Diljit Dosanjh Video : 'मी हे जग कधीच सोडलय, मागील डिसेंबरमध्येच...', दिलजीत दोसांझच्या व्हिडिओमुळे खळबळ! चाहत्यांनी व्यक्त केली चिंता

पंजाबचा प्रसिद्ध गायक दिलजित दोसांझ बऱ्याचदा अनेक वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. तो मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने परदेशात त्याचे कॉन्सर्ट्स असतात आणि त्यामुळे तो सातत्याने चर्चेत देखील असतो. काही महिन्यापूर्वी त्याच्या चित्रपटावरुन त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. पण त्याचे चाहते मात्र जगभरामध्ये पाहायला मिळतात, त्याचबरोबर त्यांच्या गाण्यांना देखील करोडो व्ह्यूज मिळत असतात. दिलजित दोसांझ हा जगभरामध्ये त्याचे कॉन्सर्ट्स करत असतो आणि त्याच्या कॉन्सर्ट्सला अनेकदा लाखो चाहते त्याला पाहण्यासाठी आणि त्याची गाणी ऐकण्यासाठी येत असतात. आता आणखी एक कारणामुळे तो पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय आहे.
दिलजित दोसांझ हा सध्या ऑरा वर्ल्ड टूर 2026 करत आहे, याने नुकताच कॅनडामध्ये कॉन्सर्ट्स केला होता. यावेळी त्याने कॅनडाच्या कॅलगरीमधील स्कॉटियाबँक सॅडलडोम परफॉर्म केले होते. या कॉन्सर्ट्समधील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये त्याने केलेल्या धक्कादायक विधनानंतर तो आता सोशल मिडियावर चर्चेत आहे. त्याने केलेल्या वक्तव्यामुळे त्याच्या चाहत्यांची चिंता वाढली आहे. तो असे काय म्हणाला यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
सोशल मिडियावर व्हायरल एक नेटकऱ्याने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, यामध्ये तो त्याच्या चाहत्यांशी पंजाबीमध्ये स्टेजवर बोलत आहे. यामध्ये व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दिलजित दोसांझ म्हणतो की, मी हे जग आधीच सोडले आहे, त्यामुळे आता मी मृत्यूला घाबरत नाही. या वक्तव्यानंतर आता सोशल मिडियावर खळबळ उडाली आहे. एवढेच नाही तर त्याने पुढे असेही सांगितले की, मागील डिसेंबरमध्ये मी या शरीरातून कधीच सोडण्याचा माझा प्रयत्न होता. पण त्याआधी मला काही काम करायचे आहे असे त्याने सांगितले. या धक्कादायक विधनानंतर सोशल मिडियावर खळबळ सुरु आहे.
त्याने या धक्कादायक व्हिडिओमध्ये शेवटी असे सांगितले आहे की, यामध्ये काही घाबरण्यासारखी गोष्ट नाही आहे. हे फक्त पंजाबची गोष्ट नाही मी जगाला सोडले आहे, हेच खरे आहे. मी या स्टेजवर उभा आहे आणि हाच माझा देव आहे.
30 एप्रिल रोजी कॉन्सर्टमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला होता. यामध्ये व्हॅनकुव्हरमध्ये झालेल्या दिलजितच्या 'ऑरा-2026' म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये काही खालिस्तानी समर्थक झेंडे घेऊन घुसले होते. यावेळी अचानक या खालिस्तानी समर्थकांनी मोठी घोषणा करायला सुरुवात केली. त्यानंतर कॉन्सर्टमध्ये अचानक गोंधळ झाला. यावेळी खालिस्तानी समर्थकांनी भारताविरुद्ध घोषणा केल्या आणि दिलजीत दोसांझ हा भाजपचा समर्थक एजंट म्हणाले. त्यामुळे कार्यक्रमामध्ये दिशा बदलेली पाहायला मिळाली. यावेळी वातावरण पूर्ण तणावपूर्ण झाले, कार्यक्रमस्थळी उपस्थित असलेल्या सुरक्षा पथकाला तातडीने हस्तक्षेप करावा लागला.