं.

पित्याचा आधारच तिची सर्वात मोठी शक्ती...
सुष्मिताने सांगितले की, तिच्या पित्याचा आधारच तिची सर्वात मोठी शक्ती होती. त्या काळात भारतात सिंगल महिलेला वडील किंवा पिता-समान व्यक्तीशिवाय मूल दत्तक घेण्याची परवानगी नव्हती. न्यायालयाने तिच्या वडिलांना विचारले की ते आपल्या मुलीला आर्थिकदृष्ट्या कितपत आधार देऊ शकतात. त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं “मी माझी सर्व मालमत्ता माझ्या मुलीच्या नावावर करण्यास तयार आहे.” कोर्टाने त्यांना सांगितलं की सुष्मिता सिंगल मदर झाली तर, तिला लग्न करता येणार नाही. त्यावर त्यांनी ठामपणे उत्तर दिलं, “मी माझ्या मुलीला कोणाची पत्नी बनवण्यासाठी नाही, तर एक सक्षम स्त्री बनवण्यासाठी वाढवलं आहे.”

अखेर निकाल लागलाच..
या कठीण प्रवासानंतर अखेर सुष्मिताने रेनीला दत्तक घेण्याची परवानगी मिळवली. त्यानंतर दुसरी मुलगी अलीशाला दत्तक घेण्याची प्रक्रिया मात्र खूपच सोपी झाली. सुष्मिता म्हणते, “आज मी ज्या ठिकाणी आहे, ते माझ्या वडिलांच्या प्रेम आणि पाठिंब्यामुळेच.”

FAQ

1.सुष्मिता सेनने रेनीला दत्तक घेण्याची प्रक्रिया कधी सुरू केली?

सुष्मिता सेनने २१ वर्षांची असताना रेनीला दत्तक घेण्याची लढाई सुरू केली, जी तीन वर्षे चालली आणि २४ व्या वर्षी पूर्ण झाली.

2. दत्तक प्रक्रियेदरम्यान सुष्मिताला कोणती भीती होती?

न्यायालयाने परवानगी नाकारली तर रेनीला तिच्यापासून दूर नेले जाईल अशी भीती होती. तिने कोर्टाबाहेर कार उभी ठेवून पळून जाण्याचा विचारही केला होता.

3 . सुष्मिताच्या वडिलांनी कोर्टात काय उत्तर दिले?

ते आर्थिक आधाराबाबत म्हणाले, "मी सर्व मालमत्ता मुलीच्या नावावर करेन." आणि लग्नाबाबत म्हणाले, "मी तिला पत्नी नव्हे, सक्षम स्त्री बनवले आहे."

About the Author
Tags:
susmita sen daughterreni senalisha senentertainment newstravel

इतर बातम्या

लग्न न करताच 'हा' क्रिकेटर आहे तीन मुलांचा पिता!...

स्पोर्ट्स