दिलीप प्रभावळकरांच्या 'दशावतार' सिनेमाचा ट्रेलर लाँच, दमदार कलाकारांची मांदियाळी

दमदार कलाकारांची मांदियाळी असलेला 'दशावतार' सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. या सिनेमातून पुन्हा एकदा ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकरांची कलाकृती पाहायला मिळणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या सिनेमाची चर्चा आहे. टिझर प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली होती. आता ट्रेलर लाँच झाला आहे.
दशावतार या ट्रेलरमध्ये वेगवेगळ्या नात्यांचा पैलू पाहायला मिळत आहे. मानवी मन आणि वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या रुढीपरंपरा या सगळ्यावर भाष्य केल्याच दिसत आहे. या सिनेमातून तळ कोकणातील 'दशावतार' या पारंपरिक लोककला आणि आधुनिक आव्हानांचा अनोखा संगम पाहायला मिळणार असल्याचं टीझरमधून दिसून येत आहे.
सुबोध खानोलकर यांनी या चित्रपटाचं लेखन आणि दिग्दर्शन केलं आहे. त्यांच्या मते, "दशावतार" ही कोकणातील मातीशी जोडलेली, पण जागतिक प्रेक्षकांना आपलीशी वाटणारी कथा आहे. टिझरमधून कोकणातील सुंदर निसर्गदृश्ये, दशावतारी कला आणि घनदाट अरण्य यामुळे हा चित्रपट एक वेगळाच आणि भव्य अनुभव देईल असा विश्वास वाटत होता. पण आता ट्रेलर यापुढे जाताना दिसत आहे.
हा सिनेमा 12 सप्टेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. झी स्टुडिओज प्रस्तुत ओशन फिल्म कंपनी आणि ओश आर्ट हाऊस निर्मित हा सिनेमा आहे.
'दशावतार' सिनेमात दिलीप प्रभावळकर, महेश मांजरेकर, भरत जाधव, विजय केंकरे, सुनील तावडे, रवी काळे, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर आणि अभिनय बेर्डे अशा कलाकारांचा समावेश आहे.