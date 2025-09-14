English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘दशावतार’च्या शूटिंगदरम्यान आजाराशी सामना, दिलीप प्रभावळकरांनी सांगितला शूटिंगदरम्यानचा संघर्ष

Dilip Prabhavalkar :  मराठी ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांना 'दशावतार' चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यानचा एक थक्क करणारा अभुनव शेअर केला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 14, 2025, 09:31 AM IST
‘दशावतार’च्या शूटिंगदरम्यान आजाराशी सामना, दिलीप प्रभावळकरांनी सांगितला शूटिंगदरम्यानचा संघर्ष

Dilip Prabhavalkar : ‘दशावतार’ हा बहुचर्चित मराठी चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला असून गेल्या अनेक महिन्यांपासून तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्याआधीपासूनच प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. चित्रपटात सुप्रसिद्ध अभिनेते दिलीप प्रभावळकर प्रमुख भूमिकेत असून त्यांच्या विविध लूक आणि उत्कृष्ट अभिनयाची सर्वत्र प्रशंसा होत आहे. चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी त्यांनी विविध माध्यमांशी संवाद साधला. याच दरम्यान त्यांनी आपल्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा आणि धडकी भरवणारा अनुभव शेअर केला आहे.

राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत दिलीप प्रभावळकर यांनी सांगितले की, 'चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात होण्याच्या साधारण एक महिन्यापूर्वी मला चिकनगुनिया झाला होता. डॉक्टरांनी स्पष्ट सांगितले होते की काही काळ शूटिंग किंवा नाटकाच्या प्रयोगांपासून दूर राहा. त्यावेळी माझे नाटकाचे प्रयोग सुरू होते. तरीही स्टिरॉईड्स घेऊन मी लवकर बरा झालो आणि शूटिंगला परत हजर झालो.'

ते पुढे म्हणाले, 'माझ्या मुलाचे काम करणारा सिद्धार्थ मेनन यालाही माझ्या स्नायूंना सूज येत असल्याचे जाणवत होते. तरीही मी सर्व अॅक्शन सीन केले. विशेषतः पाण्याच्या वर आणि खाली अॅक्शन करावी लागली. अशा परिस्थितीत काम करणे थोडे आव्हानात्मक होते पण टीमच्या साथीत आणि स्वतःच्या इच्छाशक्तीने मी ते पार पाडले.

चित्रपटाची टीम आणि योगदान

‘दशावतार’ चित्रपटाचे लेखक सुबोध खानोलकर आहेत. त्यांनी प्रथमच दिग्दर्शनाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. संवाद आणि गीतलेखन गुरू ठाकूर यांनी केले आहे, तर संगीत ए व्ही प्रफुल्लचंद्र यांनी दिले आहे. चित्रपटाची निर्मिती सुबोध खानोलकर यांच्यासोबत सुजय हांडे, ओंकार काटे, अशोक हांडे, आदित्य जोशी, नितिन सहस्त्रबुद्धे, मृणाल सहस्त्रबुद्धे, संजय दुबे आणि विनायक जोशी यांनी केली आहे. सृजनात्मक निर्माते म्हणून अजित भुरे यांनी चित्रपटाला मार्गदर्शन केले आहे.

चित्रपटात दिलीप प्रभावळकरांसोबत सिद्धार्थ मेनन, विजय केंकरे, सुनील तावडे, रवी काळे, लोकेश मित्तल आणि आरती वडगबाळकर यांसारख्या प्रतिभावान कलाकारांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत.

FAQ

1. ‘दशावतार’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला?

‘दशावतार’ हा मराठी चित्रपट 12 सप्टेंबर 2025 रोजी थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला. चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर सुमारे 65 लाख रुपयांची कमाई केली. 

2. ‘दशावतार’ चित्रपटाची कथा काय आहे?

चित्रपट कोकणातील पारंपरिक लोककला ‘दशावतार’वर आधारित आहे, जी भगवान विष्णूच्या दहा अवतारांना दर्शवते. कथा उतारवयातील दशावतारी नट बाबुली मेस्त्री (दिलीप प्रभावळकर) यांच्या आयुष्यातील वादळांभोवती फिरते. सस्पेन्स, थ्रिल, ड्रामा आणि सांस्कृतिक भव्यता यांचा संगम असून, ‘कांतारा’शी तुलना होत आहे. 

3. ‘दशावतार’ चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि लेखक कोण आहेत?

चित्रपटाचे लेखन, पटकथा आणि दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांनी केले आहे. हे त्यांचे पहिले दिग्दर्शन आहे. संवाद आणि गीतलेखन गुरू ठाकूर यांनी, तर संगीत ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र यांनी दिले आहे.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

