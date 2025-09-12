दिलीप प्रभावळकरांचा खुलासा: ‘झपाटलेला’ सिनेमातील ‘ओम फट् स्वाहा’ डायलॉग मागचा मंत्र आणि कथा

मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेता दिलीप प्रभावळकर हे नेहमीच आपल्या दमदार अभिनयासाठी ओळखले जातात. मालिका, नाटक आणि चित्रपट या तिन्ही माध्यमांतून त्यांनी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे. सध्या ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत, कारण नुकताच त्यांचा ‘दशावतार’ चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटातील त्यांचा अभिनय प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांनाही कौतुकास्पद वाटतो आहे. चित्रपटाच्या निमित्ताने दिलीप प्रभावळकर यांनी अनेक ठिकाणी मुलाखती दिल्या. त्या वेळी त्यांनी त्यांच्या गाजलेल्या आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर केलेल्या पात्र ‘तात्या विंचू’ बद्दल काही मनोरंजक किस्से सांगितली.
दिलीप प्रभावळकर म्हणतात की, ‘तात्या विंचू’ची भूमिका साकारताना त्यांनी खास बेस आवाजचा वापर केला. या पात्राला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी त्यांना सोन्याची कवळी, लेदरचे जॅकेट आणि उभे राहिलेले केस असा खास लूक देण्यात आला होता. प्रभावळकर म्हणतात 'चित्रपटातील माझी भूमिका लहान होती, पण ती अत्यंत महत्त्वाची होती. गावातील पोस्ट ऑफिसमध्ये माझे आणि महेश कोठारे यांचे युद्ध घडते, जिथे मला गोळी लागते आणि मी खाली पडतो. ‘कुबड्या मी अमर झालो,’ असे मी म्हणताच माझा आत्मा तिथे असलेल्या बाहुल्यात प्रवेश करतो.' हा बेस आवाज आणि खास लूक या दोन्ही गोष्टींमुळे ‘तात्या विंचू’ पात्र प्रेक्षकांच्या मनात खोलवर घर करून गेलं.
चित्रपटातील बाहुला रामदास पाध्ये यांनी तयार केलेला होता. दिसायला गोंडस असला तरी तो बाहुला प्रेक्षकांना भीतीदायक वाटला. प्रभावळकर यांनी या बाहुल्याला आपला आवाज दिला. त्याच आवाजामुळे ‘ओम फट स्वाहा’ हा डायलॉग खूप प्रसिद्ध झाला. हा मंत्र मूळ स्क्रिप्टमध्येच होता, पण दिलीपच्या आवाजामुळे त्याचा प्रभाव आणि वाढला.
प्रभावळकर म्हणतात 'तात्या विंचूला दिलेल्या बेस आवाजामुळे हा पात्र प्रेक्षकांच्या लक्षात शेवटपर्यंत राहिले. त्यामुळे लोक त्या बाहुल्याला प्रचंड घाबरत होते.'
‘तात्या विंचू’ या नावामागेही एक रोचक कथा आहे. दिग्दर्शक महेश कोठारे यांनी इंग्रजी चित्रपट ‘Red Scorpion’ मधील ‘लाल विंचू’ या शब्दावरून प्रेरणा घेऊन हे नाव ठेवलं. त्याचवेळी मेकअप मॅनचं नाव ‘तात्या’ असल्यामुळे हे नाव पात्राला अधिक प्रभावी वाटले आणि शेवटी ‘तात्या विंचू’ हे नाव ठरले. या नावामुळे या भूमिकेला वेगळीच ओळख मिळाली आणि प्रेक्षकांच्या मनात ती अजून जिवंत आहे.
तात्या विंचू हा पात्र छोटा असला तरी त्याची लोकप्रियता खूप मोठी झाली. गोंडस बाहुला, बेस आवाज आणि ‘ओम फट स्वाहा’ हा मंत्र या सर्व गोष्टींमुळे पात्र प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेले. आजही हा डायलॉग अनेक लोकांच्या स्मरणात आहे. या भूमिकेमुळे दिलीप प्रभावळकरची लोकप्रियता अधिक वाढली आणि त्यांची अभिनयक्षमता एकदा पुन्हा सिद्ध झाली.
