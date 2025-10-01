'निर्वस्त्र व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केला', प्रसिद्ध अभिनेत्रीवर घरकाम करणारीचा धक्कादायक आरोप, गुन्हा दाखल

Dimple Hayathi : बॉलिवूड आणि दक्षिणेतील चित्रपटांमध्ये झळकलेली अभिनेत्री डिंपल हयाती पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे. मात्र, या वेळी कारण तिच्या अभिनयाशी संबंधित नसून तिच्या खासगी आयुष्याशी संबंधित आहे. डिंपल हयाती आणि तिचा पती विक्टर डेविड याच्या विरोधात घरकाम करणाऱ्या दोन सेविकांनी गंभीर आरोप केले आहेत.
हैदराबादच्या फिल्मनगर पोलीस ठाण्यात अभिनेत्री डिंपल आणि तिच्या पतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही सेविकांनी केलेल्या आरोपानुसार, डिंपल आणि तिच्या नवऱ्याने घरकाम करणाऱ्या मुलींना वारंवार अपमानित केलं तसेच मारहाण देखील केली आणि त्यांचा निर्वस्त्र व्हिडिओ शूट करण्याचा प्रयत्न केला.
ओडिशातील रायगड जिल्ह्यातील 22 वर्षीय प्रियंका बिबर ही डिंपलच्या बंजारा हिल्स येथील वेस्टवुड अपार्टमेंटमध्ये काम करीत होती. तिने पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत सांगितले की, ती जेव्हापासून डिंपलच्या घरी कामावर रुजू झाली तेव्हापासून तिचा तिथे छळ केला जात होता. तिला नीट अन्न देखील दिले जात नव्हते. तिला अपमानास्पद शब्द वापरून 'तुझं आयुष्य माझ्या बुटाइतकंही नाही' असं म्हटलं जात होतं.
अशातच त्यांच्यामध्ये 29 सप्टेंबर रोजी किरकोळ वाद झाला. त्यानंतर डिंपल व तिच्या पतीने तिला मारहाण केली. त्यासोबतच तिच्या कुटुंबाला ठार मारण्याची धमकी देखील दिली. याच घटनेचा व्हिडिओ काढण्याचा प्रयत्न करताच तिचा मोबाईल हिसकावून घेतला आणि तो फोडण्यात आला. याशिवाय डिंपल आणि तिच्या पतीच्या विरोधात आणखी एका सेविकेने याच प्रकारचे आरोप पोलिसांकडे केले आहेत.
या प्रकरणाबाबत फिल्मनगर पोलिस स्टेशनचे निरीक्षक यांनी सांगितले की, 'डिंपल हयाती आणि तिच्या पतीविरोधात दोन सेविकांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या तपास सुरू असून आवश्यक त्या कायदेशीर कारवाया करण्यात येतील असं त्यांनी म्हटलं.
डिंपल हयातीने 2017 साली ‘गल्फ’ या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले होते. या चित्रपटाला IMDb वर 8.7 रेटिंग मिळाले होते. त्यानंतर तिने ‘अतरंगी रे’ अक्षय कुमार, धनुष, सारा अली खानसोबत, ‘खिलाडी’, तसेच ‘वीरमे वागई सूदम’ सारख्या चित्रपटांमध्ये भूमिका साकारल्या आहेत. मात्र, या प्रकरणामुळे सध्या तिच्या अभिनयापेक्षा खासगी आयुष्यामुळे ती जास्त चर्चेत आली आहे. पोलिसांच्या तपासानंतरच या प्रकरणाची खरी बाजू स्पष्ट होणार आहे.
