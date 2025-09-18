‘दशावतार’साठी दिलीप प्रभावळकरांचा मोठा पराक्रम; वयाच्या 81 व्या वर्षी अंडरवॉटर सीन स्वतःच पार पाडला

Dilip Prabhavalkar : मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ आणि अष्टपैलू अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांनी पुन्हा एकदा आपल्या अभिनयकौशल्याची आणि जिद्दीची प्रचिती दिली आहे. लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणाऱ्या ‘दशावतार’ या चित्रपटात प्रभावळकर एक वेगळ्या भूमिकेत दिसणार असून, या भूमिकेसाठी त्यांनी केलेली मेहनत आणि जोपासलेली प्रामाणिकता प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित करणार आहे.
‘दशावतार’ चित्रपटाची घोषणा झाल्यानंतर काहीच दिवसांत प्रभावळकरांचे एकापेक्षा एक लुक्स समोर आले. त्यांच्या प्रत्येक लुकमुळेच चित्रपटाबद्दलची प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी चिघळली.
दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांनी प्रभावळकरांच्या वयाचा विचार करून बॉडी डबल ठेवण्याची तयारी केली होती. सेटवर बॉडी डबल सदैव हजर होते. मात्र प्रभावळकरांनी ठाम शब्दात सांगितले – “ॲक्शन सीन्स नैसर्गिक वाटावेत, म्हणून ते मीच करणार.” त्यांनी केवळ बोलूनच थांबले नाहीत, तर प्रत्यक्षात धाडसी सीन साकारून दाखवले.
अरण्यातील धावपळीचे प्रसंग, नदीतील पोहणे, पाण्याखालील शूटींग आणि इतर साहसी दृश्यं त्यांनी स्वतः केली. या चित्रपटाचे चित्रीकरण कोकणातील गर्द जंगलं, तलाव आणि दुर्गम ठिकाणी झाले. कठीण लोकेशन्स, विविध वेशभूषा आणि नुकताच झालेला चिकनगुनिया यांसारख्या अडचणी असूनही प्रभावळकरांनी भूमिकेला न्याय देत सर्व काही सक्षमपणे पार पाडले.
या चित्रपटासाठी दिलीप प्रभावळकरांनी दाखवलेली मेहनत, जिद्द आणि अभिनयावरील निष्ठा पाहून प्रेक्षक त्यांच्यावर पुन्हा एकदा मोहित होतील यात शंका नाही. वय हा फक्त आकडा आहे, हे दाखवून देत त्यांनी स्वतःला पुन्हा सिद्ध केलं आहे.
FAQ
दशावतार चित्रपटात दिलीप प्रभावळकरांनी बॉडी डबल का वापरलं नाही?
प्रभावळकरांनी अॅक्शन सीन्स नैसर्गिक वाटावेत म्हणून स्वतःच करण्याचा निर्णय घेतला.
चित्रपटाचं चित्रीकरण कुठे झालं?
या चित्रपटाचं चित्रीकरण कोकणातील गर्द जंगलं, तलाव आणि दुर्गम ठिकाणी करण्यात आलं.
दिलीप प्रभावळकरांसाठी ही भूमिका खास का होती?
कारण दशावतार मधील बाबुली ही व्यक्तिरेखा त्यांच्या आतापर्यंतच्या भूमिकांपेक्षा वेगळी असून, यात कलावंत, बाप अशा अनेक छटा आहेत.