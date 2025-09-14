English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘दशावतार’च्या शूटिंगदरम्यान दिलीप प्रभावळकर यांची धाडसी खाडीत उडी; त्या क्षणांच्या आठवणींमध्ये हरवले बाबुली मेस्त्री

दशावतार’ या चित्रपटातील बाबुली मेस्त्रीच्या भूमिकेने दिलीप प्रभावळकरांसमोर नवे आव्हान उभे केले . याच निमित्ताने त्यांना या कलाप्रकाराचा जवळून अभ्यास करता आला .

Intern | Updated: Sep 14, 2025, 11:49 AM IST
मराठी चित्रपटसृष्टीत सध्या ‘दशावतार’ या चित्रपटाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. सुबोध खानोलकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या सिनेमात ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर एका आगळ्यावेगळ्या भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर आले आहेत. त्यांनी साकारलेली बाबुली मेस्त्री ही भूमिका आणि कोकणातील मातीत उभी राहिलेली कथा प्रेक्षकांना खूप भावते आहे. चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्यापासून प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता होती आणि आता हा बहुप्रतीक्षित सिनेमा रुपेरी पडद्यावर झळकत आहे. विशेष म्हणजे, या भूमिकेसाठी दिलीप प्रभावळकरांनी कोकणात तब्बल ५० दिवस शूटिंग केलं. इतकंच नाही तर एका सीनसाठी त्यांनी थेट खाडीत उडी मारण्याचं धाडसही केलं.

दिलीप प्रभावळकरांची आठवण

एबीपी माझाच्या ‘माझा कट्टा’ या कार्यक्रमात दिलीप प्रभावळकरांना बाबुली मेस्त्रीसारखी शारीरिकदृष्ट्या आव्हानात्मक भूमिका करताना दमायला होतं का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर ते म्हणाले 'खूप दमायला होत नाही, पण शारीरिक थकवा यायचे प्रसंग बरेच होते. जंगलातील पळापळ होती, पाण्यात उड्या माराव्या लागल्या, खाडीत पोहायलं, कधी पाण्याखालीही गेलो. मात्र लोकांकडून मिळणारा आदर आणि कौतुक या थकव्यापेक्षा मोठं ठरलं. या भूमिकेने मला आत्मविश्वास दिला की, अशा शारीरिक व मानसिक दमछाक करणाऱ्या भूमिका मी परिणामकारकपणे करू शकतो. कोकणी पात्र माझ्यासाठी नवीन नाही, पण ‘दशावतार’ नक्कीच आव्हानात्मक होता. या चित्रपटामुळे मला 800 वर्ष जुना दशावतार हा कलाप्रकार जवळून अनुभवता आला.'

गुरू ठाकूरची प्रतिक्रिया

चित्रपटाचे संवादलेखक गुरू ठाकूर यांनीही या अनुभवाबद्दल बोलताना सांगितलं 'मी कोकणातला असल्याने लहानपणी सुट्टीत गावी असायचो. तेव्हा दशावतार अनेकदा पाहिलाय. त्यामुळे या चित्रपटाची कथा ऐकताना मला लगेच जवळची वाटली. पूर्वी जत्रेमध्ये दशावतार रंगायचा, त्याच आठवणींमुळे या चित्रपटाचे संवाद लिहिणं माझ्यासाठी सोपं झालं.'

प्रेक्षकांचा प्रतिसाद

कोकणाच्या मातीत जन्मलेल्या दशावतार या लोकनाट्याचा सुगंध रुपेरी पडद्यावर आणण्यात दिग्दर्शकांनी यश मिळवलं आहे. एकाच वेळी अनेक गोष्टी मांडण्याचा प्रयत्न या चित्रपटात करण्यात आला असून, प्रभावळकरांच्या अभिनयाने त्याला चार चाँद लावले आहेत. सध्याच्या घडीला ‘दशावतार’ हा मराठीतील एक उत्तम चित्रपट म्हणून प्रेक्षकांमध्ये गाजत असून, दिलीप प्रभावळकरांची भूमिका ही चित्रपटाचं मुख्य आकर्षण ठरत आहे.

FAQ

‘दशावतार’ चित्रपटात दिलीप प्रभावळकरांची भूमिका कोणती आहे?
 त्यांनी बाबुली मेस्त्री ही भूमिका साकारली असून, ती प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली आहे.

या चित्रपटासाठी दिलीप प्रभावळकरांनी कोणती खास मेहनत घेतली?
कोकणात तब्बल ५० दिवस शूटिंग करताना त्यांनी खाडीत उडी मारण्यासारखे धाडसी सीन स्वतः केले.

‘दशावतार’ चित्रपटाची वैशिष्ट्यं कोणती आहेत?
हा सिनेमा ८०० वर्ष जुन्या दशावतार या लोककलाप्रकारावर आधारित असून, प्रेक्षकांना पारंपरिक नाटकाचा नवा अनुभव देतो.

