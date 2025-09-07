'ओम फट् स्वाहा' हा डायलॉग इतका प्रसिद्ध का झाला आणि तो कुठून आला? दिलीप प्रभावळकरांचा मोठा खुलासा

Dilip Prabhavalkar : मराठी इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांनी नुकत्याच दिलेल्या झी 24 तासच्या 'टू द पाईंट' या मुलाखतीत अनेक चित्रपटांमधील भूमिकांविषयी आणि 'दशावतार' चित्रपटाविषयी मनमोकळ्यापणाने गप्पा मारल्या आहेत. यामध्ये त्यांनी अनेक भूमिकांविषयी सांगितले.
दरम्यान, दिलीप प्रभावळकर यांचा 'दशावतार' हा चित्रपट लवकरच थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाविषयी चाहत्यांना देखील प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. मात्र, यावेळी त्यांनी 'झपाटलेला' या चित्रपटामधील देखील अनेक खास गोष्टी सांगितल्या आहेत. जाणून घेऊयात सविस्तर
तात्या विंचूसाठी मी बेसमधील आवाज वापरला. सोनेरी सुळी असलेली कवळी होती आणि लेदर जॉकेट देखील होते. तसेच उभे राहिलेले केस. या चित्रपटातील माझा रोल हा लहान होता. ज्यामध्ये माझं युद्ध हे महेश कोठरींबरोबर गावातील पोस्ट ऑफिस येथे होते. त्यावेळी मला गोळी लागते. कुबड्या मी अमर झालो. तेवढ्यात मला गोळी लागते आणि मी खाली पडतो. त्यावेळी तिथे असणार्या बहुल्यामध्ये माझा आत्मा जातो.
त्यानंतर गोंडस बाहुला रामदास यांनी केल्यामुळे आणि तो गोंडस असल्यामुळे ती अधिकच भीतीदायक वाटला. त्यावेळी मी त्या गोंडस बाहुल्याला आवाज दिला. तो आवाज माझा होता. त्यामुळे तो 'ओम फट स्वाहा' हा डायलॉग खूप प्रसिद्ध झाला. हा मंत्र स्क्रिप्टमधला होता. तात्या विंचूला दिलेल्या बेसमधील आवाजामुळे ते पात्र चित्रपटामध्ये शेवटपर्यंत राहिलं. त्यानंतर हा चित्रपट पाहणारे लोक त्या बाहुल्याला प्रचंड घाबरत होते असं प्रभावळकरांनी सांगितलं.
'तात्या विंचू' या पात्राच्या नावामागे एक मनोरंजक कथा आहे. महेश कोठारे यांनी 'रेड स्कॉर्पिअन' या इंग्रजी चित्रपटाच्या नावातील 'लाल विंचू' या शब्दाचा प्रेरणा घेत 'तात्या विंचू' हे नाव ठेवले. त्याचवेळी, त्यांच्या मेकअप मॅनचे नाव 'तात्या' असल्यामुळे हे नाव अधिक आकर्षक ठरले. या नावामुळे पात्राला एक वेगळीच ओळख मिळाली.
'तात्या विंचू' या पात्राने 'झपाटलेला' या चित्रपटात एक वेगळीच छाप सोडली होती. या चित्रपटाच्या यशानंतर, 'झपाटलेला 2' आणि 'झपाटलेला 3' या सिक्वेल्स देखील प्रदर्शित झाले. 'झपाटलेला 3' च्या घोषणेनंतर, 'तात्या विंचू' या पात्राच्या पुनरागमनाची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये वाढली आहे.