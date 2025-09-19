इतकं धाडस की मुंबईच्या समुद्रकिनारी ही अभिनेत्री नग्नावस्थेत धावली, प्रसिद्ध दिग्दर्शकाने सांगितला तो किस्सा

Protima Bedi : दिग्दर्शक आणि जाहिरात क्षेत्रातील 'गुरु' म्हणून ओळखले जाणारे प्रल्हाद कक्कड़ सध्या त्यांच्या धाडसी वक्तव्यांमुळे चर्चेत आहेत. नुकत्याच एका मुलाखतीत त्यांनी अभिनेत्री पूजा बेदी आणि तिची आई प्रोतिमा बेदी यांच्याबद्दल अनेक आठवणी शेअर केल्या आहेत.
प्रल्हाद कक्कड़ म्हणाले, 'प्रोतिमा बेदी यांच्यात प्रचंड धाडस होतं. त्यांनी मुंबईच्या समुद्रकिनारी नग्न धावण्याचं साहस केलं होतं. मी सुद्धा एका मोहिमेचा भाग म्हणून नग्न राहिलो होतो. पण स्वतःला टोपीने झाकलं होतं. मात्र, प्रोतिमा इतकी बेधडक होती, जे मी कधीच करू शकलो नसतो' असं ते म्हणाले.
पुढे प्रल्हाद कक्कड़ म्हणाले की, प्रोतिमाला पूजावर नियंत्रण ठेवणं कठीण जात असल्याने तिने पूजाला माझ्या भरोशावर सोडून दिलं. नंतर पूजा माझ्यासाठी मॉडेलिंग करू लागली.
प्रल्हाद कक्कड़ यांनी एका आठवणीचा किस्सा सांगितला. ते म्हणाले की, 'पूजा कधीच पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरत नसे. तिला वाटायचं की ती यापेक्षा वर आहे. त्यामुळे ती मुंबईभर लिफ्ट घेत फिरायची. एकदा ती ऑफिसमध्ये आली तेव्हा तिच्याकडे अनेक डुप्लिकेट घड्याळं होती.
तिनं ती सगळी सहकाऱ्यांना वाटायला सुरुवात केली. मी विचारलं, ‘ही घड्याळं कुठून आणलीस?’ तर ती म्हणाली, त्या दिवशी ज्याने मला लिफ्ट दिली तो घड्याळ व्यापारी होता. त्यानं ब्रीफकेस उघडून मला घड्याळं दाखवली आणि विचारलं तुला हवंय का. मी स्वतःसाठी एक घेतलं आणि त्याला सांगितलं, ‘इतरांनाही लागेल,’ म्हणून मी अनेक घड्याळं घेऊन आले'
त्यावेळी कक्कड़ म्हणाले, 'मी तिच्या स्मार्टनेसवर इंप्रेस झालो होतो. पण तिच्या सुरक्षेबद्दल काळजीही वाटत होती. मी विचारलं ‘तुला वाटलं नाही का की तो तुझा गैरफायदा घेऊ शकतो?’ पण पूजा वेगळीच होती. ती मी पाहिलेली सर्वात बिनधास्त, वेडी, बेकाबू मुलगी होती. जगात काहीही ती करू शकते असा तिचा विश्वास होता आणि गंमत म्हणजे ती त्यातून वाचून जायचीही.
ऑफिसमधले सगळे तिच्याकडे आकर्षित व्हायचे, कारण ती प्रचंड सुंदर होती' असं ते म्हणाले. प्रल्हाद कक्कड़ यांच्या या वक्तव्यांमुळे पुन्हा एकदा पूजा बेदी आणि प्रोतिमा बेदी यांच्या बिनधास्त, वेगळ्या आयुष्यशैलीबद्दल चर्चा रंगू लागली आहे.
