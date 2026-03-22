चित्रपटाच्या सेटवरच झालं मोठं भांडण; त्यानंतर एकमेकांचं तोंडही पाहिलं नाही, त्यांच्याच मुलांनी केलं लव्ह मेरेज

Throwback Story: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील जुने किस्से आजही रसिकांना तितकेच भावतात. अशाच एका चर्चित गोष्टीत ‘नरगिस’ आणि ‘राजेंद्र कुमार’ यांचे नाव पुढे येते. दोघेही आपल्या काळातील मोठे कलाकार होते आणि अनेक चित्रपटांत त्यांनी एकत्र काम केले होते. मात्र एका चित्रपटाच्या निमित्ताने त्यांच्यात असा वाद झाला की त्यांनी एकमेकांपासून अंतर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हा किस्सा त्या काळात खूप गाजला होता आणि इंडस्ट्रीतही याची मोठी चर्चा झाली होती.
हा सगळा प्रकार ‘दिल एक मंदिर’ या चित्रपटाच्या वेळी घडला. दिग्दर्शक ‘सी.व्ही. श्रीधर’ यांना तिसऱ्या प्रमुख भूमिकेसाठी योग्य कलाकार हवा होता. त्यावेळी ‘राजेंद्र कुमार’ यांनी ‘राजकुमार’ यांचे नाव सुचवले. मात्र ‘नरगिस’ यांना त्या भूमिकेसाठी ‘सुनील दत्त’ यांना घ्यायचे होते. या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि वाद वाढत गेला.
या वादानंतर ‘नरगिस’ यांनी हा चित्रपट सोडण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नाही, तर त्यांनी पुढे ‘राजेंद्र कुमार’ यांच्यासोबत काम न करण्याचे ठरवले. त्यानंतर दिग्दर्शकांनी ‘मीना कुमारी’ यांना घेऊन चित्रपट पूर्ण केला. या घटनेनंतर दोघांमध्ये दीर्घकाळ अबोला राहिला.
त्या काळात अनेक निर्मात्यांनी दोघांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला, पण ते यशस्वी झाले नाहीत. ‘नरगिस’ आणि ‘राजेंद्र कुमार’ यांच्यातील हा तणाव बराच काळ चित्रपटसृष्टीत चर्चेचा विषय ठरला होता. त्यांच्या व्यावसायिक नात्यावरही याचा परिणाम झाला.
काळाच्या ओघात परिस्थिती बदलली आणि त्यांच्या कुटुंबांमध्ये एक वेगळे नाते निर्माण झाले. ‘नरगिस’ यांची मुलगी ‘नम्रता दत्त’ आणि ‘राजेंद्र कुमार’ यांचा मुलगा ‘कुमार गौरव’ एकमेकांच्या जवळ आले. त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतल्याने दोन्ही कुटुंबे जवळ आली.
या नात्यामुळे दोन्ही कुटुंबांमधील तणाव कमी झाला. दुर्दैवाने, या बदलाचा पूर्ण आनंद ‘नरगिस’ यांना पाहता आला नाही. त्यांच्या निधनानंतर 2 वर्षांनी ‘नम्रता दत्त’ आणि ‘कुमार गौरव’ यांचे लग्न झाले. या घटनेनंतर जुन्या वादांवर पडदा पडला आणि दोन्ही कुटुंबांमध्ये नवे संबंध निर्माण झाले.