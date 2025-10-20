English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दिवाळी सर्वात आवडता सण असूनही साजरा करत नाही 'हा' अभिनेता, कारण ऐकून व्हाल थक्क!

Diljit Dosanjh : काही वर्षांपूर्वी दिलजीत दोसांझ हा मोठ्या प्रमाणात दिवाळी सणामध्ये फटाके फोडत होता. मात्र, आता दिवाळी का साजरी करत नाही? काय आहे कारण?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 20, 2025, 04:24 PM IST
दिवाळी सर्वात आवडता सण असूनही साजरा करत नाही 'हा' अभिनेता, कारण ऐकून व्हाल थक्क!

Diljit Dosanjh : देशभरात दिवाळीची धूम सुरु असताना प्रत्येकजण सजावट, पटाखे, मिठाई आणि पार्टीमध्ये रंगलेला दिसतो आहे. मात्र, अशातच पंजाबी सिंगर आणि अभिनेता दिलजीत दोसांझ याच्यासाठी दिवाळी मात्र सध्या खास नाही. अनेक लोक सणाच्या शुभेच्छा देताना दिलजीत दोसांझने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर करून आपल्या भावनांचा खुलासा केला आहे आणि त्याने सांगितले की तो दिवाळी का साजरी करत नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

दिलजीत दोसांझच्या इन्स्टाग्राम पेज 'टीम दिलजीत ग्लोबल' वर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्याने सांगितले की, 'पूर्वी मी खूप पटाखे उडवायचो. दिवाळी हा माझा आवडता सण होता. पण नंतर मी कुटुंबापासून वेगळा राहू लागलो आणि मी दिवाळी साजरी करणे थांबवले'.

व्हिडिओमध्ये दिलजीत दोसांझने सांगितले की, 'आमच्या घरी एक महिन्यापूर्वीच दिवाळीची तयारी सुरू झाली. गावातले घर, मंदिर, गुरुद्वारे, दरगाह याठिकाणी दिवे लावले जातात. मी संध्याकाळी पटाखे फोडायचो पण आता त्या आवाजानेही मला भीती वाटते'.

दिलजीत दोसांझने सांगितल्या बालपणीच्या आठवणी

दिलजीत दोसांझने आपल्या बालपणीच्या आठवणीही शेअर केल्या आहेत.  ज्यामध्ये तो म्हणाला की, मी 11 वर्षांचा असताना माझे आई-वडीलांनी मला लुधियान्यातल्या माझ्या मामाजीकडे राहायला पाठवले. ते फक्त माझ्या शिक्षणासाठी आणि चांगल्या आहारासाठी होते, पण त्यांनी मला विचारलेही नाही. त्यामुळे माझा घरापासून संबंध हळूहळू तुटला'.

दिलजीत दोसांझने पुढे सांगितले की, 'त्या काळी फोनसाठीही पैसे खर्च करावे लागायचे. त्यामुळे मी घरापासून दूर राहू लागलो. मी लहान खोलीत एकटाच राहायचो. मी फक्त शाळेत जायचो आणि परत यायचो. घराशी संपर्क ठेवणे कठीण होते.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

का साजरी करत नाही दिवाळी?

दिलजीत दोसांझ कलां गावात जन्मला आणि लुधियान्यात शाळेच्या दिवसांतच स्थानिक कार्यक्रमांमध्ये गाण्याची सुरुवात केली. आता तो चित्रपट ‘बॉर्डर 2’ मध्ये दिसणार आहे. ज्याचे शूटिंग पूर्ण झाले आहे. त्यापूर्वी तो ‘सरदारजी 3’ मध्ये झळकला होता.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर पूर्वीचा आनंदी दिवाळी सण आता दिलजीतसाठी आठवणीतल्या आठवणीपुरताच मर्यादित आहे आणि त्याच्या जीवनातील वैयक्तिक परिस्थितीमुळे त्याने हा सण साजरा करणे बंद केले आहे.

FAQ

दिलजीत दोसांझने दिवाळी का साजरी करणे बंद केले?

दिलजीत दोसांझने इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं की, पूर्वी तो खूप पटाखे उडवायचा आणि दिवाळी हा आवडता सण होता. पण कुटुंबापासून वेगळे राहू लागल्यानंतर त्याने हा सण साजरा करणे थांबवले. आता पटाख्यांच्या आवाजानेही त्याला भीती वाटते.

दिलजीत दोसांझच्या कुटुंबात दिवाळीची तयारी कशी होते?

त्यांच्या घरी एक महिन्यापूर्वीच दिवाळीची तयारी सुरू होते. गावातले घर, मंदिर, गुरुद्वारे, दरगाह येठिकाणी दिवे लावले जातात. पूर्वी तो संध्याकाळी पटाखे फोडायचा, पण आता त्या आठवणींमध्येच मर्यादित आहे.

दिलजीत दोसांझने बालपणीच्या आठवणी काय शेअर केल्या?

दिलजीतने सांगितलं की, ११ वर्षांचा असताना आई-वडिलांनी शिक्षण आणि चांगल्या आहारासाठी लुधियान्यात मामाजीकडे राहायला पाठवलं, पण त्याला विचारलं नाही. त्यामुळे घरापासून संबंध हळूहळू तुटला. त्या काळी फोनसाठी पैसे खर्च होत असल्याने संपर्क कठीण होता. तो लहान खोलीत एकटाच राहायचा, फक्त शाळा आणि परत यायचा.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
diljit dosanjh diwaliDiljit Dosanjh familyDiljit dosanjh parentsdiljit dosanjh no diwalibollywood celebs diwali

इतर बातम्या

लहंगा घातला पण ब्लाऊज विसरली? दिवाळीला दिशाचा बोल्ड अवतार,...

मनोरंजन