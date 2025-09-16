‘जत्रा 2’बद्दल दिग्दर्शक केदार शिंदे म्हणाले, 'मनापासून इच्छा आहे पण...'

2005 साली प्रदर्शित झालेला ‘जत्रा’ हा मराठी चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. भरभरून हास्य देणाऱ्या या सिनेमाने दिग्दर्शक केदार शिंदेंच्या आयुष्यात मात्र वेगळा अध्याय लिहिला. ‘लोकमत फिल्मी’*च्या ‘लाईट्स, कॅमेरा, रियुनियन’ या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी या आठवणींना उजाळा दिला. केदार शिंदे म्हणाले, 'जत्रा हा प्रेक्षकांना खळखळून हसवणारा सिनेमा होता पण मला मात्र त्याने खूप रडवलं. ‘अंदाज अपना अपना’ सुरुवातीला चालला नव्हता, पण नंतर तो कल्ट ठरला. अगदी तसंच ‘जत्रा’बाबतही झालं. सुरुवातीला तो फारसा चालला नाही; पण जेव्हा सॅटेलाईटवर प्रदर्शित झाला, ‘कोंबडी पळाली’ हे गाणं गाजलं आणि लोकांनी या सिनेमाला मनापासून दाद दिली. आज 20 वर्षांनंतरही लोक ‘जत्रा’बद्दल भरभरून बोलतात. हा माझा पहिला निर्मिती केलेला सिनेमा होता. तेव्हा निर्मितीचा अनुभव नव्हता. त्यासाठी घेतलेलं कर्ज मी पुढची १० वर्ष फेडत होतो. त्यामुळे लोकांना ‘जत्रा’ने खूप हसवलं; पण मला मात्र रडवलं.' ते पुढे म्हणाले,'हा सिनेमा माझ्या एकट्याचा यशस्वी प्रवास नव्हता. भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, संजय खापरे, गणेश रेवडेकर, रमेश वाणी आणि कुशल बद्रिके हे सहाही कलाकार अक्षरशः वेडेपणाने या चित्रपटात रमले. गावातली माणसं वेडी असतातच आणि त्या सगळ्याची झलक ‘जत्रा’मध्ये दिसते. त्यामुळे हा सिनेमा माझ्या कायम आठवणीत राहील.'
‘जत्रा २’ची चर्चा होताच केदार शिंदे म्हणाले, 'खूप लोक मला विचारतात की ‘जत्रा २’ का करत नाहीस? खरं सांगायचं तर मला मनापासून करावसं वाटतं. पण ‘जत्रा’ने असा मोठा बेंचमार्क सेट केला आहे की जर त्या उंचीपर्यंत आपण पोहोचलो नाही तर या ब्रँडला धक्का बसेल. आजही गावागावात मुलं, तरुण, वयोवृद्ध लोक भेटतात आणि ‘आम्ही तुमचा जत्रा पाहिला’ असं प्रेमाने सांगतात. तो माझ्यासाठी एक वेगळाच अनुभव असतो.'
FAQ
‘जत्रा’ सिनेमा कधी प्रदर्शित झाला?
‘जत्रा’ हा मराठी चित्रपट 2005 साली प्रदर्शित झाला.
‘जत्रा 2’ येणार का?
दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी सांगितलं की त्यांची मनापासून इच्छा आहे; पण ‘जत्रा’ने जो बेंचमार्क तयार केला आहे, त्याला न जुळल्यास ब्रँडला धक्का बसेल. त्यामुळे निर्णय घेणं अवघड आहे.
‘जत्रा’मधील कोणते कलाकार विशेष लोकप्रिय झाले?
भरत जाधव, सिद्धार्थ जाधव, अंकुश चौधरी, प्रिया बेर्डे, क्रांती रेडकर, कुशल बद्रिके यांसारख्या कलाकारांच्या भूमिकांना प्रेक्षकांनी विशेष दाद दिली.