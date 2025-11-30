क्रेडिट दिलं नाही म्हणाऱ्यांना डॅनी पंडितचं झटपट, पटापट उत्तर, OG काकांसोबत.... Video एकदा पाहाच

सोशल मीडियावर क्रिएटर डॅनी पंडितचा रिल्स धुमाकूळ घालत आहे. डॅनीनो सोशल मीडियावर ओरिजनल व्हिडीओ क्रिएटरची नक्कल करत व्हिडीओ पोस्ट केले होते. ज्यामध्ये रांगोळीचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला होता. डॅनीने त्या व्हिडीओचे ओजी क्रिएटर दीपक रांगोळी यांना शोधलं आहे. एवढंच नव्हे तर त्याने त्यांच्यासोबत व्हिडीओ करत पोस्ट केलं आहे.
दीपक रांगोळीवाल्यांसोबत डॅनीने व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. हा व्हिडीओ पोस्ट करुन डॅनीने सोशल मीडियावर त्याला प्रश्न विचारणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिलं आहे. 28 ऑक्टोबर रोजी डॅनीने एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. ज्यामध्ये त्याने प्रेक्षकांची क्रेझ लक्षात घेता हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे.
डॅनी पंडितने ओरिजनल दीपक रांगोळीवाल्यांसोबतही रील तयार केली आहे. या व्हिडीओला मोठ्या प्रमाणात व्ह्युज मिळाले आहेत. नेटकऱ्यांनी लाइक आणि कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे.
डॅनी पंडितने जुना व्हिडीओ शेअर केला होता. तेव्हा त्याच्यावर चाहत्यांनी कमेंट केली होती की, ओरिजनल रांगोळीकर दिसणार का?