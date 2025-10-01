English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'निर्वस्त्र व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केला', प्रसिद्ध अभिनेत्रीवर घरकाम करणारीचा धक्कादायक आरोप, गुन्हा दाखल

Dimple Hayathi: घरात काम करणाऱ्या महिलेचे निर्वस्त्र व्हिडीओ बनवण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपांमुळे प्रसिद्ध अभिनेत्री डिंपल हयाती आणि तिच्या नवऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 1, 2025, 08:04 PM IST
Dimple Hayathi : बॉलिवूड आणि दक्षिणेतील चित्रपटांमध्ये झळकलेली अभिनेत्री डिंपल हयाती पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे. मात्र, या वेळी कारण तिच्या अभिनयाशी संबंधित नसून तिच्या खासगी आयुष्याशी संबंधित आहे. डिंपल हयाती आणि तिचा पती विक्टर डेविड याच्या विरोधात घरकाम करणाऱ्या दोन सेविकांनी गंभीर आरोप केले आहेत.

हैदराबादच्या फिल्मनगर पोलीस ठाण्यात अभिनेत्री डिंपल आणि तिच्या पतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही सेविकांनी केलेल्या आरोपानुसार, डिंपल आणि तिच्या नवऱ्याने घरकाम करणाऱ्या मुलींना वारंवार अपमानित केलं तसेच मारहाण देखील केली आणि त्यांचा निर्वस्त्र व्हिडिओ शूट करण्याचा प्रयत्न केला.

सेविकेचा धक्कादायक आरोप

ओडिशातील रायगड जिल्ह्यातील 22 वर्षीय प्रियंका बिबर ही डिंपलच्या बंजारा हिल्स येथील वेस्टवुड अपार्टमेंटमध्ये काम करीत होती. तिने पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत सांगितले की, ती जेव्हापासून डिंपलच्या घरी कामावर रुजू झाली तेव्हापासून तिचा तिथे छळ केला जात होता. तिला नीट अन्न देखील दिले जात नव्हते. तिला अपमानास्पद शब्द वापरून 'तुझं आयुष्य माझ्या बुटाइतकंही नाही' असं म्हटलं जात होतं.

अशातच त्यांच्यामध्ये 29 सप्टेंबर रोजी किरकोळ वाद  झाला. त्यानंतर डिंपल व तिच्या पतीने तिला मारहाण केली. त्यासोबतच तिच्या कुटुंबाला ठार मारण्याची धमकी देखील दिली. याच घटनेचा व्हिडिओ काढण्याचा प्रयत्न करताच तिचा मोबाईल हिसकावून घेतला आणि तो फोडण्यात आला. याशिवाय डिंपल आणि तिच्या पतीच्या विरोधात आणखी एका सेविकेने याच प्रकारचे आरोप पोलिसांकडे केले आहेत.

पोलिसांची कारवाई

या प्रकरणाबाबत फिल्मनगर पोलिस स्टेशनचे निरीक्षक यांनी सांगितले की, 'डिंपल हयाती आणि तिच्या पतीविरोधात दोन सेविकांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या तपास सुरू असून आवश्यक त्या कायदेशीर कारवाया करण्यात येतील असं त्यांनी म्हटलं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

डिंपल हयातीने 2017 साली ‘गल्फ’ या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले होते. या चित्रपटाला IMDb वर 8.7 रेटिंग मिळाले होते. त्यानंतर तिने ‘अतरंगी रे’ अक्षय कुमार, धनुष, सारा अली खानसोबत, ‘खिलाडी’, तसेच ‘वीरमे वागई सूदम’ सारख्या चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत. मात्र, या प्रकरणामुळे सध्या तिच्या अभिनयापेक्षा खासगी आयुष्यामुळे ती जास्त चर्चेत आली आहे. पोलिसांच्या तपासानंतरच या प्रकरणाची खरी बाजू स्पष्ट होणार आहे.

FAQ

डिंपल हयातीविरोधात कोणते आरोप केले गेले?

डिंपल हयाती आणि तिचा पती विक्टर डेविड यांच्याविरोधात दोन सेविकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्यावर सेविकांना अपमानित करणे, मारहाण करणे आणि निर्वस्त्र करून व्हिडिओ शूट करण्याचा प्रयत्न करणे याचे आरोप आहेत.

सेविकेची तक्रार कुठे दाखल झाली?

हैदराबादच्या फिल्मनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे. दोन्ही सेविकांच्या तक्रारींवर आधारित गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास सुरू आहे.

प्रियंका बिबर कोण आहे आणि तिचा अनुभव काय?

प्रियंका बिबर ही २२ वर्षांची ओडिशातील रायगड जिल्ह्यातील सेविका आहे. ती डिंपलच्या बंजारा हिल्स येथील वेस्टवुड अपार्टमेंटमध्ये काम करत होती. तिने सांगितले की, काम सुरू झाल्यापासून तिचा छळ होत होता आणि तिला नीट अन्नही मिळत नव्हते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

