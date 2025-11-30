English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

क्रेडिट दिलं नाही म्हणाऱ्यांना डॅनी पंडितचं झटपट, पटापट उत्तर, OG काकांसोबत.... Video एकदा पाहाच

सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून 'झटपट पटापट' रिल तुफान व्हायरल होत आहे. डॅनी पंडितने एक व्हिडीओ पोस्ट केलाय. ज्यामधून त्याने कमेंट करणाऱ्यांना उत्तर दिलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 30, 2025, 11:10 PM IST
क्रेडिट दिलं नाही म्हणाऱ्यांना डॅनी पंडितचं झटपट, पटापट उत्तर, OG काकांसोबत.... Video एकदा पाहाच

सोशल मीडियावर क्रिएटर डॅनी पंडितचा रिल्स धुमाकूळ घालत आहे. डॅनीनो सोशल मीडियावर ओरिजनल व्हिडीओ क्रिएटरची नक्कल करत व्हिडीओ पोस्ट केले होते. ज्यामध्ये रांगोळीचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला होता. डॅनीने त्या व्हिडीओचे ओजी क्रिएटर दीपक रांगोळी यांना शोधलं आहे. एवढंच नव्हे तर त्याने त्यांच्यासोबत व्हिडीओ करत पोस्ट केलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

दीपक रांगोळीवाल्यांसोबत डॅनीने व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. हा व्हिडीओ पोस्ट करुन डॅनीने सोशल मीडियावर त्याला प्रश्न विचारणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिलं आहे. 28 ऑक्टोबर रोजी डॅनीने एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. ज्यामध्ये त्याने प्रेक्षकांची क्रेझ लक्षात घेता  हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. 

जुना व्हिडीओ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Danny pandit (@dannyypandit)

डॅनी पंडितने ओरिजनल दीपक रांगोळीवाल्यांसोबतही रील तयार केली आहे. या व्हिडीओला मोठ्या प्रमाणात व्ह्युज मिळाले आहेत. नेटकऱ्यांनी लाइक आणि कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे.

नवा व्हिडिओ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Danny pandit (@dannyypandit)

डॅनी पंडितने जुना व्हिडीओ शेअर केला होता. तेव्हा त्याच्यावर चाहत्यांनी कमेंट केली होती की, ओरिजनल रांगोळीकर दिसणार का?  

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Zatpat Trending VideoDanny panditDanny Pandit VideoDanny Pandit Zat Pat Patapat Trending VideoZat Pat Patapat Trending Video

इतर बातम्या

लोखंडी रॉड अन् हॉकी स्टिक... लग्नात एका शुल्लक कारणावरुन पॅ...

भारत